Coup d'Etat au Burkina Faso: la nouvelle junte appelle à la fin des violences contre les intérêts français

il y a une heure

Le nouveau chef autoproclamé de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, appelle à cesser les actes "de violence et de vandalisme" contre les intérêts français.

"Les choses sont en train de rentrer progresivement dans l'ordre, nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme (...) notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française" de Ouagadougou, indique un communiqué lu à la télévision nationale.

La CEDEAO, qui a condamné ce nouveau coup d'Etat, dénonce aussi "des violences et des pillages de tout genre qui ne peuvent être tolérés", et appelle les forces de défenses et de sécurité à éviter l'escalade.