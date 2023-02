Trafic d'êtres humains : Comment le téléphone d'un adolescent a permis de démanteler un réseau

Michael Buchanan & Steve Swann

BBC News

il y a une heure

Six membres d'un gang ont été emprisonnés pour trafic de drogue par l'intermédiaire d'un adolescent. Au lieu de poursuivre le garçon, les inspecteurs ont poursuivi les adultes qui le contrôlaient.

Ce sont des téléphones portables qui ont permis de découvrir l'affaire.

Nous sommes en février 2021 et un adolescent envoie des SMS à un contact qu'il appelle "Man" pour lui demander un emploi. Il reçoit une réponse presque instantanée l'informant qu'il y a un emploi et qu'il est accompagné d'un nouveau téléphone.

Légende image, "J'ai besoin d'un emploi le plus rapidement possible. Avez-vous un emploi ?" / "Et j'ai aussi un appareil prêt maintenant (en langage familier)".

L'échange peut sembler anodin, sauf que le travail consiste à vendre de la drogue et que l'employeur, Wesley Hankin, un homme d'une vingtaine d'années, se trouve à des centaines de kilomètres du garçon de 14 ans, dans une cellule de prison du Dorset.

Au cours des deux semaines suivantes, le garçon a voyagé dans tout le pays sur les ordres d'un gang de trafiquants de drogue qui utilisait un numéro de téléphone connu sous le nom de TJ Line pour contacter leurs clients.

Tournée au Royaume-Uni

Son premier voyage, organisé par Hankin, était à Liverpool pour récupérer le tout nouveau téléphone.Le Nokia 105 a été une première indication que la vie de gangster n'était peut-être pas aussi glamour que l'adolescent l'avait espéré : pas d'applications, pas de système d'exploitation sophistiqué, mais un appareil bon marché, doté d'une grande batterie et permettant d'envoyer des SMS et de stocker des contacts.

Mais cela suffirait à ouvrir la voie à la plus grande poursuite jamais engagée dans ce comté contre un gang de trafiquants d'enfants en vertu de la loi sur l'esclavage moderne. Quinze jours seulement après avoir commencé à travailler pour le gang, le garçon a été arrêté dans le nord du Pays de Galles pour avoir vendu pour 20 £ (environ 25 $) d'héroïne et de cocaïne à un officier de police en civil. Il transportait des centaines d'emballages d'héroïne et de crack d'une valeur de près de 3 000 dollars. Les agents étaient déjà sur la piste des trafiquants, mais pour prouver que le gang avait fait du trafic, ils devaient connaître les déplacements du garçon. Avec qui était-il en contact ? Qui le conduisait et l'hébergeait ?Ce serait une affaire compliquée. Pendant tout ce temps, l'adolescent a refusé de répondre aux questions des agents, qui se sont donc tournés vers ses téléphones saisis pour reconstituer les événements.

Ces dispositifs ont ouvert une fenêtre sur le monde obscur d'un enfant trafiquant de drogue, contrôlé et exploité par des criminels adultes.

Victime plutôt que criminel

Les données du téléphone ont révélé que le garçon avait réservé un grand nombre de taxis au fur et à mesure de ses déplacements à Wigan. Pendant ce temps, la section des notes du Nokia enregistrait ses revenus, ses dettes et la quantité de drogue qu'il lui restait à vendre.Dans le passé, l'adolescent - dont nous ne pouvons révéler le nom pour des raisons juridiques - aurait été poursuivi pour des infractions liées à la drogue et sans doute remplacé par un autre fantassin prêt à collaborer avec le gang. La police et les procureurs ont choisi la voie plus difficile, et peut-être plus controversée, consistant à le traiter comme une victime et à poursuivre ceux qui l'avaient contrôlé. "Il s'agissait d'un jeune homme qui avait fait l'objet d'un trafic à travers le Nord-Ouest", explique l'agent-détective Simon Williams de la police du Nord du Pays de Galles.

"Il était probablement plus en danger qu'il ne le pensait. Donc, à mon avis, il était une victime, pas un auteur".

Légende image, Le commissaire Simon Williams a déclaré qu'il considérait l'utilisation de jeunes trafiquants de drogue comme de la "maltraitance d'enfants".

Dans ces affaires impliquant des enfants, la police et les procureurs sont encouragés à essayer de comprendre le récit des événements par l'enfant lui-même. C'est ce qu'on appelle "la voix de l'enfant".Mais comme le garçon ne voulait pas coopérer, explique le commissaire Williams, les téléphones servaient de voix à l'enfant."Dès que nous avons eu les premières indications du genre de choses que nous voyions au téléphone, et du niveau d'exploitation, il est devenu évident que nous avions affaire à un jeune enfant vulnérable", dit-il.

Les agents ont découvert qu'en février 2021, le garçon - qui vivait dans un foyer - avait posté sur un réseau social qu'il était disponible pour être un trafiquant de drogue. Il a ensuite été contacté par un homme qui lui a dit d'utiliser l'application téléphonique Snapchat, où les messages sont automatiquement supprimés une fois lus. Peu de temps après, Wesley Hankin l'a contacté.Hankin était un criminel de carrière qui purgeait une peine à la prison de Portland, sur la rive sud, pour conspiration en vue de fournir de l'héroïne et de la cocaïne et pour coups et blessures. Il envoyait des messages depuis un téléphone portable qui avait été placé dans sa cellule.

Crédit photo, Policía de Gales del Norte Légende image, Hankin n'a pas été accusé de trafic, car la police n'a trouvé aucune preuve qu'il savait qu'il dirigeait un enfant.

Le même jour, l'adolescent s'est enfui de chez lui et s'est retrouvé à Wigan. Il y a passé une semaine à différentes adresses, des "pièges à cons", des propriétés utilisées pour stocker et vendre de la drogue. Les vidéos de son propre téléphone semblent le montrer en train de glorifier le style de vie dans lequel il s'est engagé. Dans l'un d'eux, il brandit un long couteau en forme de scie et une matraque.Dans un autre, il manipule des billets de 10 et 20 £, le produit de son trafic. Il s'approche de dizaines d'emballages d'héroïne et de cocaïne.Lorsqu'il s'est retrouvé à court de drogue, les preuves de Nokia montrent qu'il a été renvoyé à Liverpool pour en récupérer davantage, toujours sous la direction de Hankin depuis sa cellule.À ce moment-là, le détenu utilisait déjà un deuxième téléphone portable illicite. Le premier avait été trouvé sur le sol de sa cellule après que les autorités pénitentiaires aient détecté un signal téléphonique.

Légende image, Vicky Bannister a été condamnée à 18 mois de prison pour sa participation à un trafic d'enfants.

D'autres preuves provenant du Nokia du garçon montrent comment l'un des membres du gang, Vicky Bannister - qui vivait dans l'une des maisons pièges de Wigan - lui a envoyé des SMS.Dans ces messages, la femme de 34 ans qualifiait fréquemment son pupille de "garçon" et, dans l'un d'entre eux, elle se plaignait de son absence auprès des clients.

Une fois que l'adolescent a terminé son traitement à Wigan, il a été à nouveau déplacé. Sur une période de 10 jours, il a été emmené à Liverpool, puis à Bedford et de nouveau à Liverpool, avant d'être envoyé dans le nord du Pays de Galles. Il s'est retrouvé dans la station balnéaire de Rhyl, qui a été à plusieurs reprises la cible de bandes de trafiquants de drogue qui s'en prennent aux personnes vulnérables. Le garçon était à nouveau dirigé par des adultes travaillant sur la ligne TJ.

Mais la police était sur leurs traces et avait déjà procédé à plusieurs arrestations.

Ils ont surveillé les activités de la TJ Line et un agent sous couverture s'est fait passer pour un client. Un membre du gang, Michael Hill, l'un des responsables du garçon, a envoyé à l'agent et à des centaines d'autres clients un message texte annonçant le prix et la disponibilité de drogues de classe A.

Légende image, "Dans 20 minutes 2 pour 15. 3 pour 20. Recevez les commandes maintenant.

Quand l'officier a appelé Hill avec son mandat, il a répondu :

Légende image, "Je vais envoyer les enfants.''

Le garçon et un autre adolescent ont effectué la transaction dans une cabane sur le front de mer de Rhyl.Plus tard dans la journée, Hill, le soignant du garçon, a demandé le produit de la recette du jour :

Légende image, "Dis-moi combien tu as, mon frère" / "410".

Deux jours plus tard, le garçon a été envoyé dans la réserve naturelle de Cob, près de Rhyl. Après avoir vendu plus de drogue à l'agent de police en civil, il a été arrêté.

Maltraitance des enfants

Bien que le garçon ait été désireux de participer et ait été arrêté avec des drogues de classe A, la police défend sa décision de le traiter comme une victime. "Il était plus important de le protéger en tant que victime et de poursuivre ceux qui profitaient de l'infraction", déclare le commissaire Williams. "Nous avons considéré que c'était de l'abus d'enfant."Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, sept membres du gang ont reconnu leur culpabilité, dont Michael Hill, qui a plaidé coupable de conspiration pour trafic et fourniture de cocaïne et d'héroïne.Hill a été condamné à sept ans et deux mois de prison par la Caernarfon Crown Court. Le détenu, Wesley Hankin, a reconnu avoir commis des infractions liées à la drogue mais n'a pas été inculpé de trafic car rien ne prouvait qu'il savait qu'il dirigeait un enfant.La juge Nicola Saffman lui a dit : "Vous l'avez laissé s'endetter auprès de votre organisation et vous lui avez envoyé des SMS menaçants". Dans l'une d'elles, Hankin a faussement accusé le garçon de "travailler avec les fédéraux" [la police], ce qui, selon le juge, "aurait été terrifiant pour lui".Hankin a été condamné à 10 ans et deux mois de prison. Il a également fait l'objet d'une ordonnance restrictive de 15 ans pour risque d'asservissement et de traite, qui constitue une infraction pénale en cas de violation et lui impose des limites. Trois autres personnes, dont Vicky Bannister, ont été condamnées lors du procès, dont les hauts responsables de la police espèrent qu'il débouchera sur d'autres poursuites pour esclavage moderne. Bannister a été condamné à 18 mois de prison.