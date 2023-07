Guerre en Ukraine : Les champs de mines mortels qui entravent la contre-offensive de Kiev

il y a une heure

Un soldat ukrainien se traîne dans les herbes hautes, une jambe traînant mollement derrière lui. Quelques secondes plus tard, un éclair orange vif et un nuage de fumée blanche marquent l'endroit, à quelques mètres de là, où une nouvelle mine terrestre a été déclenchée.

"Les mines sont terrifiantes. Elles m'effraient plus que tout", a déclaré Artyom, un soldat de 36 ans de la 108e brigade de défense territoriale ukrainienne.

Nous avons des blessures [dues aux mines] après chaque combat", a déclaré Artyom, un sapeur entraîné, expliquant que les roquettes permettent aux forces russes de poser de nouvelles mines dans des endroits qui ont déjà été libérés et déminés par les forces ukrainiennes.

La contre-attaque ukrainienne, prévue de longue date, n'a pas encore atteint la vitesse et l'élan que certains espéraient - y compris le président Volodymyr Zelensky qui a admis qu'elle était "plus lente que souhaitée".

Un certain nombre de soldats avec lesquels nous nous sommes entretenus sur différentes sections de la ligne de front ont accusé les champs de mines russes d'être en partie responsables de ce retard.

"Bien sûr, cela ralentit le mouvement des troupes," déclare le commandant d'une escouade de neuf sapeurs portant l'indicatif Dill. Il vient de terminer une mission de déminage sur les lignes de front voisines, à l'est du petit village en ruines de Predtechyne, à l'extérieur de Bakhmut.

À quelque trois heures de route plus au sud, sur une succession de pontons en dents de scie, des sapeurs ukrainiens se sont accroupis au bord d'une route, désactivant avec soin une puissante mine Claymore antipersonnel cachée près d'un poteau électrique, prête à envoyer des éclats d'obus sur l'infanterie ou les véhicules.

"Je déteste ce travail", déclare Artyom, un ancien garagiste à la barbe rousse, quelques instants après avoir fini de sécuriser la mine. On entend un sifflement, puis un boum lorsqu'un obus d'artillerie russe s'abat sur les champs avoisinants.

Sur le rebord d'une colline voisine, l'infanterie ukrainienne avançait lentement vers le sud, au-delà du village de Rivnopil qui venait d'être capturé. La colère d'Artyom n'était pas seulement une réaction aux dangers des champs de mines, mais aussi à la mentalité "sournoise" qui, selon lui, devait sous-tendre l'acte de poser des mines et des pièges, plutôt que de combattre l'ennemi "d'homme à homme".

Plus tard, dans leur base temporaire située dans un chalet à plusieurs kilomètres de là, les soldats ont exprimé leur frustration face au manque d'équipement de déminage et à la pénurie de sapeurs, dont quatre ont été blessés au cours des dernières semaines.

Mais Artyom nous a montré une grande antenne et a sorti un ordinateur portable pour commencer à diffuser des enregistrements de ce qu'il a dit être des interceptions radio récentes de soldats russes. Les messages, truffés de jurons, semblaient indiquer un certain degré de chaos et une baisse de moral.