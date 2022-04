Psychologie : qu'est-ce qui empêche les gens d'être plus gentils ?

il y a une heure

Crédit photo, Image credit: Tara Moore/Getty Images

J'étais en train de courir l'autre jour quand j'ai vu un homme et une femme au bout de la rue qui essayaient de sortir un matelas double d'une camionnette. Ils avaient clairement du mal. Je portais des baskets. Je ne portais rien. Je n'étais pas pressé. Je pourrais proposer mon aide. Mais si je le faisais, la femme pourrait-elle penser que je pense qu'elle ne peut pas y arriver parce qu'elle est une femme ? À présent, ils ont amené le matelas dans un jardin arrière et commencent à le soulever par un escalier extérieur. La clôture était trop haute pour qu'ils puissent me voir, donc pour proposer mon aide, je devais entrer dans leur jardin sans y être invité. Est-ce que je m'immiscerais dans leur vie privée ? Cela les dérangerait-il ?Maintenant, il était un peu trop tard et ils étaient à mi-chemin dans l'escalier. J'ai probablement trop réfléchi, mais il semble que je ne sois pas le seul à être prudent quand il s'agit de proposer de faire quelque chose de gentil pour un étranger.

En août 2021, nous avons lancé le Kindness Test sur BBC Radio 4. Il s'agissait d'un questionnaire en ligne créé par une équipe de l'université du Sussex dirigée par le psychologue Robin Banerjee. Plus de 60 000 personnes de 144 pays ont choisi d'y participer, ce qui en fait la plus grande étude psychologique au monde sur le thème de la gentillesse. (Pour en savoir plus, lisez l'article de BBC Future intitulé "Ce que nous savons et ne savons pas sur la gentillesse").Outre des échelles mesurant la personnalité, le bien-être et l'empathie, la gentillesse a été évaluée en demandant aux personnes à quelle fréquence elles accomplissent une longue liste d'actes de gentillesse. Les réponses varient considérablement, certaines personnes admettant très honnêtement qu'elles ne sont pas souvent gentilles, d'autres faisant preuve d'une grande gentillesse. Lorsqu'on leur a demandé quand elles avaient reçu un acte de gentillesse pour la dernière fois, 16 % des personnes ont répondu que c'était au cours de la dernière heure et 43 % au cours de la dernière journée. Il est clair que quel que soit l'âge des personnes ou leur lieu de résidence, la gentillesse est très courante.Mais il existe des obstacles qui nous empêchent d'être encore plus gentils et nous avons voulu les explorer dans le cadre du test de gentillesse. Lorsqu'on a demandé aux gens de classer une liste de facteurs qui les empêchaient d'accomplir des actes de gentillesse, la raison la plus souvent invoquée par les répondants était la crainte d'être mal compris. Cela me rappelle mon hésitation à proposer mon aide pour porter le matelas, non pas parce que je ne voulais pas aider, mais parce que j'avais peur que ce soit mal interprété et que cela choque.

Crédit photo, Getty Images

Parfois, les actes de bonté bien intentionnés peuvent être lourds de conséquences, comme offrir une place dans le bus à une femme qui pourrait ou non être enceinte. Et parfois, nous craignons l'embarras ou le rejet.

Cela pourrait expliquer pourquoi l'acte de bonté le plus courant que les personnes interrogées déclarent avoir accompli est "aider les gens quand ils le demandent". Cela peut sembler un peu réticent. En quoi un acte est-il vraiment gentil s'il doit être demandé ? Mais il me semble instructif que cela soit arrivé en tête. Peut-être sommes-nous nerveux à l'idée d'offrir notre aide, mais très heureux de le faire une fois que nous savons que la personne est heureuse de recevoir notre aide.

Une autre découverte pourrait nous éclairer sur notre réticence. Le principal facteur associé à la gentillesse n'est pas l'âge ou le revenu, mais la personnalité. Nous avons utilisé une échelle qui mesure ce que l'on appelle les cinq grands facteurs de la personnalité. Comme on pouvait s'y attendre, les personnes les plus gentilles ont obtenu un score élevé pour l'"agréabilité", mais aussi pour l'extraversion et l'ouverture d'esprit.

Je me demande si ces personnes se sentent plus à même d'offrir leur aide, pas nécessairement parce qu'elles le souhaitent plus que quiconque, mais parce que leur extraversion et leur ouverture (leur goût pour les nouvelles expériences) les rendent moins craintives de ce qui pourrait se passer lorsqu'elles le font.

Et pour ceux d'entre nous qui hésitent à aider, nous pouvons nous consoler avec les réponses que les gens ont données lorsque nous leur avons demandé comment ils se sentaient après avoir reçu un acte de gentillesse. Les mots les plus fréquemment utilisés sont "heureux", "reconnaissant", "aimé", "soulagé" et "content". Moins de 1 % des personnes ont déclaré se sentir gênées. Nous avons également constaté que même en tenant compte de la personnalité, les personnes qui parlent plus souvent à des inconnus non seulement observent, mais reçoivent elles-mêmes plus de gentillesse.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Souké et Siriki des Bobodioufs, amis dans la vraie vie

Gillian Sandstrom, de l'université du Sussex, qui faisait partie de l'équipe chargée d'analyser le test de gentillesse, a constaté que nos craintes de parler à des inconnus ne sont généralement pas à la hauteur de la réalité et que les gens ont tendance à apprécier cette expérience plus qu'ils ne le pensent.

Lorsque l'on compare les régions du monde, la crainte d'une mauvaise interprétation est plus faible aux États-Unis qu'au Royaume-Uni ou dans les pays d'Afrique. Aux États-Unis, l'utilisation des réseaux sociaux est plus souvent citée comme un obstacle à la gentillesse.

Dans le monde entier, la deuxième raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer le manque de gentillesse est le manque de temps, en particulier en Europe occidentale et septentrionale. Ce facteur semble moins important en Amérique du Nord ou en Europe du Sud. Il est vrai, bien sûr, que pour faire du bénévolat, il faut avoir du temps à perdre, mais beaucoup d'autres actes de bonté ne prennent pas de temps. L'acte de bonté le plus courant que les gens nous ont dit avoir fait récemment était de dire quelque chose de gentil à quelqu'un, ce qui ne prend généralement pas trop de temps.

Robin Banerjee, de l'université du Sussex, qui a dirigé le test de gentillesse, a démontré que les gens donnent, voient et reçoivent beaucoup de gentillesse partout dans le monde, mais sur la base de notre échantillon, certes anglophone, certaines tendances se dessinent également : "Les données ont montré qu'il ne s'agit pas d'une simple comparaison entre l'Est et l'Ouest ou entre des pays collectivistes et individualistes. Nous avons trouvé un modèle beaucoup plus nuancé. Nous pourrions avoir deux pays très industrialisés, occidentalisés, avec des points de vue différents sur la gentillesse."

Crédit photo, Klaus Vedfelt

Crédit photo, Getty Images

Un peu plus d'un quart des personnes craignent que leur gentillesse soit perçue comme une faiblesse. Pourtant, le test de la gentillesse nous apprend qu'après avoir fait un acte de gentillesse, les gens ne se sentent pas seulement plus proches des autres et plus heureux, mais ils disent que cela les aide à se sentir comme une bonne personne et donne un sens à leur vie.

Et il ne s'agit là que des personnes qui donnent. Recevoir de la gentillesse nous fait aussi nous sentir bien et est associé à des niveaux de bien-être plus élevés. Ce n'est que le début de l'analyse des données du test de gentillesse et de nombreux autres articles sur les résultats seront publiés dans des revues scientifiques. Mais en tenant compte de toutes ces preuves, peut-être devons-nous commencer à essayer de considérer la gentillesse, non pas comme une faiblesse, mais comme une force.

Et peut-être que la prochaine fois que je croiserai des gens en train de manipuler un matelas, je trouverai le courage de leur proposer mon aide.