C’est le moment : « Le chèque plutôt que l’échec.»

A travers «Akpé » qui veut dire merci en Mina et en Ewé, langue parlée dans son pays, elle a souhaité manifester sa reconnaissance à son Dieu pour les bienfaits accomplis dans sa vie et au cours de ses douze années de carrière.

Pour ceux qui estiment que sa carrière a pris un coup depuis qu'elle a rompu son contrat avec son ancien producteur Fanga Music, Almok répond qu'il n'en est rien et qu'elle a été moins présente juste à cause de son mariage et de sa maternité.

Interrogée sur le look naturel qu'elle a adopté depuis quelques temps, Almok estime qu'elle se sent plus à l'aise ainsi contrairement à une certaine idée d'être et de paraitre qu'impose généralement le milieu du showbiz.