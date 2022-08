WhatsApp : Mark Zuckerberg révèle de nouvelles fonctionnalités de confidentialité

il y a une heure

Les utilisateurs pourront quitter les discussions de groupe en silence, contrôler qui peut voir leur statut en ligne et bloquer les captures d'écran sur les messages View Once.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que cela aiderait à garder la messagerie WhatsApp "aussi privée et sécurisée que les conversations en face à face".

Partir en silence

Bien qu'il soit possible de désactiver cette fonction pour les discussions de groupe individuelles, l'option de départ silencieux n'est pas présentée aux utilisateurs lorsqu'ils choisissent de "quitter le groupe", ce qui est parfois source de gêne, d'embarras ou de drame pour ceux qui tentent de partir sans se faire remarquer.

Ami Vora, chef de produit, a déclaré que cela faisait partie de l'objectif de la plateforme de "construire des fonctionnalités de produit qui permettent aux gens d'avoir plus de contrôle et de confidentialité sur leurs messages".

"Nous pensons que WhatsApp est l'endroit le plus sûr pour avoir une conversation privée", a-t-elle déclaré.

"Aucun autre service de messagerie mondial à cette échelle ne fournit ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs."

Janis Wong, chercheur associé à l'Institut Alan Turing, a déclaré à BBC News : "C'est toujours bien de donner plus de contrôle aux utilisateurs - les utilisateurs aiment et doivent avoir plus de contrôle".