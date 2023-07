Réparations en Californie : Comment mettre un prix sur le racisme ?

il y a 16 minutes

Lorsqu'ils étaient enfants, les maisons de Pearl et d'Alvin Taylor ont été détruites par la ville de Palm Springs.

Alvin Taylor et sa sœur Pearl étaient enfants lorsque la ville de Palm Springs, en Californie, a commencé à brûler les maisons de leurs voisins. Mais ils se souviennent encore de l'odeur de la fumée.

"Nous rentrions à la maison et la maison d'un voisin n'existait plus, il n'y avait plus que des décombres brûlés", raconte Pearl Taylor Devers.