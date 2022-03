Éducation : Quel est le meilleur âge pour apprendre à lire ?

J'avais sept ans lorsque j'ai commencé à apprendre à lire, ce qui est typique de l'école alternative Steiner que j'ai fréquentée. Ma propre fille fréquente une école anglaise standard et a commencé à quatre ans, comme c'est le cas dans la plupart des écoles britanniques.

En la voyant mémoriser des lettres et prononcer des mots, à un âge où mon idée de l'éducation consistait à grimper aux arbres et à sauter dans les flaques d'eau, je me suis demandé comment nos différentes expériences nous façonnent. Bénéficie-t-elle d'une avance cruciale qui lui sera bénéfique toute sa vie ? Ou est-elle exposée à des quantités excessives de stress et de pression potentiels, à un moment où elle devrait profiter de sa liberté ? Ou est-ce que je m'inquiète simplement trop, et l'âge auquel nous commençons à lire et à écrire n'a aucune importance ?

Il ne fait aucun doute que le langage dans toute sa richesse - écrit, parlé, chanté ou lu à haute voix - joue un rôle crucial dans notre développement précoce. Les bébés réagissent déjà mieux à la langue à laquelle ils ont été exposés dans le ventre de leur mère. Les parents sont encouragés à lire à leurs enfants avant même leur naissance et lorsqu'ils sont bébés. Il est prouvé que la quantité de paroles que l'on nous adresse pendant notre enfance peut avoir des effets durables sur nos futurs résultats scolaires. Les livres sont un aspect particulièrement important de cette riche exposition linguistique, car la langue écrite comprend souvent un vocabulaire plus large et plus nuancé et détaillé que la langue parlée quotidienne. Cela peut à son tour aider les enfants à accroître leur gamme et leur profondeur d'expression.

Dans de nombreux pays, l'éducation formelle commence à quatre ans. On pense souvent que le fait de commencer tôt donne aux enfants plus de temps pour apprendre et exceller. Il peut cependant en résulter une "course effrénée à l'éducation", les parents essayant de donner à leur enfant des avantages précoces à l'école par le biais d'un encadrement et d'un enseignement privés, et certains parents payant même pour que des enfants de quatre ans bénéficient de cours particuliers supplémentaires.Si l'on compare cette situation à l'éducation précoce, plus axée sur le jeu, qui existait il y a plusieurs décennies, on constate un énorme changement de politique, fondé sur des idées très différentes de ce dont nos enfants ont besoin pour progresser. Aux États-Unis, cette urgence s'est accélérée avec des changements politiques tels que la loi "no child left behind" de 2001, qui a encouragé les tests standardisés comme moyen de mesurer les performances et les progrès éducatifs. Au Royaume-Uni, les enfants sont testés en deuxième année d'école (5-6 ans) pour vérifier qu'ils atteignent le niveau de lecture attendu. Les détracteurs de ce type de tests précoces mettent en garde contre le risque de dégoûter les enfants de la lecture, tandis que ses partisans affirment qu'il permet d'identifier ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire.

Cependant, de nombreuses études montrent que les avantages d'un environnement scolaire précoce excessif sont minimes. Un rapport américain de 2015 indique que les attentes de la société concernant les résultats que les enfants devraient atteindre en maternelle ont changé, ce qui conduit à des "pratiques de classe inappropriées", comme la réduction de l'apprentissage par le jeu.

Le risque de "scolarisation"La façon dont les enfants apprennent et la qualité de l'environnement sont extrêmement importantes. "L'apprentissage de la lecture par les jeunes enfants est l'une des choses les plus importantes que fait l'enseignement primaire. C'est fondamental pour que les enfants progressent dans la vie", affirme Dominic Wyse, professeur d'enseignement primaire à l'University College London, au Royaume-Uni. Avec la professeure de sociologie Alice Bradbury, également à l'UCL, il a publié des recherches qui montrent que la façon dont nous enseignons la lecture et l'écriture est vraiment importante.Dans un rapport publié en 2022, ils affirment que l'accent mis par le système scolaire anglais sur la phonétique - une méthode qui consiste à faire correspondre le son d'un mot ou d'une lettre parlée avec les lettres écrites individuelles, par le biais d'un processus appelé "sounding out" - pourrait faire échouer certains enfants.

Selon M. Bradbury, cela s'explique notamment par le fait que la "scolarisation des premières années" a entraîné un apprentissage plus formel à un stade précoce. Mais les tests utilisés pour évaluer cet apprentissage précoce n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les compétences réellement nécessaires pour lire et apprécier des livres ou d'autres textes significatifs.Par exemple, les tests peuvent demander aux élèves de "prononcer" et d'épeler des mots absurdes, afin de les empêcher de simplement deviner ou de reconnaître des mots familiers. Comme les mots absurdes ne constituent pas un langage significatif, les enfants peuvent trouver la tâche difficile et déroutante. Bradbury a constaté que la pression exercée pour acquérir ces compétences de décodage - et réussir les tests de lecture - signifie également que certains enfants de trois ans sont déjà exposés à la phonétique."Cela n'a finalement pas de sens, on finit par mémoriser plutôt que de comprendre le contexte", explique Mme Bradbury. Elle s'inquiète également du fait que les livres utilisés ne sont pas particulièrement attrayants

Ni Wyse ni Bradbury ne plaident en faveur d'un apprentissage ultérieur en soi, mais soulignent plutôt que nous devrions repenser la manière dont les enfants apprennent à lire et à écrire. La priorité, disent-ils, devrait être d'encourager l'intérêt et la familiarité avec les mots, en utilisant des livres d'histoires, des chansons et des poèmes, qui aident tous l'enfant à saisir les sons des mots, ainsi qu'à élargir son vocabulaire.

Cette idée est étayée par des études qui montrent que les avantages scolaires de l'école maternelle s'estompent par la suite. Selon plusieurs études, les enfants qui fréquentent des établissements préscolaires intensifs n'ont pas de meilleures aptitudes scolaires que ceux qui n'ont pas fréquenté de tels établissements. L'éducation préscolaire peut toutefois avoir un impact positif sur le développement social, qui se répercute à son tour sur la probabilité d'obtenir un diplôme scolaire ou universitaire et est associé à un taux de criminalité plus faible. En résumé, la fréquentation d'une école maternelle peut avoir des effets positifs sur la réussite ultérieure dans la vie, mais pas nécessairement sur les compétences scolaires.

Une pression scolaire trop forte peut même causer des problèmes à long terme. Une étude publiée en janvier 2022 suggère que les enfants qui ont fréquenté un établissement préscolaire financé par l'État mettant l'accent sur les études ont obtenu des résultats scolaires inférieurs quelques années plus tard, par rapport à ceux qui n'avaient pas obtenu de place.

Cette constatation rejoint les recherches sur l'importance de l'apprentissage par le jeu dans les premières années de la vie. Les écoles maternelles basées sur le jeu et dirigées par des enfants obtiennent de meilleurs résultats que les écoles maternelles plus axées sur les études, par exemple.

Une étude réalisée en 2002 a révélé que "la réussite scolaire ultérieure des enfants semble avoir été favorisée par des expériences d'apprentissage précoce plus actives, à l'initiative des enfants", et qu'un apprentissage trop formalisé aurait pu ralentir les progrès. L'étude a conclu que "pousser les enfants trop tôt peut en fait se retourner contre eux lorsqu'ils entrent dans la dernière année de l'école primaire".

Selon une étude, les enfants ayant bénéficié d'un enseignement basé sur le jeu avaient moins de problèmes de comportement à l'âge adulte.

De même, une autre petite étude a révélé que les enfants défavorisés des États-Unis qui avaient été assignés au hasard à un environnement plus ludique présentaient moins de problèmes de comportement et de troubles émotionnels à l'âge de 23 ans, par rapport aux enfants qui avaient été assignés au hasard à un environnement plus "d'instruction directe".

Les études préscolaires de ce type ne font pas la lumière sur l'impact de l'alphabétisation précoce en soi, et les petites études menées dans un seul endroit doivent toujours être traitées avec prudence, mais elles suggèrent que la manière dont elle est enseignée a de l'importance. L'une des raisons pour lesquelles l'éducation précoce peut donner lieu à des résultats sociaux positifs plus tard dans la vie n'a peut-être rien à voir avec l'enseignement, mais avec le fait qu'elle permet de faire garder les enfants. Cela signifie que les parents peuvent travailler sans interruption et apporter un revenu supplémentaire au foyer familial.

Anna Cunningham, maître de conférences en psychologie à l'université de Nottingham Trent, qui étudie l'alphabétisation précoce, affirme que si un établissement est trop axé sur les études dès le départ, les enseignants peuvent être stressés par les tests et les résultats, ce qui peut à son tour affecter les enfants. "Bien sûr, il n'est pas bon de juger un enfant de cinq ans sur ses résultats", dit-elle. L'anxiété des parents quant aux résultats de leur enfant à l'école peut également contribuer à cette situation : selon une enquête commandée par une organisation caritative britannique dans le domaine de l'éducation, les résultats scolaires sont l'une des principales préoccupations des parents.

Un départ plus tardif, de meilleurs résultats ?

Tout le monde n'est pas favorable à un démarrage précoce. Dans de nombreux pays, dont l'Allemagne, l'Iran et le Japon, la scolarité formelle commence vers six ans. En Finlande, souvent présentée comme le pays disposant de l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, les enfants commencent l'école à sept ans.

Malgré ce décalage apparent, les élèves finlandais obtiennent, à l'âge de 15 ans, de meilleurs résultats en compréhension de l'écrit que les élèves du Royaume-Uni et des États-Unis. Conformément à cette approche centrée sur l'enfant, les années de jardin d'enfants finlandaises sont consacrées au jeu et à l'absence d'enseignement scolaire formel.

Suivant ce modèle, une étude réalisée en 2009 par l'université de Cambridge a proposé de repousser l'âge officiel de la scolarisation à six ans, afin de donner aux enfants britanniques plus de temps pour "commencer à développer les compétences linguistiques et scolaires essentielles à leurs progrès ultérieurs", car commencer trop tôt pourrait "risquer d'entamer la confiance des enfants de cinq ans et de nuire à long terme à leur apprentissage".

Les recherches confirment l'idée de commencer plus tard. Une étude menée en 2006 aux États-Unis sur les jardins d'enfants a montré que les enfants dont l'entrée en classe était retardée d'un an obtenaient de meilleurs résultats aux tests.

D'autres recherches comparant les lecteurs précoces et tardifs ont montré que les lecteurs tardifs rattrapaient des niveaux comparables plus tard, voire même dépassaient légèrement les lecteurs précoces en termes de compréhension. L'étude, explique l'auteur principal Sebastian Suggate, de l'université de Ratisbonne, en Allemagne, montre que le fait d'apprendre plus tard permet aux enfants d'adapter plus efficacement leur connaissance du monde - leur compréhension - aux mots qu'ils apprennent. "C'est logique", explique-t-il. "La compréhension de la lecture, c'est du langage, ils doivent débloquer les idées qui se cachent derrière".

"Bien sûr, si vous passez plus de temps à vous concentrer sur le langage plus tôt, vous construisez une base solide de compétences qui prend des années à se développer. La lecture peut être assimilée rapidement, mais pour le langage (vocabulaire et compréhension), il n'y a pas d'astuces faciles. C'est un travail acharné", déclare M. Suggate. Dans d'autres travaux portant sur les différents âges d'entrée à l'école, il a constaté que l'apprentissage précoce de la lecture ne présentait aucun avantage perceptible à l'âge de 15 ans.

La question demeure : si l'apprentissage précoce de la lecture n'améliore pas les capacités de lecture, alors pourquoi commencer tôt ? La variation individuelle de l'appétit et des capacités de lecture est un aspect important.

"Les enfants sont extrêmement différents en termes de compétences fondamentales lorsqu'ils commencent à aller à l'école ou à apprendre à lire", explique Mme Cunningham. Dans son étude sur les enfants de l'école Steiner, qui ne commencent l'enseignement formel qu'à environ sept ans, elle a dû exclure 40 % de l'échantillon car les enfants savaient déjà lire. "Je pense que c'est parce qu'ils étaient prêts à le faire", explique-t-elle. Elle a également constaté que les enfants plus âgés étaient plus prêts "à apprendre le processus de lecture en termes de compétences linguistiques sous-jacentes", car ils avaient bénéficié de trois années supplémentaires d'exposition à la langue.

Des études montrent également que la capacité de lecture est plus étroitement liée au vocabulaire de l'enfant qu'à son âge, et que les compétences en langue parlée sont un bon indicateur des compétences littéraires ultérieures. Cependant, nous savons que de nombreux enfants qui entrent à l'école accusent un retard dans leurs compétences linguistiques, notamment ceux issus de milieux défavorisés. Certains affirment que l'enseignement formel permet à ces enfants d'accéder au soutien et aux compétences que d'autres peuvent acquérir de manière informelle à la maison. C'est ce que pensent les autorités éducatives britanniques, qui affirment que l'enseignement précoce de la lecture à ceux qui ont pris du retard dans l'apprentissage de la langue parlée est "la seule voie efficace pour combler cet écart [de compétences linguistiques]".

D'autres préfèrent l'approche inverse, qui consiste à immerger les enfants dans un environnement où ils peuvent apprécier et développer leur compréhension de la langue, qui est après tout essentielle à la réussite de la lecture. C'est exactement ce qu'un cadre d'apprentissage ludique contribue à encourager. "Le travail de l'enseignement consiste à évaluer où en sont les enfants et à leur donner l'enseignement le plus approprié en fonction de leur niveau de développement", explique M. Wyse. L'étude de Cambridge de 2009 s'en fait l'écho et déclare : "Rien ne prouve qu'un enfant qui passe plus de temps à apprendre par le biais de leçons - par opposition à l'apprentissage par le jeu - "réussira mieux" à long terme."

Cunningham, dont la fille a également commencé récemment à apprendre à lire, a une vision rassurante et généreuse de l'âge idéal pour la lecture : "Peu importe que l'on commence à lire à quatre, cinq ou six ans, tant que la méthode qu'on leur enseigne est bonne et prouvée. Les enfants sont tellement résilients qu'ils trouveront des occasions de jouer dans n'importe quel contexte."

Notre obsession de l'alphabétisation précoce semble donc quelque peu infondée - il n'est pas nécessaire, ni clairement avantageux, de la précipiter. D'un autre côté, si votre enfant commence tôt ou montre un intérêt indépendant pour la lecture avant que l'école ne le propose, c'est très bien aussi, tant qu'il y a de nombreuses occasions d'utiliser des outils et de s'amuser en cours de route.