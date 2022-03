Santé maternelle : le déni de grossesse, qu’est-ce que c’est ?

Yacine Bal et ses enfants

Alors jeune mariée, sous implant contraceptif et maman d'une petite fille de 7 mois qu'elle allaitait encore, Yacine Bal attend un deuxième enfant mais n'en n'a pas conscience.

« Contrairement à la grossesse de ma fille ainée qui était très compliquée, où j'étais tout le temps malade, là j'étais en pleine forme. J'étais très active et en tant qu'ainée de la famille, j'étais l'organisatrice des cérémonies familiales », déclare Mme Yacine Bal encore effarée des années après.

Aucun indice ne laisse soupçonner une grossesse

Pas de fatigue, pas de nausée et des menstruations régulières, aucun indice ne permet à la jeune maman de soupçonner qu'elle porte à nouveau la vie.

C'est d'ailleurs lors d'une fête familiale, que sa mère, Maguette Guèye, remarque un changement : « elle trouvait que j'avais un petit ventre, tout dur. Ça se voyait à peine mais elle pensait que je souffrais de fibromes alors elle a insisté pour que j'aille voir le médecin. Je ne voulais pas, mais elle a fini par me convaincre.»

Quand son gynécologue lui annonce qu'elle est enceinte de 25 semaines, et qu'elle attend un petit garçon, Yacine Bal est sous le choc.

La jeune maman était persuadée que son implant sous-cutané et l'allaitement de sa fille la prémunissaient d'une grossesse.

Yacine Bal et son mari avait pris la décision d'attendre 4 ou 5 ans avant d'avoir un second enfant.

La jeune femme avait donc opté pour ce type de contraceptif qui lui assurait qu'il n'aurait aucun risque d'oubli. Pour la jeune femme une grossesse était inconcevable et son corps a suivi son subconscient.

Qu'est-ce que le déni de grossesse ?

Elle explique que « le déni est le refus d'accepter une réalité traumatisante. Le déni de grossesse peut être analysé comme un refus par la femme d'être enceinte. Peut-être parce que la grossesse précédente s'est mal passée et que la femme n'a pas envie de revivre cela. »

Le Dr Abdoulaye Diop, gynécologue basé à Dakar, tient à faire la part des choses entre une grossesse dissimulée où la femme a conscience de son état et le cache, et un déni de grossesse où le corps participe au « camouflage » de la grossesse. « Les femmes qui font un déni de grossesse ne perçoivent sincèrement aucun signe. Dans une grossesse classique, l'utérus se développe vers l'avant et vers le haut. Dans le cas d'un déni de grossesse, l'utérus va se développer vers l'arrière. Le fœtus va se caler contre la colonne vertébrale.»