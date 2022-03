Mali : Human Rights Watch dénonce l'exécuton des civiles au Mali

il y a 20 minutes

L'organisme de défense des droits de l'homme déclare qu'au moins 107 civils - dont des commerçants, des chefs de village et des enfants - avaient été tués dans le centre et le sud-ouest du Mali depuis décembre.

"Les magistrats et les procureurs militaires maliens devraient enquêter de manière impartiale sur les exactions présumées commises par toutes les parties", explique Corinne Dufka, directrice pour le Sahel à Human Rights Watch. "La CPI a une enquête ouverte sur le Mali et reste la juridiction de dernier ressort lorsque les autorités nationales ne peuvent ou ne veulent pas enquêter et poursuivre les crimes les plus graves".