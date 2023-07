L'Empire ottoman : Le rôle clé des esclaves et des concubines dans le "monde sanglant de la succession"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration d'une jeune femme dans un harem de l'Empire ottoman.

Certaines des femmes les plus puissantes de l'histoire étaient présentes.

"En plus de 600 ans d'histoire ottomane, presque toutes les mères des sultans étaient techniquement des esclaves", explique Alan Mikhail, professeur d'histoire à l'université de Yale, à la BBC Mundo.

L'influence des femmes dans le jeu de pouvoir politique de l'un des plus grands empires connus de l'humanité était remarquable.

Nombre d'entre elles ont réussi à "ne pas disparaître dans les harems", ni à devenir de simples "objets sexuels" ou de "simples porteuses d'enfants" pour les sultans, écrit Ebru Boyar dans l'ouvrage Les femmes ottomanes dans l'espace public.

"Elles étaient des acteurs politiques visibles à différents niveaux et dans différents rôles.

Un changement

Si l'amour est présent dans les mariages de certains princes et sultans de l'Empire ottoman, d'autres unions sont motivées par des raisons politiques et stratégiques.

Par exemple, afin d'établir des alliances, les filles d'autres dirigeants de la région étaient choisies comme épouses, explique à BBC Mundo, Boyar, qui enseigne au département des relations internationales de l'Université technique du Moyen-Orient en Turquie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La proximité avec le sultan a ouvert des opportunités d'avancement social pour certaines femmes qui sont venues au harem impérial comme esclaves.

Cependant, une tendance se dessine :

"Les sultans préféraient avoir leurs fils, les princes, les futurs sultans, avec leurs concubines et non avec leurs épouses", souligne Mikhaïl.

S'ils voulaient procréer, ils choisissaient une femme dans le harem, où se trouvaient les esclaves.

Ainsi, les femmes "libres", qui bénéficiaient d'un certain avantage politique du fait de leur appartenance à une certaine famille (par exemple, parce qu'elles étaient la fille du chef d'une principauté), étaient laissées de côté, précise Boyar.

Les sultans préféraient qu'une femme "sans lien de parenté" soit la mère de leur héritier.

Cette préférence, associée au fait que, selon la loi islamique, un enfant est légitime, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage, avait des implications importantes :

"Si vous aviez un enfant avec votre femme et un autre avec une concubine, tous deux possédaient les mêmes droits légaux au trône.

"Les sultans avaient des concubines avec lesquelles ils procréaient sans se soucier de devoir les épouser.

La loi leur permettait d'avoir jusqu'à quatre femmes et plusieurs concubines.

De nombreux candidats

Lors des conquêtes ottomanes ou par d'autres méthodes de capture, de nombreuses femmes ont été amenées de force dans la capitale impériale.

Si l'on se réfère à la période classique de l'empire, explique Mikhail, beaucoup de ces femmes venaient du sud et de l'est de l'Europe.

Par exemple, de ce qui est aujourd'hui la Roumanie et l'Ukraine, ainsi que du sud de la Russie, de la région de la mer Noire et du Caucase.

"Une fois dans le harem, elles devenaient légalement la propriété du sultan, qui avait le droit d'avoir des relations sexuelles avec elles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration de femmes dans un harem de l'Empire ottoman en 1877.

Mais ce qui faisait la puissance d'une concubine, c'était d'avoir un enfant, "surtout s'il s'agissait d'un garçon", précise Boyar.

L'important était d'avoir plusieurs héritiers mâles, car beaucoup d'enfants mouraient très jeunes à cause de diverses complications de santé.

Mais aussi parce qu'à partir d'un certain âge, le prince était envoyé sur le champ de bataille, où il pouvait mourir, explique Mikhail.

"La dynastie ottomane était héréditaire, et s'il n'y avait pas de fils, c'était fini.

"Il était très important qu'il y ait beaucoup de fils disponibles : si quelque chose arrivait à l'un d'entre eux, il y aurait toujours un autre fils.

Du harem au pouvoir

Mère et fils allaient vivre dans le harem et devenaient en quelque sorte "une équipe", souligne le professeur.

Dans la rivalité pour succéder au sultan, les mères devenaient des pivots car elles cherchaient à positionner leurs fils avec succès.

"Quel fils sera le plus favorisé par son père ? Quel fils recevra la meilleure éducation ? Quel fils obtiendra une position importante dans l'empire lorsqu'il sera adulte ?

Ainsi, une sorte de compétition s'est instaurée non seulement entre les héritiers, mais aussi entre leurs mères.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le harem, les femmes remplissaient différentes fonctions, comme danser, jouer de la musique, s'occuper de l'entretien des lieux.

À l'âge adulte, entre 10 et 15 ans, les fils, pour prouver qu'ils sont dignes de succéder à leur père, sont envoyés occuper des postes de direction dans l'empire. Par exemple, prendre la tête d'un petit village.

Lorsqu'ils partaient, explique Mikhail, ils accompagnaient leur mère et un petit groupe de tuteurs et de conseillers.

"Nous savons qu'un garçon de 11, 12 ou 13 ans, nommé gouverneur d'une ville, ne sera pas prêt à assumer une telle responsabilité, et il est donc évident que les mères jouent un rôle très important dans la gestion de ces petites villes", explique-t-il.

Bien qu'officiellement, le prince soit le gouverneur de la ville, la réalité est différente et les historiens le savent grâce à des documents, des archives judiciaires et des lettres : c'est la mère qui s'occupe en grande partie de l'administration de la ville.

Mais le grand prix se trouvait dans la capitale de l'empire.

"Bien sûr, si votre fils devient sultan, votre position au sein de la famille change, vous êtes la mère impériale, vous devenez une figure exaltée au sein de la dynastie".

C'est une position très puissante et à différents moments de l'histoire ottomane, les mères ont exercé beaucoup de pouvoir dans le palais", décrit l'historien, qui ajoute : "Au cours de plus de 600 ans d'histoire ottomane, les mères ont exercé beaucoup de pouvoir dans le palais :

Sur place

L'une des principales attractions touristiques d'Istanbul est le palais de Topkapi, qui fut le centre administratif et la résidence de la cour impériale ottomane de 1478 à 1856.

"Lorsque vous entrez dans le palais, vous constatez que le harem se trouve juste à côté des bureaux du gouvernement de l'Empire ottoman", explique l'historien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'imposant palais de Topkapi à Istanbul.

"Il ne fait aucun doute qu'ils ont réussi à s'impliquer simplement en observant le gouvernement en action".

Ce que Mikhaïl appelle une sorte de survie du plus fort s'est déclenché :

"La mère qui était capable d'apprendre le plus vite et de transmettre ce qu'elle avait appris à son enfant était avantagée dans ce monde.

Le harem devient alors un lieu de formation pluridisciplinaire pour les futurs sultans, comme le raconte le chercheur dans l'ouvrage God's Shadow, biographie du sultan Selim Ier, qui vécut de 1470 à 1520.

"Le harem - souvent le sujet de fantasmes et de mythes, plus opulent et mieux équipé que tout ce qu'un roturier aurait pu imaginer - fonctionnait en fait plus comme une école que comme un sérail (partie de la maison musulmane où vivent les femmes)", a écrit l'érudit.

En fait, dit-il, les trois candidats les plus sérieux à la succession du sultan Bayezid II étaient tous des fils de concubines et ont tous bénéficié du même type d'éducation dans le harem : langues, philosophie, religion, arts militaires.

Selim Ier l'emporta et son règne fut marqué par une énorme expansion territoriale de l'empire.

La lutte

Dans le contexte de la succession, les demi-frères sont devenus des adversaires, voire des ennemis.

"Il est possible qu'ils n'aient pas eu de relations très étroites, car même s'ils partageaient le même père, ils étaient toujours rivaux", explique l'universitaire à BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le harem, il y avait des femmes d'origines, de cultures et d'âges différents.

"Dès leur plus jeune âge, dans le harem, ils ont été formés à se considérer comme des prétendants au trône.

Des années plus tard, à l'adolescence, ils étaient envoyés dans des villes différentes, ce qui réduisait encore la probabilité qu'ils nouent une relation étroite.

"Une fois qu'un fils s'était assuré le trône, il était courant, surtout au début de l'empire, qu'il élimine ses rivaux, qui dans ce cas étaient ses demi-frères.

Selim Ier, par exemple, a tué deux de ses demi-frères peu après son accession au trône.

"Dans le monde sanglant de la succession ottomane, les princes étaient opposés les uns aux autres et avaient donc besoin d'un entourage favorable, d'abord pour les protéger, puis pour les aider à se frayer un chemin jusqu'au trône. Les mères des princes étaient les principales stratèges de cette politique impériale. Les motivations d'une mère étaient claires : si son prince réussissait, elle réussirait aussi.

Mikhaïl lors d'un entretien avec le Macmillan Center de l'université de Yale.

Le professeur explique dans son livre que bien que le fils aîné hérite généralement du trône, "techniquement, tout descendant mâle d'Osman (le premier sultan de l'Empire ottoman) y avait droit. C'est pourquoi la plupart des successions sultaniques se sont faites dans le sang".

Aucune mère de prince ne voulait d'un fils mort et de la perte de prestige et de fortune qui en découlait.

Le favori

Ce qui est certain, c'est que les concubines devenues "les favorites du sultan" avaient "plus de pouvoir politique que leurs prédécesseurs" des siècles plus tôt, note le professeur Boyar.

"En entrant dans le cœur du sultan, elles accédaient au pouvoir politique".

C'est le cas de Roxelana, une esclave d'origine ukrainienne qui a gagné l'amour de Soliman "le Magnifique" et est entrée dans l'histoire comme "la grande impératrice orientale".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Roxelana a gagné l'amour de Suleiman et est devenue l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire ottoman.

Après avoir été enlevée et vendue comme esclave à Istanbul, elle entre, adolescente, dans le harem de Soliman.

Elle devient sa favorite, puis son épouse et la mère de plusieurs de ses enfants.

Mais il y a un détail : Soliman, qui règne de 1520 à 1566, a déjà un fils d'une autre femme. Mustafa est un candidat solide pour lui succéder.

"En tant que mère, elle (Roxelana) devient une femme forte et très compétitive", explique le chercheur.

"Avec le meilleur atout en main, la dévotion de Suleiman à son égard, elle s'assure que l'un de ses fils devienne le prochain sultan.

Il convainc Suleiman que Mustafa complote pour le renverser et le sultan le fait tuer pour trahison.

Selim II, l'un de ses fils par Roxelana, monte sur le trône.

L'esclave

"Du milieu du XVIe siècle jusqu'à presque le milieu du XVIIe siècle, il y a une visibilité des figures politiques féminines dans le palais, des femmes qui ont commencé comme esclaves", dit Boyar.

"Mais nous devons garder à l'esprit que ce type d'esclavage n'est pas tel que nous le concevons en Occident, ni tel que nous le concevons aujourd'hui", ajoute l'expert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un espace pour les femmes. Illustration qui reflète la vie au 19ème siècle.

"Même si les femmes du harem n'étaient pas libres, certaines ont pu accéder au pouvoir et à la richesse.

Lorsque nous entendons le mot "esclave", je pense que la plupart des gens pensent à la traite transatlantique des esclaves, celle qui allait de l'Afrique aux Amériques", explique Mickhail.

"L'esclavage dans l'Empire ottoman était similaire, mais aussi différent.

"Il était différent en ce sens qu'il n'était pas toujours héréditaire, comme c'était le cas dans les Amériques, et qu'il ne s'agissait pas d'un statut que l'on avait à vie.

"Dans l'Empire ottoman et ailleurs dans le monde musulman, il était possible de s'affranchir de l'esclavage.

"Bien sûr, ces femmes n'étaient pas libres", souligne-t-il. "Elles n'avaient pas le choix, elles devaient être sexuellement disponibles pour le sultan.

"Mais leurs enfants pouvaient naître libres et leur statut pouvait s'améliorer.

Dans son livre, Mikhail raconte que le père de Gülbahar Hatun, mère de Selim Ier, s'est converti à l'islam pour rejoindre l'armée ottomane, mais a également cherché à obtenir "un plus grand avantage social en donnant sa fille, en tant que concubine, au sultan".

Gülbahar savait non seulement qu'elle mènerait "une vie plus confortable au palais que dans sa ville natale (...), mais aussi qu'elle aurait la chance de devenir la mère d'un sultan et donc la femme la plus importante de l'empire et l'une des femmes les plus puissantes du monde".