il y a une heure

Les temps forts du couronnement : apparat, luxe (et un peu de protestation)

La journée du roi Charles et de la reine Camilla a été longue et bien remplie avant qu'ils puissent se tenir sur le balcon du palais de Buckingham, assister à un défilé aérien et saluer la foule.