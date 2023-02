Guerre Ukraine - Russie : Comment les chars de l'Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni pourraient changer la guerre

Par Jonathan Beale

Correspondant

il y a 6 minutes

Crédit photo, EPA Légende image, Les M1 Abrams américains sont plus rapides que la plupart des chars de fabrication russe.

Est-ce la semaine où la guerre a dramatiquement tourné en faveur de l'Ukraine ? Ce fut certainement un moment décisif, avec une coalition de nations occidentales confirmant qu'elles étaient enfin prêtes à fournir des chars de combat principaux de fabrication moderne.

L'Allemagne a déclaré qu'elle enverrait des chars Leopard 2 et les États-Unis ont déclaré qu'ils enverraient des chars M1 Abrams. Le Royaume-Uni et la Pologne ont déjà pris des engagements concrets, et d'autres pays devraient suivre. Certains commentateurs ont décrit cette initiative comme susceptible de "changer la donne".

Mais est-ce vraiment suffisant pour gagner la guerre ?

Ben Barry, chercheur principal à l'Institut international d'études stratégiques (ISS), déclare à la BBC que les chars occidentaux feront la différence. Mais l'ancien brigadier de l'armée britannique prévient également que les promesses faites jusqu'à présent ne seront probablement pas décisives.

Dans la guerre moderne, les chars sont un élément clé des opérations offensives - pour percer les lignes ennemies et reprendre le territoire.

Utilisés efficacement, ils offrent une puissance de feu mobile, une protection, un effet de choc et de surprise. Concentrés en nombre, ils peuvent disloquer les défenses de l'ennemi. Mais ils ont également besoin du soutien de l'artillerie pour affaiblir ces défenses, puis du soutien de l'infanterie pour tenir le terrain repris.

L'histoire montre que les chars seuls ne gagnent pas les batailles. Les Britanniques ont utilisé pour la première fois des centaines de chars lors de la bataille de Cambrai en novembre 1917, pour mettre fin à l'impasse de la guerre des tranchées statique. Au départ, ils ont réalisé des avancées significatives, mais de nombreux chars sont rapidement tombés en panne et une contre-offensive allemande a transformé les gains britanniques en pertes.

Les chars peuvent également être utilisés pour la défense. En 1940, ils ont été utilisés par les armées britanniques et françaises en retraite à Arras pour retarder l'invasion nazie, permettant l'évacuation ultérieure des troupes britanniques de Dunkerque.

Mais l'Ukraine a clairement indiqué qu'elle voulait des armes non seulement pour retarder une éventuelle offensive russe au printemps, mais aussi pour reprendre son propre territoire - pour passer à l'attaque.

Il serait peu judicieux pour l'Ukraine de disperser ses chars supplémentaires sur une ligne de front de plus de 1 000 km (621 miles). Pour percer les défenses russes, l'Ukraine devra concentrer ses forces - éventuellement sur une zone de 5 à 20 km (entre 3 et 12 miles).

Hamish de Bretton-Gordon, ancien colonel du Royal Tank Regiment de l'armée britannique, affirme que le nombre est important pour une percée. Une brigade blindée pour une opération offensive importante comprendrait normalement au moins 70 chars. Donc, plus de 100 chars de combat occidentaux pourraient faire une grande différence, dit-il.

Si l'Ukraine en avait davantage, elle pourrait essayer de mener des opérations offensives simultanées à différents endroits, comme elle l'a fait l'année dernière au nord et au sud.

Il y a ensuite le soutien supplémentaire requis pour ce que les militaires appellent la "manœuvre des armes combinées".

Le Royaume-Uni n'envoie pas seulement à l'Ukraine 14 chars Challenger, mais aussi 30 canons automoteurs d'artillerie et des véhicules blindés pour transporter et protéger les troupes.

Ce nouveau paquet de soutien militaire comprend également des véhicules de déminage et de pose de ponts. En d'autres termes, les éléments essentiels nécessaires à toute opération offensive.

Les États-Unis fournissent également à l'Ukraine plus de 100 véhicules blindés Bradley et Stryker, et l'Allemagne 40 de ses véhicules de combat d'infanterie Marder - ainsi que des chars.

Les chars sont la pointe de la lance, conçus pour se déplacer rapidement sur un terrain ouvert. Le Challenger 2, le Léopard 2 et le M1 Abrams sont plus rapides que la plupart des chars de fabrication russe, avec des vitesses supérieures à 40 km/h sur terrain accidenté.

Pour prendre le terrain rapidement, avec un élément de surprise, ils éviteraient probablement les zones urbaines où ils seraient plus vulnérables aux attaques. La Russie a montré très tôt dans cette guerre, dans sa tentative ratée d'encercler Kiev, qu'une longue colonne de blindés sur une route est une cible facile.

M. Barry, de l'ISS, affirme que toute attaque en fer de lance doit rechercher les points faibles de l'ennemi. Mais il prévient également que la Russie a passé les derniers mois à renforcer ses positions défensives avec des tranchées et des pièges à chars.

Les chars occidentaux sont également plus lourds d'environ 20 tonnes que leurs homologues russes. Le blindage supplémentaire offre une meilleure protection, mais il signifie également que les chars peuvent être trop lourds pour traverser certains ponts improvisés. La Russie et l'Ukraine ont toutes deux fait sauter des ponts pour ralentir leur progression.

Les attaques surprises de nuit

M. de Bretton Gordon, qui a commandé un escadron de chars britanniques Challenger, affirme que l'un des grands avantages des chars de fabrication occidentale est leur capacité à combattre de nuit.

Les viseurs de nuit et la caméra thermique sont standard. Seuls les chars russes les plus avancés - comme le T-90 - sont équipés pour combattre de nuit. Les attaques sous le couvert de l'obscurité renforcent également l'effet de choc et de surprise.

Le plus grand défi pour l'Ukraine sera la logistique - maintenir le flux de carburant, de munitions et de pièces de rechange. L'Ukraine ne doit pas seulement entretenir son vieil arsenal de l'ère soviétique, elle doit également se préoccuper d'un inventaire de plus en plus complexe d'armes fournies par l'Occident.

Les chars britanniques Challenger 2, par exemple, n'utilisent pas les mêmes munitions standard de l'OTAN que les Leopard et les Abrams. Le Challenger 2 n'est plus produit et même l'armée britannique a dû cannibaliser certaines pièces de rechange de sa flotte existante.

Selon M. Barry, les ingénieurs ukrainiens sont peut-être habitués à réparer les moteurs diesel, comme ceux des Leopard et des Challenger. Mais il précise que l'Abrams, fabriqué aux États-Unis, fonctionne avec un moteur à turbine à gaz plus complexe. Il consomme également environ deux fois plus de carburant qu'un Leopard de fabrication allemande.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Allemagne produit la grande majorité des chars lourds modernes en Europe - les Leopard 2.

Si les promesses occidentales se concrétisent, les forces armées ukrainiennes pourraient être renforcées par plus de 100 chars. Cela resterait toutefois bien en deçà de ce que le commandant militaire général de l'Ukraine a demandé.

En octobre dernier, le général Valerii Zaluzhnyi a déclaré que l'Ukraine avait besoin de 300 chars supplémentaires, de 700 véhicules de combat d'infanterie et de 500 obusiers pour l'offensive prévue cette année. Elle pourrait n'en avoir que la moitié.

La formation requise sur ces armes prendra également du temps - des semaines, voire des mois. Et l'on ne sait toujours pas quand tout cet équipement arrivera.

Les États-Unis ont indiqué que leurs 31 chars M1 Abrams pourraient ne pas être prêts avant plusieurs mois. L'Ukraine attend également que l'Occident réponde à sa demande répétée d'avions de guerre modernes. Une armée qui attaque au sol aura besoin de la protection des airs.

Les responsables occidentaux avaient espéré que l'Ukraine pourrait être en mesure de monter une offensive dès ce printemps. Ils pensent qu'il y a maintenant une fenêtre d'opportunité pendant que la Russie s'efforce de recruter et de reconstruire ses forces, et de réapprovisionner ses réserves de munitions qui s'amenuisent.