Entrepreneuriat : voici quatre erreurs à éviter

il y a 13 minutes

Joëlle Sow accompagne les entrepreneurs. Elle est la secrétaire générale de Sen Start-up, une association qui a, en partie, pour rôle de renforcer les capacités des entrepreneurs, des fondateurs de startups et de leurs équipes.

Les entrepreneurs ont un certaines lacunes notamment dont l'évaluation de la taille de leurs marchés. Il s'agit ici d'évaluer leur capacité à bien vendre leurs produits et leur capacité à défendre leurs idées. ''Il faut donc au préalable définir, son marché afin de mieux identifier ses cibles, connaitre le profil des consommateurs'', explique-t-elle.

Joëlle Sow est entrepreneure et accompagne également d'autres entrepreneurs.

Selon Mme Sow, ce travail de segmentation permet de mieux se positionner sur le marché. La bonne estimation de la taille de marché va permettre au moment de la levée de fonds, d'être beaucoup plus pertinent.

M. Henri Nyakarundi avec une expérience de plus de 20 ans dans l'entreprenariat, gère une start-up dénommée ARED. C'est une compagnie technologique en Afrique à développer des kiosques intelligents qui fournissent connexion, accès de services digitales et chargement de téléphone en utilisant un mini serveur et l'énergie solaire. Il dispense également des formations sur sa plateforme en ligne.