Accidents de la route : comment ma moto a failli me tuer

il y a une heure

Cédric Nicolas Badiane plus connu sous son nom de scène Supa Ced n'arrive toujours pas à oublier ce jour où sa vie a totalement basculé. Il lui arrive la nuit de se réveiller en sursaut.

Malgré ses quelques verres de trop et les dissuasions de ses amis, Supa Ced décide d'enfourcher sa moto avec une amie et démarre pour rentrer chez lui.

Ce jour-là, il a frôlé la mort et ne doit sa vie qu'à son casque et à ses amis qui ont vite fait d'appeler les secours.

Si Supa Ced et son amie ne font pas partie des 1,3 million de personnes qui meurent dans les accidents de la route chaque année selon l'OMS, ils figurent parmi les 20 à 50 millions de blessés.

Qui sont les plus exposés par les accidents de la route ?

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité par accident est plus élevé en Afrique subsaharienne que partout ailleurs. Les motos, un des moyens de locomotion les plus utilisés en Afrique font partie des plus meurtriers.