Nutrition : les 5 principaux avantages du poivron pour la santé

Par Kerry Torrens - Nutritionniste

il y a une heure

Qu'est-ce qu'un poivron ?

Fruit du poivron (capsicum annuum) et membre de la famille des solanacées avec l'aubergine, la tomate et la pomme de terre, le poivron est également appelé "poivron doux". Le poivron est un parent non piquant du piment, qui peut être consommé cru ou cuit et constitue un ajout nutritif à un repas.

Avantages nutritionnels des poivrons

Une portion de 80g de poivron rouge (cru) apporte :

17 kcal/71KJ

0,6 g de protéines

0,2 g de lipides

3,4 g de glucides

1,8 g de fibres

173 mg de potassium

60 mcg de folate

101 mg de vitamine C

Il est intéressant de noter que l'apport nutritionnel des poivrons varie en fonction de leur couleur, les variétés rouges fournissant plus de potassium, de vitamine C et d'acide folique que leurs équivalents jaunes, orange ou verts. Cependant, les poivrons verts immatures sont nettement plus riches que leurs équivalents rouges matures en composés végétaux protecteurs connus sous le nom de polyphénols.

Comme pour les autres légumes, la valeur nutritionnelle sera affectée par les méthodes de préparation et de cuisson. Les poivrons rôtis à l'avance, que l'on trouve souvent en bocal ou en barquette dans les épiceries fines, perdent jusqu'à 25 % de leur teneur en vitamine C. La durée de cuisson du poivron, la température utilisée, la méthode de cuisson et les techniques de conservation appliquées sont autant de facteurs qui influent sur la perte de vitamine C. La chaleur sèche, comme celle utilisée pour faire sauter ou rôtir les poivrons, est toutefois préférable à l'ébullition ou à la cuisson à la vapeur.

Quels sont les 5 principaux avantages des poivrons pour la santé ?

1. Peut réduire le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire.

L'alimentation joue un rôle important pour retarder le développement de la perte de vision liée à l'âge. En particulier, deux caroténoïdes appelés lutéine et zéaxanthine, consommés en quantité suffisante, semblent améliorer la santé des yeux. Ils agissent en protégeant la rétine des dommages oxydatifs. Les poivrons rouges sont particulièrement riches en ces caroténoïdes, ainsi qu'en d'autres nutriments protecteurs comme la vitamine C. De nombreuses études suggèrent que la consommation régulière d'aliments riches en caroténoïdes, et notamment en lutéine et en zéaxanthine, peut réduire le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire.

2. Peut réduire le risque d'anémie

L'anémie est une affection courante, en particulier chez les femmes et les jeunes filles en âge de procréer, et résulte d'un manque d'oxygène dans le sang. L'une des causes les plus courantes est la carence en fer. Les poivrons apportent des quantités modestes de fer, mais sont remarquablement riches en vitamine C, la moitié d'un poivron en apportant jusqu'à 100 mg. Ceci est important car la vitamine C augmente l'absorption du fer dans l'intestin et de nombreuses études confirment qu'une alimentation riche en fruits et légumes riches en vitamine C entraîne une meilleure absorption du fer. Les poivrons sont également utiles car ils contiennent de la vitamine B6, nécessaire à la fabrication de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le corps.

3. Peut protéger contre certaines maladies chroniques

Les poivrons sont riches en antioxydants, qui sont associés à une meilleure santé et à une protection contre des maladies comme les maladies cardiaques et le cancer. Par exemple, les poivrons sont particulièrement riches en vitamines antioxydantes, notamment en vitamines C et E et en bêta-carotène. Ils fournissent également des quantités abondantes de polyphénols, ces composés végétaux protecteurs comprenant la lutéine, la quercétine et la capsanthine, cette dernière étant particulièrement riche dans les poivrons rouges mûrs. Le fait d'être un concentré d'antioxydants suggère que les poivrons ont une forte capacité anti-inflammatoire et sont susceptibles de réduire le risque de maladies chroniques. Malheureusement, à ce jour, les études à grande échelle qui examinent spécifiquement la consommation de poivrons sur l'incidence des maladies chroniques font défaut.

4. Peut retarder la perte de mémoire liée à l'âge

Des résultats intéressants tirés d'études animales suggèrent que la consommation de poivrons pourrait être efficace pour prévenir les pertes de mémoire chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les composés contenus dans les poivrons mûrs semblent inhiber une enzyme qui libère les protéines amyloïdes - ces protéines s'accumulent autour des fibres nerveuses et contribuent au risque de maladie d'Alzheimer. Des recherches ultérieures suggèrent que les nombreux composés végétaux contenus dans les poivrons, notamment les phénols, les caroténoïdes et les flavonoïdes, pourraient être à l'origine de ces résultats.

5. Peut avoir des effets hypoglycémiants

Des études sur les animaux suggèrent que les poivrons aident à gérer la glycémie. Cependant, bien que de plus en plus de preuves indiquent que ce sont les polyphénols, présents dans des plantes comme les poivrons, qui ont une influence bénéfique sur la glycémie et semblent contribuer à réduire le risque de diabète, d'autres études humaines sont nécessaires. On espère que toute recherche future permettra de déterminer la quantité d'aliments riches en polyphénols qui constitue un apport efficace.

Les poivrons sont-ils sans danger pour tout le monde ?

Les poivrons sont un aliment sain pour la plupart des gens, bien que certains choisissent de les éviter car ils trouvent que les poivrons sont difficiles à digérer et peuvent déclencher des brûlures d'estomac.

D'autres ressentent des symptômes allergiques, bien que cela soit rare, la réactivité croisée étant plus probable chez les personnes souffrant d'une allergie au pollen.