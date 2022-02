Bien-être : la science du sommeil sain des bébés

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques percent les secrets d'un sommeil sain et sûr pour les bébés

Les régressions du sommeil ne sont pas réelles. Les réveils nocturnes sont normaux et protègent contre le Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Et 12 heures de sommeil n'est pas une règle d'or. Voici ce que les scientifiques veulent que nous sachions sur le sommeil des bébés.

Mentionnez que vous venez d'avoir un bébé, et presque tout le monde vous demandera une chose : comment dort-il ?

Après tout, de nombreux parents épuisés attendent avec impatience le moment où leur bébé fera enfin ses nuits. Dans les pays occidentaux en particulier, on a vu naître une industrie de coachs de sommeil, de livres et d'articles promettant d'aider les familles à atteindre ce que beaucoup considèrent comme le Saint Graal : un bébé qui dort dans son berceau, seul, toute la nuit, et qui fait plusieurs longues siestes dans la journée. Certains pédiatres avertissent même les parents que, si ces objectifs ne sont pas atteints, les enfants ont moins de chances de bénéficier du sommeil dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir.

Mais non seulement cette idée d'un sommeil indépendant et ininterrompu du bébé est loin d'être universelle, mais elle est également très différente de la façon dont les nourrissons humains ont dormi pendant la majeure partie de l'histoire de notre espèce. Poussée trop loin, elle peut être source d'anxiété et de stress pour les parents, voire dangereuse pour les bébés eux-mêmes.

"La façon dont nous dormons aujourd'hui au XXIe siècle est assez étrange, du point de vue de l'évolution, car nous n'avons pas évolué pour dormir comme si nous étions morts pendant huit heures, sans nous réveiller, dans un silence et une obscurité totaux", explique Helen Ball, professeur d'anthropologie à l'université de Durham et directrice du Durham Infancy and Sleep Centre. "Mais c'est ce à quoi les gens des sociétés occidentales se sont habitués.

"Et cela affecte la façon dont nous pensons à ce que les bébés devraient être capables de faire, et comment les bébés devraient être traités".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les habitudes de sommeil des bébés varient considérablement dans le monde entier

Dormir suffisamment ?

S'inquiéter de savoir si les bébés dorment suffisamment n'est pas nouveau. Les premières directives "scientifiques" remontent à 1897, lorsque, dans un livre sur le sommeil publié par la Contemporary Science Series de Londres, un médecin russe a recommandé que les nouveau-nés dorment 22 heures par jour. Tout au long du siècle suivant, bien que les quantités suggérées aient diminué, le temps de sommeil recommandé a toujours été supérieur d'environ 37 minutes au temps de sommeil réel des bébés, ouvrant ainsi la voie à des décennies de parents inquiets.

Les experts s'accordent à dire que le sommeil est crucial pour les bébés et les jeunes enfants (et, d'ailleurs, pour les adultes). Le manque de sommeil a été associé à des facteurs de risque cardiométabolique, à un risque accru de TDAH et de faibles performances cognitives, ainsi qu'à une dégradation de la régulation émotionnelle, des résultats scolaires et de la qualité de vie.

Toutefois, bon nombre de ces résultats à long terme concernent des enfants d'âge scolaire, et non des bébés. Il s'agit également de corrélations, et non de causalités. La seule façon de savoir si une certaine quantité (ou un certain manque) de sommeil "cause" un trouble spécifique tel que le TDAH, comme pourrait le suggérer la recherche montrant une corrélation entre les enfants qui dorment régulièrement moins la nuit et le TDAH, serait de mettre en place une étude contrôlée randomisée. Cela impliquerait de priver de sommeil un groupe d'enfants pendant des années. C'est évidemment contraire à l'éthique. Il est donc difficile de comprendre dans quelle mesure l'association peut être l'inverse : les enfants atteints de TDAH peuvent simplement dormir moins.

Bien entendu, il est probable que la relation entre le sommeil et le développement aille dans les deux sens. Des essais contrôlés randomisés à court terme ont révélé que les bébés soumis à une tâche de mémoire réussissaient mieux lorsqu'ils faisaient la sieste et, dans des conclusions qui ne surprendront aucun parent, que les nourrissons fatigués avaient plus de mal à gérer un épisode stressant que les nourrissons alertes.

Mais si cela signifie que nous ne devrions rien faire (comme forcer délibérément un enfant à rester éveillé) pour empêcher le sommeil, cela ne signifie pas non plus que chaque bébé a besoin de 12 heures de sommeil ininterrompu par nuit et de plusieurs siestes de deux heures par jour.

"Tout comme les adultes, les bébés ne dorment pas tous de la même façon", explique Alice Gregory, professeur de psychologie spécialisée dans le sommeil à l'université Goldsmiths de Londres et auteur du livre Nodding Off : The Science of Sleep.

Elle souligne que la National Sleep Foundation des États-Unis recommande que les bébés de moins de trois mois dorment de 14 à 17 heures par période de 24 heures, mais que 11 ou 19 heures peuvent suffire. En revanche, l'American Academy of Sleep Medicine ne formule aucune recommandation sur la durée du sommeil pour les enfants de moins de quatre mois. Aucun des deux organismes ne fait de recommandations spécifiques sur la durée de la sieste par rapport à la durée du sommeil nocturne.

"Ces lignes directrices légèrement différentes soulignent le fait que même les plus grands experts ne sont pas d'accord sur le sommeil des nourrissons", déclare Gregory.

L'ampleur des variations est également évidente si l'on examine comment les bébés dorment réellement. Dans une étude australienne, la durée moyenne de sommeil sur une période de 24 heures chez 554 enfants de quatre à six mois était de 14 heures. Mais si l'on examine les données de plus près, il apparaît clairement qu'il existe une différence de plus de huit heures entre ceux qui dorment le plus et ceux qui dorment le moins. "Il existe d'énormes différences dans la durée du sommeil entre le 98e percentile et le 2e percentile", explique Harriet Hiscock, pédiatre au Royal Children's Hospital de Melbourne et l'un des auteurs de l'étude.

Respecter les horaires

Que diriez-vous de suivre une routine préétablie qui programme les siestes (et les tétées) tout au long de la journée ? Ou l'horaire de nuit connu sous le nom de "sept à sept" (où le bébé dort de 19 heures à 7 heures du matin), considéré comme la référence par d'innombrables livres et formateurs sur le sommeil des bébés ?

Dans les premiers jours, ce type d'horaire régulier peut être particulièrement difficile à respecter. En effet, les fonctions physiologiques qui indiquent aux adultes que la nuit est réservée au sommeil, telles que l'excrétion de mélatonine et le rythme de la température corporelle, ne commencent pas à apparaître avant l'âge de huit à onze semaines chez les bébés en bonne santé nés à terme. Exposer les nouveau-nés à la lumière pendant la journée et à l'obscurité pendant la nuit peut contribuer à la mise en place de ces systèmes. (Et malgré les affirmations de certains coachs de sommeil, les bébés ne produisent pas de mélatonine pendant la journée - et cela perturberait leurs rythmes circadiens s'ils le faisaient - il n'est donc pas nécessaire de faire des siestes dans le noir pour produire de la mélatonine).

"La principale théorie de la régulation du sommeil propose que deux processus contrôlent le sommeil et l'éveil", explique Gregory. "Le premier est le processus homéostatique (l'idée que plus nous sommes éveillés depuis longtemps, plus nous sommes endormis), et le second est le processus circadien (un processus semblable à celui d'une horloge, qui fait que nous sommes plus susceptibles d'être endormis ou alertes à certains moments du jour et de la nuit).

"Ces deux processus sont sous-développés chez les bébés, ce qui explique les différences de sommeil entre les bébés et les adultes."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines familles suivent un calendrier strict, tandis que d'autres adoptent une approche plus détendue

Dans un contexte mondial, l'heure du coucher à 19 heures peut sembler tout à fait arbitraire. Dans de nombreuses cultures, les bébés et les enfants se couchent plus tard - vers 22h45 au Moyen-Orient, 21h45 en Asie et 22h en Italie - et se réveillent également plus tard.

Un certain nombre d'études ont associé un coucher précoce à des résultats tels que de meilleurs résultats scolaires et un risque moindre d'obésité. Mais ces recherches ont porté sur des enfants d'âge préscolaire et des enfants plus âgés, et non sur des bébés. On ne sait pas non plus si c'est l'heure du coucher qui fait la différence en soi. Étant donné que l'école et les autres routines des enfants ont tendance à commencer plus tôt dans la journée, les enfants qui se couchent tôt ont tendance à dormir davantage, par exemple, et les familles qui mettent leurs enfants au lit tôt peuvent privilégier des habitudes saines d'une autre manière. Il n'est pas simple de démêler ces autres facteurs.

Il existe également des preuves limitées que les jeunes enfants libèrent la mélatonine, l'"hormone de l'obscurité" qui nous rend somnolents, plus tôt dans la soirée que les adultes. Mais ce n'est pas aussi tôt que beaucoup le pensent. Une petite étude menée à Providence, dans le Rhode Island, a révélé, par exemple, que même aux États-Unis, où les enfants ont tendance à être endormis tôt, le jeune enfant moyen ne ressentait pas l'apparition de la mélatonine à la lumière tamisée avant 19 h 40. Les siestes peuvent également repousser la libération de mélatonine. Et comme la libération de cette hormone est un processus, et non un interrupteur, cela ne veut pas dire que 19h40 est l'heure optimale pour se coucher - elle peut être encore plus tardive.

Pour certaines familles, l'heure du coucher à 19h fonctionne à merveille. Mais pour d'autres, essayer de la forcer peut causer ses propres problèmes de sommeil. "Nos données suggèrent que si les jeunes enfants sont mis au lit à une heure biologiquement non optimale, ils ne se sentiront pas prêts à aller au lit et résisteront (par exemple, ils sortiront de la chambre pour boire un autre verre d'eau, feront des appels, refuseront d'aller au lit, piqueront une colère)", écrivent les chercheurs de l'étude de Rhode Island. Et s'il s'avère que votre bébé n'a pas besoin de 12 heures de sommeil par nuit, l'obliger à se coucher à 19 heures peut avoir des conséquences inattendues, comme des "nuits divisées", où le bébé se réveille pendant une longue période au milieu de la nuit, ou un démarrage extrêmement précoce.

Une approche plus souple du sommeil peut également faciliter l'alimentation réactive, qui consiste à répondre aux signaux de faim du bébé plutôt que de le nourrir selon un horaire fixe. Également connue sous le nom d'alimentation "dirigée par le bébé" ou "à la demande", l'alimentation réactive est recommandée par des associations telles que le National Health Service (NHS) britannique, l'Unicef, l'organisation caritative britannique pour les parents NCT et l'American Academy of Pediatrics, que le bébé soit nourri au sein ou au biberon.

Des études suggèrent qu'une approche dirigée par le bébé présente un certain nombre d'avantages par rapport à un programme ou une routine stricte imposée par les parents. Les recherches ont montré, par exemple, que plus les parents contrôlent l'alimentation de leur bébé, plus l'enfant est susceptible de prendre trop ou pas assez de poids (bien que, comme le notent les auteurs, "l'alimentation non réactive provoque-t-elle l'obésité chez l'enfant, ou les parents d'enfants obèses réagissent-ils aux inquiétudes concernant l'obésité de leur enfant en utilisant des stratégies d'alimentation non réactive ?) Elle peut également avoir une incidence sur l'allaitement : l'alimentation réactive est essentielle à l'établissement d'une réserve de lait, la programmation des tétées est également liée à l'arrêt précoce de l'allaitement, et les mères qui lisent des livres promouvant des routines strictes de sommeil et d'alimentation sont moins susceptibles d'allaiter du tout.

"Cela pourrait être soit que les mères qui veulent une routine arrêtent d'allaiter, soit que la routine diminue l'approvisionnement en lait", explique Amy Brown, professeur de santé publique à l'université britannique de Swansea, directrice du centre pour la lactation, l'alimentation des nourrissons et la traduction et auteur de deux de ces dernières études. "Les deux, probablement".

Observer et suivre les besoins du bébé peut également être bénéfique pour la santé mentale des parents. Les routines dirigées par les parents sont liées à des niveaux plus élevés d'anxiété déclarée chez les mères. Une autre étude coécrite par Brown a révélé que les mères qui utilisaient des livres pour bébés prônant des routines strictes étaient plus susceptibles d'affirmer qu'elles se sentaient déprimées, stressées et moins confiantes dans leurs capacités parentales - même s'il convient de noter que les parents stressés pourraient être plus susceptibles de se tourner vers ces livres pour bébés ou ces routines pour commencer.

En fin de compte, selon les chercheurs sur le sommeil, cela ne doit pas être si compliqué. Pour savoir ce qui est optimal pour un bébé donné - qu'il s'agisse d'une routine stricte organisée autour d'un sommeil de sept à sept heures, ou d'autre chose - il faut regarder ce bébé.

"Je dis toujours aux parents que si leur bébé est généralement heureux pendant la journée, il va probablement bien. S'il est grincheux, irritable, c'est peut-être que son sommeil est en cause", dit Hiscock.

Dormir toute la nuit

Si le fait d'atteindre un certain nombre d'heures de sommeil à des heures fixes ne suffisait pas, de nombreux parents sont également invités à viser un autre objectif : que le sommeil de leur bébé soit "consolidé".

Les coachs et les livres sur le sommeil affirment souvent que ce sommeil profond et ininterrompu est meilleur pour le développement du nourrisson (sans compter qu'il est moins perturbant pour les parents). Mais même si 12 heures de sommeil sans éveil constituaient un objectif optimal, il s'agit d'un objectif biologiquement difficile à atteindre - et qui, s'il est atteint, pourrait mettre les bébés en danger.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La parentalité réactive et dirigée par le bébé présente un certain nombre d'avantages

Tous les humains se réveillent entre deux cycles de sommeil. À l'âge adulte, si nos besoins fondamentaux sont satisfaits (nous n'avons pas besoin d'une autre couverture ou d'aller aux toilettes) et si nous sommes détendus (qui ne s'est pas réveillé en s'inquiétant d'une présentation au travail ou d'une dispute ?), après un léger réveil, nous nous rendormons directement. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ne se souviennent pas de ces réveils le matin.

Mais les cycles de sommeil des adultes ont tendance à être plus longs, environ 90 minutes. Celui d'un bébé peut être deux fois moins long. Et, contrairement aux adultes, les bébés ne peuvent pas répondre à leurs propres besoins, de sorte qu'ils sont souvent plus éveillés.

L'exemple le plus évident est celui de l'alimentation. Par rapport aux autres primates, les humains ont un cerveau relativement grand mais des canaux de naissance étroits, peut-être pour nous aider à nous équilibrer lorsque nous marchons sur deux pieds. En conséquence, les bébés naissent beaucoup plus immatures sur le plan neurologique que les autres mammifères - le volume du cerveau d'un nouveau-né représente un tiers de celui d'un adulte.

Cela signifie que les nouveau-nés humains ont besoin de beaucoup d'énergie pour se développer rapidement après la naissance. Ils sont également relativement impuissants et ont besoin d'une proximité constante avec leur soignant. Par conséquent, au lieu d'être riche en graisses - ce qui rassasierait le bébé et lui permettrait de rester seul plus longtemps - le lait maternel est riche en sucres, qui sont digérés rapidement et nécessitent des tétées plus fréquentes. Ajoutez à cela le fait que les nouveau-nés ont un estomac minuscule, qui ne peut contenir que 20 ml (0,7 oz liq.) à la fois (environ quatre cuillères à café), et vous comprendrez pourquoi ils doivent être nourris si fréquemment, jour et nuit.

"Les jeunes bébés se réveillent. C'est ce qu'ils font : ils se nourrissent et se réveillent", explique Wendy Hall, professeur émérite à l'école d'infirmières de l'université de Colombie-Britannique et chercheuse de longue date dans le domaine du sommeil pédiatrique. "Avec le temps, ils commencent à développer une période de sommeil biologique plus longue la nuit. À trois mois, cette période peut atteindre cinq ou six heures si tout va bien. Et c'est un cadeau.

"Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous lever deux ou trois fois par nuit pour les nourrir. Cela signifie simplement qu'il y a peut-être une période un peu plus longue pendant laquelle ils dorment un peu plus longtemps."

À mesure que les bébés grandissent, il est de moins en moins fréquent qu'ils soient nourris 24 heures sur 24. À l'âge de six mois, de nombreux chercheurs spécialisés dans le sommeil affirment que les bébés en bonne santé et de poids normal n'ont pas "besoin" d'être nourris la nuit, du moins en termes de nutrition. (Les experts en lactation ne sont souvent pas d'accord et soulignent que, laissés à eux-mêmes, les bébés se réveillent encore pour se nourrir après l'âge de six mois). Mais il n'est pas rare que les bébés se réveillent et aient besoin de l'aide d'un soignant pour d'autres raisons. C'est particulièrement vrai au cours de leur première année de vie, lorsque les bébés sont les plus vulnérables et que leur système nerveux est le plus immature.

Une étude récente portant sur 5 700 enfants finlandais a révélé que les enfants de trois mois se réveillaient et devaient être réinstallés en moyenne 2,2 fois par nuit - bien que la fourchette se situe entre 0 et 15 fois. Ce phénomène a persisté tout au long de la première année du bébé. Huit parents sur dix d'enfants de trois mois et de huit mois ont déclaré que leur bébé se réveillait plus de cinq nuits par semaine. Après 12 mois, la situation a radicalement changé : près des deux tiers des enfants de 18 mois et près des trois quarts des enfants de deux ans n'avaient plus besoin d'être réveillés la nuit. L'étude a également révélé que la qualité du sommeil était "très variable", surtout jusqu'à l'âge de deux ans.

D'autres études ont abouti à des conclusions similaires. Une étude utilisant des vidéos de 80 nourrissons pendant quatre nuits, par exemple, a révélé que le nombre de réveils nocturnes ne changeait pas au cours de la première année de vie. Il est toutefois intéressant de noter que les soignants y répondaient moins fréquemment au fil du temps. "Les nourrissons ont continué à se réveiller autant au cours de la première année de leur vie, mais n'ont pas été retirés de leur lit aussi longtemps à un âge plus avancé", écrivent les chercheurs.

Il est important de noter que, même si les réveils peuvent être fréquents chez les bébés plus âgés et même chez les tout-petits, il vaut la peine d'obtenir une évaluation médicale afin d'écarter toute raison de santé pouvant expliquer des réveils fréquents et prolongés, comme un reflux ou un attachement de la langue.

Pourquoi le réveil n'est pas mauvais

Aussi frustrant que cela puisse être pour des parents fatigués, il existe une autre raison pour laquelle les bébés ont évolué pour se réveiller fréquemment : leur propre protection.

En ce qui concerne le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), le sommeil profond, ou "sommeil lent", est une phase du sommeil potentiellement dangereuse pour les bébés. Dans cette phase, les bébés peuvent soudainement cesser de respirer. Un bébé en bonne santé se réveillera. Mais un bébé présentant des facteurs de risque (potentiellement non détectés, comme une anomalie du tronc cérébral) peut ne pas se réveiller.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En grandissant, les habitudes de sommeil des enfants changent

Le fait de pousser prématurément un bébé vers un sommeil plus long et plus profond peut donc augmenter le risque de SMSN, affirme James McKenna, fondateur et directeur du Mother-Baby Behavioral Sleep Laboratory à l'université de Notre Dame et titulaire d'une chaire d'anthropologie à l'université de Santa Clara, en Californie.

L'exemple le plus célèbre est de coucher un bébé sur le ventre, ou "sur le ventre". Si cette méthode semble aider les bébés à dormir plus profondément, elle augmente jusqu'à 13 fois le risque de SMSN. Après que des campagnes menées dans le monde entier ont recommandé aux parents de coucher leurs bébés sur le dos, les taux de SMSN ont chuté.

"Nous avons créé l'épidémie de SMSN", dit simplement McKenna. "Nous voulions promouvoir cette idée de consolidation précoce du sommeil - un sommeil profond, ininterrompu, avec moins d'éveils. Nous avons donc promu cette notion de coucher les bébés sur le ventre pour qu'ils ne se réveillent pas autant et ne s'éveillent pas autant, un facteur de risque indépendant du SMSN."

Et si des périodes de sommeil plus longues et plus profondes, sans éveil, étaient meilleures pour le développement des bébés ? Bien qu'il s'agisse d'une idée reçue, elle n'est pas confirmée par la recherche.

La chercheuse Jodi Mindell, spécialiste du sommeil, a examiné 117 nourrissons et jeunes enfants à intervalles réguliers sur une période de 18 mois. "Ce que nous avons constaté dans nos données, qui ont été recueillies aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de relation réelle entre le sommeil et le développement cognitif ultérieur", déclare Mindell, qui est directrice associée du Sleep Center de l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Son équipe a même trouvé une relation modeste entre un plus grand nombre de réveils nocturnes et de meilleurs résultats cognitifs.

Une autre étude, réalisée au Canada, s'est penchée sur le sommeil de plus de 350 nourrissons de six et douze mois et sur leurs capacités mentales et motrices à l'âge de 36 mois. Les auteurs écrivent qu'il n'y avait "aucune association significative entre le fait de dormir toute la nuit et le développement mental ultérieur, le développement psychomoteur ou l'humeur de la mère". Cependant, "le fait de dormir toute la nuit était associé à un taux d'allaitement beaucoup plus faible", ajoutent-ils.

Et l'étude longitudinale la plus vaste et la plus longue réalisée sur des bébés ayant bénéficié d'interventions comportementales visant à réduire les problèmes de sommeil tels que les réveils nocturnes n'a révélé aucune différence entre les habitudes de sommeil des enfants, leur comportement, leur régulation émotionnelle ou leur qualité de vie à l'âge de six ans.

Ce qui apparaît parfois, c'est une relation entre le manque de sommeil et un développement social et émotionnel moins bon - bien que cela concerne le manque de sommeil en général, et non le fait que le bébé se réveille fréquemment.

Malgré tout, il s'agit encore une fois de la question de la corrélation par rapport à la causalité. Un bébé qui est plus difficile et qui a besoin d'être apaisé par ses parents le jour ou la nuit, par exemple, pourrait simplement être le genre d'enfant qui a plus de mal à réguler ses émotions.

"On ne sait pas si c'est le sommeil qui est responsable ou s'il s'agit simplement d'un marqueur précoce", explique Mme Mindell.

Régressions du sommeil

Qu'en est-il des régressions du sommeil ? Ce terme est souvent utilisé pour désigner des périodes définies où le sommeil devient plus chaotique. On dit qu'elles sont aussi fréquentes qu'elles sont censées être prévisibles : un site Web de conseil en matière de sommeil décrit une régression à quatre mois, une régression à 8-10 mois, une régression à 11-12 mois et une régression à 18 mois (mais, note le site de manière utile, bien que les bébés présentent souvent des signes similaires, "il n'y a pas de régression du sommeil à six mois").

Le plus effrayant est que la régression de quatre mois est souvent réputée - à tort - être permanente. "Elle ne disparaîtra pas tant que votre bébé n'aura pas appris à se calmer tout seul", écrit un autre spécialiste du sommeil.

Selon les chercheurs, le problème est que les régressions du sommeil n'existent pas, pas de la manière dont elles sont souvent décrites.

"C'est un mythe total", affirme Mindell. "Je dispose de très, très grandes bases de données sur le sommeil. J'ai examiné chaque mois de sommeil au cours des deux premières années et il n'y a pas un seul mois où vous voyez, tout d'un coup, un pic de problèmes de sommeil. C'est constant dans le temps. Ce sont juste des bébés différents à des moments différents".

Ces "régressions" n'ont généralement rien à voir avec le sommeil, mais avec d'autres formes de développement. L'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme ramper ou marcher, excite suffisamment les bébés pour qu'ils se réveillent davantage la nuit. Il peut aussi s'agir d'un problème psychologique.

"Un nourrisson peut avoir commencé à développer la permanence des objets et se rendre compte que les membres de sa famille continuent d'exister lorsqu'il quitte la pièce, et donc les appeler au lieu de s'endormir", explique Gregory. (Elle ajoute que les changements dans le sommeil peuvent aussi parfois refléter des problèmes médicaux, comme le reflux, et qu'il est donc important de contacter un professionnel de la santé si vous êtes inquiet).

Si la régression de quatre mois en particulier est souvent attribuée à un changement dans l'architecture du sommeil des bébés, ce changement se produit généralement à tout moment au cours des six premiers mois ; il peut également s'agir d'un changement progressif. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un signe de "régression".

"Nous disposons de certains marqueurs du développement du sommeil. L'un est le pourcentage de sommeil paradoxal par rapport au sommeil non paradoxal. L'autre est la période de sommeil la plus longue, la PSL, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le bébé peut dormir sans se réveiller", explique Thomas Anders, ancien professeur de psychiatrie à l'université de Californie-Davis et chercheur dans le domaine du sommeil depuis plus de 40 ans. "Tout cela progresse rapidement au cours des six premiers mois. La période de sommeil la plus longue s'allonge ; le nombre de réveils diminue.

"Ce dont vous parlez quand vous parlez de régression - ces marqueurs ne régressent pas."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les bébés comptent sur les soignants pour les aider à réguler leurs émotions, notamment à se détendre suffisamment pour s'endormir

Si les bébés développent leurs propres préférences et habitudes de sommeil en grandissant, rien ne prouve qu'un changement de sommeil spécifique soit "permanent".

Dans une étude comparant le sommeil des bébés dans les pays asiatiques et occidentaux, par exemple, Mindell a constaté que, dans l'ensemble, les bébés se réveillent moins à mesure qu'ils grandissent, y compris dans les pays asiatiques où les bébés sont plus susceptibles de partager leur lit et moins susceptibles de dormir de manière indépendante.

Un sommeil indépendant

Les calendriers de sommeil reposent généralement sur un principe : les bébés doivent dormir de manière autonome dès que possible. Mais il peut être difficile d'amener un bébé à s'endormir, et à rester endormi, seul. Le système neurologique immature des bébés (vous vous souvenez de ces minuscules cerveaux de nouveau-nés ?) signifie qu'ils comptent sur les personnes qui s'occupent d'eux pour les aider à réguler leurs émotions, notamment à se détendre suffisamment pour s'endormir.

Ce constat est confirmé par la manière dont les parents parviennent à endormir leur bébé. Dans l'étude finlandaise sur 5 700 enfants mentionnée plus haut, moins de la moitié des parents ont déclaré que leur bébé s'endormait seul. De même, dans une étude basée sur un questionnaire menée par Mindell et ses collègues, un peu plus de la moitié des parents ont déclaré que leurs bébés de neuf à onze mois s'endormaient seuls dans un berceau. Pour le reste, près de la moitié des parents nourrissent leurs bébés pour qu'ils s'endorment, un tiers les prennent dans leurs bras et plus d'un quart les bercent.

Auteure de livres tels que Sleeping Through the Night et Take Charge of Your Child's Sleep, Mme Mindell préconise l'utilisation de stratégies pour aider les bébés à s'endormir de manière autonome. Malgré tout, dit-elle, il n'y a aucune raison de penser que le fait de bercer un bébé entrave son développement.

"Pensons-nous que les bébés qui se réveillent fréquemment pendant la nuit ne développent pas de compétences en matière d'indépendance ?". Elle glousse. "Non. Je pense que les gens accordent trop de crédit au sommeil. Il y a tellement d'autres choses qui se passent.

"Est-ce que cela aide une famille au jour le jour ? Oui, absolument."

À l'opposé du sommeil indépendant, même le partage du lit a une relation nuancée avec le développement. Certaines études ont révélé qu'il n'y a pas de relation entre les parents partageant un lit avec leur bébé et les résultats cognitifs et comportementaux à plus long terme du nourrisson, ou même que le partage du lit a un petit effet bénéfique sur les résultats cognitifs ultérieurs. Certaines études montrent également qu'il peut réduire le risque d'attachement insécurisant.

Mais d'autres recherches, dont une étude portant sur près de 4 000 enfants de trois mois au Brésil, suivis jusqu'à l'âge de six ans, ont montré que les enfants partageant le lit de leur mère étaient plus susceptibles de souffrir de troubles psychiatriques. Il existe également une relation entre le partage du lit et le fait que les enfants sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de sommeil.

Ces études présentent toutefois un défaut majeur : comme les chercheurs n'ont pas demandé aux parents pourquoi les bébés partageaient leur lit, il est impossible de savoir si un certain type d'organisation du sommeil "cause" un résultat particulier. Si un parent amène son enfant au lit parce qu'il ne parvient pas à se calmer tout seul, cela pourrait indiquer un problème sous-jacent que l'enfant aurait quel que soit l'endroit où il dort.

D'un autre côté, les parents qui amènent leur enfant au lit de manière réceptive peuvent aussi être le genre de parents qui sont réceptifs le reste du temps, ce qui augmente la probabilité d'un attachement sécurisant. Dans les deux cas, le partage du lit pourrait être un indicateur, et non une cause. En fait, des chercheurs d'une base militaire américaine ont constaté que les enfants qui partageaient leur lit lorsque l'un de leurs parents partait en service actif étaient moins susceptibles d'avoir des problèmes psychiatriques et étaient considérés comme se comportant mieux que les enfants qui ne le faisaient pas.

Cela pourrait expliquer pourquoi, dans les régions du monde où le partage du lit est la norme, ces différences n'apparaissent pas : les parents ne partagent pas le lit en réaction à un problème.

Et, en effet, l'une des seules études conçues pour tenir compte de cette différence a révélé que les enfants d'âge préscolaire qui avaient commencé à partager leur lit dès leur plus jeune âge étaient plus autonomes et plus indépendants socialement, non seulement que les enfants qui avaient toujours dormi seuls, mais aussi que les enfants qui avaient commencé à partager leur lit après l'âge d'un an, ce qui est considéré comme un partage de lit "réactif". (Vous trouverez des informations sur le partage du lit en toute sécurité ici).

Problèmes de sommeil

Bien qu'il soit fréquent que les bébés se réveillent ou ne veuillent pas dormir seuls, les parents s'inquiètent souvent du fait que le sommeil de leurs enfants n'est pas normal. Près de 40 % des parents de bébés de huit mois ayant participé à la grande étude finlandaise, par exemple, ont déclaré qu'ils pensaient que leur enfant avait des problèmes de sommeil.

Alors comment les chercheurs définissent-ils un "problème de sommeil" ?

"Il n'y a pas de définition stricte acceptable ou quantifiable", dit Hiscock. "Mais la première étape est la suivante : si les parents considèrent qu'il s'agit d'un problème, c'est un problème pour lequel nous devons faire quelque chose."

Dans certains cas, cela peut simplement signifier l'éducation, dit Hiscock. "Si un parent dit qu'il a un enfant de trois mois, et qu'il se réveille deux fois par nuit pour le nourrir, qu'il est épuisé - vous dites eh bien, en fait, c'est un comportement normal."

Cette prise de conscience est essentielle, d'autant plus que le fait de penser que votre bébé a un problème, alors qu'il se comporte comme beaucoup d'autres bébés, peut exacerber le problème - par exemple en augmentant le stress et l'anxiété des parents (souvent déjà fatigués). Les parents qui pensent que leur enfant a un problème de sommeil permanent sont plus susceptibles de ressentir de la colère envers leur bébé et un manque de confiance dans leur rôle de parent. (Cela va également dans l'autre sens, les croyances des parents ayant un impact sur la façon dont leurs enfants dorment - une étude a même révélé que la croyance d'une femme enceinte que son bébé aurait besoin d'aide la nuit prédisait que son enfant de six mois se réveillerait davantage).

Une grande partie de ce que nous considérons comme un problème est également déterminée par nos attentes culturelles. Dans une vaste étude, Mindell a constaté que la perception des problèmes par les parents différait considérablement selon les pays. Seulement 10,1 % des parents au Vietnam pensaient qu'il y avait un problème, contre 75,9 % en Chine.

"Je pense que l'idée que les bébés ont des problèmes de sommeil est pathologisante. Elle suggère aux parents qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez leur bébé. Pour moi, c'est extrêmement problématique, le fait de faire croire aux parents que quelque chose ne va pas chez leur bébé, alors qu'il se comporte comme un bébé", déclare Ball.

L'origine du mythe

Ainsi, aussi obsédés que soient de nombreux parents par le sommeil de leur bébé, il semble que nous nous trompions en grande partie. Comment cela est-il possible ?

Comme BBC Future l'a déjà couvert, une grande partie de la façon dont nous voyons le sommeil du nourrisson est due à des valeurs culturelles, des hypothèses et des idéologies, et non à la science.

L'anthropologue McKenna, partisan d'un co-sleeping sûr (qu'il a surnommé "breastleeping"), explique que, pendant des siècles, il était non seulement courant mais nécessaire que les bébés dorment avec leur famille. En l'absence d'électricité ou de chauffage (ou, souvent, d'espace libre), rester près de sa mère était pratique, protecteur et facilitait l'allaitement. Dans la plupart des cultures, c'est toujours le cas.

"Avant le 19e siècle, le sommeil du nourrisson n'était généralement pas une préoccupation des nouveaux parents, les manuels d'éducation populaire de l'époque ne mentionnant rien à ce sujet", écrivent les anthropologues Jennifer G Rosier et Tracy Cassels. "Lorsqu'un nourrisson se réveillait, il y avait soit un membre de la famille éveillé prêt à s'occuper de lui, soit un membre de la famille endormi à côté du bébé, capable de réagir rapidement. Il était également entendu que les bébés (et les adultes) dormaient quand ils avaient besoin de dormir et qu'ils étaient éveillés quand ils devaient l'être."

Les années 1800 ont été marquées par la révolution industrielle, l'essor de la classe moyenne et l'importance de l'indépendance. L'allongement des journées de travail se traduit par un intérêt accru pour un sommeil ininterrompu la nuit, l'urbanisation augmente le nombre de nouveaux parents vivant loin du soutien de leur famille, et les médecins masculins, qui pensent que la présence de plusieurs personnes dans le même espace de sommeil peut "empoisonner" l'air, commencent à remplacer les conseils des mères et des sages-femmes. De nouveaux livres ont mis l'accent sur le besoin d'horaires de sommeil rigides et sur la nécessité de faire dormir les nourrissons seuls afin qu'ils deviennent indépendants et forts.

Cela n'a pas été le cas partout. "Les Japonais pensent que la culture américaine est plutôt impitoyable en poussant les petits enfants vers une telle indépendance la nuit", a noté un chercheur. Au Guatemala, les mères mayas réagissaient aux informations sur les pratiques américaines en matière de sommeil par "le choc, la désapprobation et la pitié".

Aujourd'hui, de nombreux parents fatigués s'informent auprès de livres sur le sommeil des bébés ou de coachs de sommeil - qui gagnent également en popularité en dehors des États-Unis. Mais de nombreux livres ne sont pas fondés sur des données probantes, et le secteur du coaching en matière de sommeil n'est pas réglementé. En définitive, n'importe qui peut se prétendre expert en sommeil.

En attendant, même les professionnels de la santé n'ont souvent pas d'expérience ou de formation sur le sommeil des bébés. Une étude a révélé que, dans 126 écoles de médecine aux États-Unis, les étudiants ne recevaient que 27 minutes de formation sur le sommeil des enfants. Une enquête menée auprès de prestataires de soins de santé canadiens a révélé que seulement 1 % d'entre eux avaient reçu une formation sur le sommeil des enfants dans leur école de médecine, et une étude menée auprès de 263 professionnels de la santé en Australie a révélé que ces derniers avaient répondu correctement à moins de la moitié des questions sur le sommeil des enfants. Et il s'agit là de pays qui accordent une priorité encore plus grande que d'autres à l'éducation au sommeil.

Conclusion ? La plus grande et la plus dangereuse des idées fausses sur le sommeil des nourrissons est peut-être une idée simple : il n'existe qu'une seule approche correcte de la façon dont les nourrissons doivent dormir.

"Chaque famille a des exigences et des préférences différentes et adopte des approches différentes en matière de sommeil des bébés", explique Gregory.