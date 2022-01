Spiritualité et religion : qu'est-ce que le vaudou exactement ?

Papa Atou Diaw

BBC Afrique

il y a 46 minutes

Crédit photo, Getty Images

Nous avons tous au moins une fois regardé un film dans lequel on ensorcelle une personne à l'aide d'une poupée qu'on pique avec des aiguilles.

Ce genre de clichés relayé par l'industrie cinématographique résume-t-il la pratique du vaudou ? La BBC a contacté le professeur Dodji Amouzouvi, professeur en sociologie à l'université Abomey-Calavi du Bénin pour en savoir davantage sur ce culte.

Qu'est-ce que le vaudou ?

Le vaudou c'est une déité de l'ordre du transcendant, un mystère.

C'est un dieu. C'est la modalité qu'ont trouvée les négros africains pour trouver une réponse aux questions existentielles de l'homme : qui sommes-nous, où allons-nous ? Que nous est-il permis d'espérer ?

C'est cette modalité, mise en place qui sert d'intermédiaire entre un dieu unique, omniscient, omniprésent, omnipotent et nous les hommes sur terre.

Le vaudou n'est ni une poupée trouée dans laquelle on a mis des épines comme à la Hollywood. Le vaudou n'est pas la positivé, il n'est pas la négativité, le vaudou est dieu.

Le vaudou, en tant que cette déité n'est pas une religion (traditionnelle), pas une culture, pas un système de pensée, pas un culte. En revanche, le vaudou a généré une culture, généré une religion. C'est une erreur que de confondre le vaudou à une religion. Il y a une religion générée par le vaudou, un culte que l'on voue aux entités qui composent le monde du vaudou.

Crédit photo, Getty Images

Y a-t-il un lien entre le vaudou et la sorcellerie ?

Le vaudou n'a absolument rien à voir avec la sorcellerie. Il y a une certaine littérature qui a dépeint le vaudou ainsi. Le vaudou était révélé au départ par les missionnaires chrétiens, ils ont trouvé à leur arrivée en Afrique, une croyance pure, profonde qui n'était pas la leur.

Pendant longtemps, l'ethnocentrisme européen a fait table-rase. La colonisation française est venue compliquer les choses. On dit que le noir ne peut pas avoir une culture, une croyance, une religion, pas une histoire et pas une âme. Ça, c'était pour servir leur cause.

Dans la confrontation entre l'occident et l'Afrique, la victoire a été occidentale. Ils ont réussi à nous faire détester nous-mêmes, pour nous faire oublier nos religions, nos croyances qui ont été satanisées, diabolisées.

On nous a fait croire que c'est mauvais parce que les tenants de ce projet connaissent l'importance, ils connaissent la valeur. Ils savent que notre affranchissement passe par là. Et si nous sommes affranchis, ça ne fait pas leur affaire, ce n'est pas bon pour eux. Et puis la chicote, le fusil et les atrocités de tout genre ont accompagné…le Christ que l'on présente comme l'idéal, le beau, le vrai et on présente le vaudou comme la sorcellerie, le négatif.

Si on est arrivé à la vérité qu'aucune culture n'est supérieure à une autre, que les cultures sont différentes les unes des autres, alors pourquoi ces déités issues de ces cultures pourront être supérieures à celles d'autres. Ce n'est pas possible, nous devons coexister.

Crédit photo, Getty Images Légende image, USA, États-Unis d'Amérique, Caroline du Nord, Raleigh : le prêtre vaudou Papa Joe bénissant ses paroissiens

La pratique du vaudou en Amérique s'explique par la traite négrière qui a déporté nos ancêtres dans ce continent.

En Amérique, le vaudou a gardé son essence, sa base, mais il a pris la couleur locale. Ils ont parfois même réussi à faire des choses que nous n'avons pas réussi à trouver. Ils ont par exemple pu faire une réelle synthèse entre le vaudouisme et le christianisme en trouvant eux aussi leurs saints.

J'explique cette partie par la lucidité, le caractère universel du vaudou.

Quelles sont les déités du culte vaudou ?

Il y a plusieurs entités dans le monde du vaudou. Chacune de ces déités représente une énergie vitale et constitue ce faisceau d'identités pour remonter vers le dieu unique qui est différent du dieu des chrétiens et des musulmans.

Chacune de ces déités de la constellation vaudou représente une énergie qu'on peut activer ou désactiver pour les besoins de la cause.

Il y en a tellement que demander leurs attributs serait vain. Chacun de ces vaudous possède un attribut précis du fait de son énergie précise qui se rapporte par exemple à la terre, à l'eau ou bien d'autres éléments.

Crédit photo, Getty Images

Aujourd'hui, le vaudou existe et a des fidèles, des partisans ou des consommateurs partout dans le monde. Le vaudouisme est une religion universelle. L'acceptation du vaudou ou le recours au vaudou de manière permanente ou ponctuelle, on le retrouve partout même s'il est parti du monde négro africain, plus particulièrement du Bénin, du golfe du Nigéria.