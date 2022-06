Dépression postnatale masculine : pourquoi les hommes luttent en silence

Amanda Ruggeri

BBC Worklife

il y a 40 minutes

Crédit photo, Maskot

Pour David Levine, le moment décisif est survenu lorsqu'il a imaginé qu'il avait secoué son bébé.

C'était en 2013, et son fils avait deux semaines. Il l'avait posé sur un tapis d'éveil "peut-être un peu plus brutalement que je n'aurais dû", dit David Levine aujourd'hui. À l'époque, incapable de réfléchir correctement, il était convaincu d'avoir fait pire. En tant que pédiatre, il savait que secouer un bébé pouvait provoquer des lésions cérébrales, voire la mort. Il était horrifié.

La colère et la frustration de Levine s'étaient accumulées depuis la naissance de son fils. Comme beaucoup de nouveau-nés, le bébé a mis du temps à s'adapter au monde extérieur. Mais pour Levine, il semblait qu'il pleurait constamment. "Je le prenais personnellement, comme si j'échouais, que je ne faisais pas mon travail ici", dit-il. "J'ai aussi commencé à avoir l'impression que c'était dirigé contre moi - que mon fils pleurait parce qu'il ne m'aimait pas".

Levine aimait les enfants. Depuis qu'il avait commencé sa carrière de pédiatre dans le New Jersey, aux États-Unis, il n'avait cessé d'entendre une chose de la part des parents : "Tu feras un si bon père un jour." Il avait été enthousiaste lorsque sa femme est tombée enceinte et a accouché. Lorsqu'elle a eu des difficultés à allaiter et qu'il a pu mettre à profit sa formation médicale pour l'aider à incorporer du lait maternisé, il s'est senti utile.

Mais ensuite, son rôle a changé. Il n'avait plus besoin d'être médecin, mais d'être père. Et lorsque les tâches pratiques de la parentalité - comme faire cesser les pleurs de son fils - se sont avérées difficiles, il a pensé que c'était de sa faute.

C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer", dit-il. Il rabaissait son fils et lui criait dessus. Il a commencé à voir des images graphiques de violence envers son enfant et envers lui-même. Et il ne voyait pas comment les choses pourraient s'améliorer. "Je disais à ma femme que c'était la fin de notre vie", dit-il. "Tout ce que je pouvais imaginer, c'était le cycle infernal qu'allait être notre vie".

Dans sa pratique, il dépiste chez les mères la dépression postnatale (DPN), une maladie dépressive qui se manifeste dans l'année qui suit l'accouchement (souvent appelée "dépression post-partum" ou "PPD" aux États-Unis). Elle est généralement considérée comme une maladie féminine. Pourrait-elle exister aussi chez les pères ? Si c'est le cas, Levine n'en a jamais entendu parler.

Il n'était pas le seul. La dépression post-natale, un trouble de la santé mentale qui peut se traduire par un sentiment persistant d'abattement, d'apathie ou même de suicide au cours de la première année suivant la naissance, est un phénomène bien établi chez les femmes, même s'il reste sous-diagnostiqué et sous-traité dans le monde entier, avec parfois des conséquences tragiques.

Ce que l'on sait moins, même dans le milieu médical, c'est que les hommes peuvent aussi souffrir de dépression post-natale.

Mais la plupart des ressources qui peuvent aider à prévenir, diagnostiquer et traiter la DPN - des questionnaires de dépistage utilisés par les médecins aux réseaux de soutien tels que les groupes de parents - ont été conçues pour les femmes. Même les symptômes que les gens associent couramment à la DPN ont tendance à concerner davantage les femmes que les hommes. Si l'on ajoute à cela la stigmatisation que les hommes peuvent ressentir lorsqu'ils expriment des problèmes de santé mentale, les experts affirment que les mères souffrant de DPN ne sont pas les seules à manquer. Des millions de pères déprimés pourraient également passer à travers les mailles du filet.

Crédit photo, Getty Images

Une maladie cachée

"Bien que la communauté soit de plus en plus sensibilisée aux maladies mentales, comme la dépression postnatale chez les femmes, ce phénomène est beaucoup moins reconnu chez les hommes", explique Grant Blashki, conseiller clinique principal de l'organisation australienne de santé mentale Beyond Blue.

Pourtant, on estime qu'environ 10 % des pères sont déprimés au cours de la première année suivant la naissance, un taux deux fois plus élevé que dans la population masculine générale. Certaines recherches indiquent que ce taux de 10 % pourrait être trop faible ; dans les trois à six mois suivant la naissance, environ un père sur quatre présente des symptômes de dépression. De nombreux pères présentent également une anxiété généralisée, des troubles obsessionnels compulsifs et des troubles post-traumatiques, explique Daniel Singley, psychologue à San Diego, en Californie, spécialisé dans les problèmes masculins.

Mais relativement peu d'entre eux se manifestent - ou croient même avoir un problème au départ. "Dans ma pratique, il est intéressant de constater que, même si vous avez un niveau d'éducation élevé ou si vous êtes un professionnel de la santé, la stigmatisation des maladies mentales est encore très forte chez les hommes", explique Mme Blashki. "Cela peut se traduire par un déni ou une recherche d'aide insuffisante, ou encore par le sentiment qu'il faut se débrouiller seul."

En général, les hommes ont tendance à éviter les soins médicaux plus que les femmes. Au Canada, par exemple, des chercheurs ont constaté qu'environ huit hommes sur dix ne cherchent pas à se faire soigner avant que leur partenaire ne les convainque d'y aller. Mais cela est aussi dû en grande partie à un sentiment de gêne ou de honte d'être un homme - surtout un père - souffrant de dépression. "Les hommes ne veulent vraiment, vraiment pas demander de l'aide pour leur santé mentale, parce qu'elle est stigmatisée et féminisée. Et ils ne veulent vraiment, vraiment pas le faire pendant la période périnatale", dit Singley.

Dans les couples hétérosexuels en âge de procréer, poursuit-il, le message généralement transmis au père est que la grossesse et l'accouchement sont l'apanage des femmes. Les pères peuvent être exclus des rendez-vous prénataux, des cours ou même de l'accouchement lui-même. Lorsqu'ils sont présents, on leur dit souvent que leur seul rôle est de les soutenir, quelles que soient leurs angoisses ou leurs craintes.

Ce message active le stéréotype masculin "protéger, fournir", dit Singley, et il néglige un élément clé : les pères doivent soutenir les mères, mais elles ont aussi besoin de soutien. Comme l'a déclaré un père aux chercheurs dans le cadre d'une récente étude britannique : "Avec le recul, les institutions, la famille et moi-même nous sommes concentrés [sic] sur la manière dont je soutiendrais ma femme et l'accent était mis sur le fait que je devais rester fort."

"Nous sommes censés être le roc".

Et puis, bien sûr, il y a la pression des stéréotypes masculins. Si les pères sont censés être forts et soutenir leur femme, qui sont-ils s'ils sont déprimés ?

Dans la même étude britannique, un autre participant a déclaré qu'il "se sentait comme un raté, pas un vrai homme". Un autre a demandé : "Quel genre d'homme déprime après avoir eu un bébé ?" Certains étaient même durs envers eux-mêmes pour avoir reçu un traitement ; un homme qui avait reçu un congé de son travail en raison de son diagnostic de santé mentale a déclaré que lorsque cela a rendu difficile l'établissement d'une nouvelle routine avec le bébé, cela a aggravé sa dépression "car j'avais l'impression d'échouer non seulement dans ma paternité, mais aussi dans ma vie de mari". D'autres ont dit craindre que leur partenaire ne les quitte.

"Il y a encore beaucoup de mythes qui circulent autour de la maladie mentale comme un signe de faiblesse ou quelque chose qu'un homme devrait pouvoir régler lui-même", convient Mme Blashki. "Ce genre de mythes peut être amplifié par le sentiment que l'homme doit être le plus fort pendant cette période de transition importante pour la mère et le bébé."

Levine, pour sa part, ne s'est pas ouvert à sa femme de la gravité de sa DPN jusqu'à environ un an plus tard, lorsque - après avoir parlé de la DPN à un patient, qui a ensuite transmis son nom - il a été invité à parler de son expérience dans le talk-show Charlie Rose aux États-Unis.

"Elle ne savait pas que j'étais déprimé. Elle ne savait pas que j'avais certains sentiments envers notre fils. Et elle ne savait pas non plus que si je ne lui en avais jamais parlé, c'était en partie parce que je pensais qu'elle aurait une opinion négative de moi", explique-t-il. "Les hommes ne parlent pas de leurs sentiments, n'est-ce pas ? Nous sommes censés être le roc pour nos épouses. Je n'avais personne à qui parler de ça. Et je pensais sincèrement que si je lui disais, elle me quitterait. Et ma femme est une personne merveilleuse."

Le royaume des femmes

Un obstacle supplémentaire est que la dépression postnatale est souvent associée principalement aux femmes. Par conséquent, il est moins probable qu'un homme - ou son entourage, y compris les professionnels de la santé - reconnaisse la DPN pour ce qu'elle est.

Il est vrai que les parents qui accouchent sont plus susceptibles de souffrir de dépression postnatale que leur partenaire (une étude a révélé une moyenne d'environ 24 % pour les mères, contre 10 % pour les pères) ; il est également vrai que certaines mères souffrent de dépression postnatale en raison des changements hormonaux qui se produisent dans le cerveau lors de l'accouchement.

Les symptômes ont également tendance à être différents chez les hommes et les femmes. Alors que l'image courante de la PND est celle d'une mère qui pleure et ne peut pas sortir du lit, les pères atteints de PND sont plus susceptibles d'adopter des comportements d'évitement ou de fuite - en travaillant plus longtemps, par exemple, ou en passant plus de temps sur leur téléphone. Ils sont plus susceptibles d'abuser de substances ou d'alcool, et d'être indécis, irritables ou autocritiques.

Parfois, [les hommes] présentent ce que nous appelons une "présentation dépressive masculine masquée", qui est un peu différente de ce que nous pensons généralement de la dépression", explique le Dr Singley. "Ils peuvent avoir tendance à somatiser, c'est-à-dire à ressentir des symptômes physiques au lieu de symptômes émotionnels, comme des maux d'estomac ou des migraines.

Certains disent que les pères ne vivent pas une "vraie" DPN, mais plutôt une dépression générale - une idée exacerbée par le fait que les pères sont plus susceptibles d'être déprimés après l'accouchement s'ils ont déjà souffert de dépression.

Crédit photo, Getty Images

Bien qu'il y ait une part de vérité dans cette affirmation, elle est trompeuse, affirme Michael Wells, professeur associé au département de la santé des femmes et des enfants de l'Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, et chercheur dans le domaine des soins postnatals et de la DPN masculine. Les pères sont effectivement plus enclins à la dépression postnatale s'ils ont souffert de dépression dans le passé. Mais les mères le sont aussi. "Les hormones ne sont pas seules en cause", affirme-t-il.

Non seulement cela, mais des recherches récentes ont montré que les hormones des pères changent également, dès la période prénatale. Le taux de testostérone des pères diminue pendant la grossesse de leur partenaire, par exemple, tandis que les œstrogènes augmentent vers la fin de la grossesse. Certains éléments indiquent que la DPN paternelle pourrait être liée à ces changements.

Outre les causes physiologiques, les mères et les pères impliqués sont confrontés à un certain nombre de changements après la naissance d'un bébé : "L'adaptation au nouveau bébé, les changements dans la relation, les changements dans la vie sexuelle du couple, les nouvelles responsabilités, la gestion du stress de la partenaire et les pressions financières", explique Mme Blashki de Beyond Blue. "Plus généralement, il peut s'agir d'une période de réflexion sur l'identité de chacun, et de nombreux hommes peuvent s'inquiéter de la responsabilité requise pour s'occuper d'un bébé."

Des facteurs de risque particuliers peuvent également rendre certains pères plus enclins à la DPN. L'un d'eux est la santé mentale de leur partenaire ; le risque que le père développe une DPN est plus de cinq fois plus élevé si la mère en est atteinte. (Parmi les autres facteurs de risque, citons le manque de stabilité professionnelle, une grossesse non désirée, une relation peu satisfaisante, un manque d'informations sur la grossesse et l'accouchement, un soutien social moindre, le manque de sommeil et des attentes irréalistes vis-à-vis de la paternité. (Il est intéressant de noter que, si nous associons généralement la dépression post-natale aux nouveaux parents, des recherches menées conjointement par Wells ont révélé que les pères pour la première fois n'étaient pas les seuls à courir le risque de souffrir de dépression post-natale ; de nombreux pères d'autres enfants en souffrent également).

Mais le fait que même quelqu'un comme Levine - qui avait un emploi et un mariage stables, n'avait pas d'antécédents de problèmes de santé mentale et possédait de nombreuses connaissances médicales sur la grossesse et les nourrissons - ait pu sombrer dans la dépression post-natale aussi durement et rapidement montre que cette maladie peut toucher tout le monde. Pour sa part, Levine pense que sa DPN a été exacerbée par le fait qu'il n'a pas compris à quel point l'éducation des enfants pouvait être difficile, ni quel était le comportement normal d'un nouveau-né. Il ne s'est pas rendu compte que de nombreux nourrissons se réveillent fréquemment ou pleurent beaucoup. Il s'en est pris à lui-même.

Ma personnalité a changé

Tout cela semble familier à Mark Williams, de Fathers Reaching Out, un groupe de soutien aux pères au Royaume-Uni, qui est devenu depuis une organisation de lobbying.

Lorsque son bébé est né en 2004, M. Williams, qui vit au Pays de Galles, était indépendant. Il pensait être de retour au travail au bout de deux semaines. Mais rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, la naissance de sa femme a été traumatisante. "J'ai eu une crise de panique dans la salle de travail, puis le médecin m'a dit que ma femme devait aller au bloc opératoire" pour une césarienne inattendue, raconte-t-il. Pendant qu'elle était là, personne ne lui a dit ce qui se passait. Il a cru que sa femme et son bébé allaient mourir.

À partir de cet incident traumatisant, M. Williams s'est retrouvé confronté aux défis de la vie avec un nouveau-né, tout en ressentant la pression de reprendre son travail avec "pas d'argent et une hypothèque à payer". Sa femme a elle-même souffert d'une grave dépression postnatale.

"J'ai commencé à consommer de l'alcool et à éviter certaines situations. Ma personnalité a changé", dit-il. Il se sentait en colère et agressif. Une fois, il a frappé le canapé si fort qu'il s'est cassé la main.

Il a découvert l'existence de la DPN masculine lors d'une conversation fortuite avec une personne qui fréquentait son club de gym : leurs deux épouses souffraient de DPN et il s'est avéré qu'elles se sentaient toutes deux déprimées. Lorsque Williams a cherché à savoir quels types de groupes existaient pour les pères, comme il en existait pour les mères, il n'a rien trouvé.

Au fil des ans, il est parvenu à surmonter sa dépression grâce à une thérapie cognitivo-comportementale, des médicaments et un soutien accru. Il a également reçu un diagnostic de TDAH. Mais il voulait s'assurer que si d'autres pères dépassaient la stigmatisation de la DPN masculine et demandaient de l'aide, il y aurait de l'aide pour eux. "Il n'y avait rien à l'époque. Personne n'en parlait vraiment", dit-il.

En 2010, il a créé Fathers Reaching Out, qui a mis en relation des pères et leur a offert un soutien et des conseils en matière de santé mentale. (L'organisation s'est depuis dissoute, devenant plutôt un groupe de pression, en raison d'un "manque de financement", selon M. Williams). Il a rapidement entendu parler non seulement des pères, mais aussi de leurs partenaires. Les mères disaient : "Mon mari a vraiment du mal, son comportement a changé depuis la grossesse et la naissance du bébé", dit-il.

M. Williams s'est consacré non seulement au soutien des autres pères, mais aussi aux campagnes. Il a pris la parole lors de conférences, a travaillé avec des universitaires, a écrit un livre, a fondé la Journée internationale de la santé mentale des pères et a fait pression sur le gouvernement britannique pour qu'il offre aux pères des examens de santé mentale si leur partenaire souffre d'un problème de santé mentale - ce qui a été fait avec succès.

La sensibilisation à la santé mentale en général, et à la DPN masculine en particulier, s'est améliorée, dit-il. Mais pas suffisamment. "C'est beaucoup mieux, mais c'est encore tellement méconnu", dit-il. "Il n'y a aucune mention des pères dans les directives du NICE", les recommandations nationales pour la santé et les soins en Angleterre. "L'OMS ne dispose que d'informations sur les mères, pas sur les pères. Il faut une grande impulsion nationale - ou quelqu'un comme une célébrité qui se manifeste et qui fasse vraiment avancer les choses."

Un autre problème, selon Mme Wells, est que, comme la DPN a longtemps été considérée comme un trouble mental féminin, les outils de dépistage utilisés par les professionnels de la santé - le plus souvent un questionnaire qu'un patient peut être invité à remplir lors d'un rendez-vous - ont été conçus pour les femmes. Cela signifie que les médecins sont moins susceptibles de détecter les manifestations masculines cruciales de la dépression nerveuse et de les diagnostiquer en conséquence.

Et même certains professionnels de la santé pensent encore que la DPN est un problème féminin, affirme le chercheur Wells. Récemment, dit-il, "j'ai parlé à une infirmière et je lui ai demandé : "Est-ce que vous faites un dépistage chez les pères ?". Elle m'a répondu : "Non, les pères ne peuvent pas être déprimés", dit-il. "Dans son esprit, tout était hormonal, et cela avait à voir avec l'accouchement. Par conséquent, les pères ne pouvaient pas en souffrir".

Aider les pères

Le prix à payer pour ne pas se faire aider peut être élevé. Dans les pays occidentaux, les hommes ont quatre fois plus de risques de se suicider que les femmes (pas seulement à cause de la DPN, bien sûr). Il y a aussi l'effet sur les familles. Les pères ont un rôle essentiel à jouer dans le développement précoce de leurs enfants ; une étude a révélé que si le père d'un enfant était déprimé au cours de sa première année de vie, l'enfant risquait d'avoir plus de difficultés comportementales et un développement et un bien-être moins bons à l'âge de quatre ou cinq ans, par exemple.

Selon les experts, une solution pour aider à détecter et à traiter la DPN consiste à inclure les parents non accoucheurs et à accorder la priorité à leur santé mentale, en plus de celle des mères, dès le départ. Wells, par exemple, a constaté dans ses recherches que lorsque les pères reçoivent davantage de soutien de la part des sages-femmes, des infirmières et de leurs partenaires, ils sont beaucoup moins susceptibles de développer une dépression.

Crédit photo, Getty Images

"Souvent, le parent non biologique n'est pas pris en compte par les médecins ou les infirmières", dit Levine. "Vous démarrez ces familles avec l'idée que le parent biologique est le plus important, et que le parent non biologique est secondaire. Et ce n'est pas vrai. Ma femme n'a pas souffert de dépression post-partum, c'est moi qui en ai souffert. Mais ma dépression post-partum aurait pu déclencher une dépression ou une anxiété post-partum chez elle. Ou, si elle l'avait eue, il y avait 50% de chances que je l'aie eue. Et personne ne dit ces choses à personne. Les pédiatres, qui sont les seuls médecins qui voient habituellement les deux parents à la fois, ne font pas de dépistage dans ces familles."

Mme Singley ajoute qu'il est également important de faire comprendre aux pères qu'ils auront besoin de soutien. Ce soutien peut prendre la forme d'un contact avec des amis qui sont pères. Il peut aussi prendre la forme de groupes de pères, où les hommes se réunissent pour discuter des défis de la parentalité. Ces groupes peuvent être organisés dans des communautés ou en ligne, comme ceux gérés par le Postpartum Support International aux États-Unis ou le groupe de soutien britannique Pandas.

Mais cela exige aussi que les hommes s'ouvrent. Ce n'est qu'en parlant des problèmes de santé mentale que nous pourrons les déstigmatiser et faire en sorte que les hommes qui ont besoin d'aide la reçoivent, affirment Levine, Singley, Wells et d'autres.

Un meilleur congé parental - et un changement de culture sur le lieu de travail où les pères qui prennent un congé parental sont applaudis et non stigmatisés - ferait également la différence, ajoutent-ils. Les parents non naturels ne se remettent peut-être pas physiquement de l'accouchement, mais ils ont eux aussi besoin de temps pour s'adapter.

Le congé paternel peut également permettre aux pères de se sentir plus autonomes et impliqués, ce qui peut les protéger contre la dépression postnatale. Lorsque le fils de Levine a eu trois mois, il a pris un congé de paternité.

"Ces trois semaines et demie passées à la maison avec lui ont eu un impact énorme sur moi, car j'étais son seul soignant, j'étais responsable de lui et j'ai pris confiance en mes capacités de parent", dit-il. "Qu'il s'agisse de le nourrir, de l'habiller, de l'emmener dans la voiture pour rejoindre ma femme en ville, de conduire chez mes parents ou d'aller déjeuner chez un ami, j'ai commencé à réaliser que je pouvais faire tout cela. Et cela a eu un impact considérable sur mon estime de soi".

Éviter le "grand mensonge"

Plus largement, les gens doivent aussi être plus honnêtes sur la parentalité, dit Levine.

Il parle souvent aux gens de ce qu'il appelle le "grand mensonge" : l'idée que vous pouvez tout avoir. Vous pouvez travailler à temps plein, être parent à temps plein et tout ressemblera aux images brillantes de crèches parfaites et de bébés souriants que vous voyez sur les médias sociaux. Les gens pensent souvent à cela en termes de mères. Mais cela peut aussi être vrai pour les hommes, qui peuvent subir une pression supplémentaire, liée au sexe, pour subvenir aux besoins financiers de leur famille.

"Ensuite, quand ça ne ressemble pas à ce que vous pensiez que c'était censé être, vous le pathologisez et vous dites : 'Ça doit être moi. Je dois être celui qui fait tout foirer. Parce que toute ma vie, j'ai vu des gens s'en occuper", dit-il. Il ne devrait pas y avoir de honte à dire simplement : "Oui, c'est difficile d'être parent. C'est amusant d'être parent. Mais c'est difficile d'être parent, surtout au début".

Pour Levine, la peur d'admettre qu'il avait des difficultés a fait qu'il a fallu quelques semaines de plus - et les encouragements de sa femme - pour qu'il cherche de l'aide. Il a parlé à un thérapeute sur son lieu de travail. Une spécialiste de la dépression postnatale qui comprenait que les hommes pouvaient souffrir de la dépression postnatale, mais qui n'avait jamais été sollicitée par un patient masculin auparavant, lui dit-elle. Il a commencé à suivre une thérapie cognitivo-comportementale. Avec l'aide d'une infirmière de nuit pour le bébé, il a commencé à mieux dormir.

Mais tout n'a pas été que "soleil et papillons", ajoute-t-il. À la naissance de son deuxième enfant, quatre ans plus tard, il a de nouveau souffert de la dépression nerveuse. Mais cette fois, il a reconnu les symptômes.

Depuis 2018, il siège au conseil d'administration d'une organisation appelée Postnatal Support International, dont il sera le vice-président à partir de juillet, et il parlera de la DPN masculine lors du congrès de l'Académie américaine de pédiatrie de cette année. Il raconte son expérience à tous les parents qui viennent avec un nouveau bébé. Sa mission est de déstigmatiser la DPN masculine.