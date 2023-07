Qui était Alois Alzheimer, le brillant neuropsychiatre allemand qui a découvert la démence qui touche aujourd'hui des millions de personnes dans le monde ?

Crédit photo, Getty Images

C'est en 1901 que la vie du neuropsychiatre Alois Alzheimer croise celle du patient qui le rendra célèbre des années plus tard : Auguste Deter.

Le médecin a sous les yeux un cas étrange, comme il n'en avait jamais vu auparavant.

Perte de mémoire et de compréhension, aphasie, désorientation, comportement imprévisible, paranoïa et handicap psychosocial prononcé sont quelques-uns des symptômes manifestés par cette femme au foyer allemande de 51 ans.Après l'avoir suivie pendant une longue période, le psychiatre a diagnostiqué chez elle une maladie inconnue à l'époque, mais qui touche aujourd'hui des millions de personnes dans le monde.Il l'appelle la "maladie de l'oubli".

Les débuts de la maladie

Vous avez probablement entendu le mot "Alzheimer" plusieurs fois dans votre vie.Mais il est également probable que vous ne sachiez rien ou presque du médecin qui l'a découverte (et lui a donné son nom).

Alois Alzheimer est né le 14 juin 1864 dans un petit village de l'État allemand de Bavière.Il commence ses études de médecine à Berlin, la capitale allemande, à la demande expresse de son père, notaire de profession.Un an plus tard, il décide de retourner dans sa ville natale pour terminer ses études à l'université de Würzburg en 1887.Dès lors, il se consacre à la psychiatrie, à la neuropathologie et à l'étude des maladies mentales.Peu après l'obtention de son diplôme, à l'âge de 23 ans, il est engagé comme médecin privé auprès d'une femme souffrant de troubles mentaux. Il effectue avec elle un voyage de cinq mois, ce qui lui permet de suivre de près l'évolution de ses troubles.

Après cette expérience, il est employé à l'asile municipal pour aliénés et épileptiques de la ville allemande de Francfort.Il s'y spécialise dans la recherche sur les tissus du corps humain et le cortex cérébral.Il rencontre également le célèbre neuropathologiste Franz Nissl, avec qui il partage un laboratoire et noue une profonde amitié.Les deux scientifiques mènent plusieurs études neuropathologiques sur des patients souffrant de troubles mentaux.En 1894, Alzheimer épouse Nathalie Geisenheimer, avec qui il a trois enfants. Le scientifique devient veuf en 1902.

Rencontre avec Auguste Deter

Au début des années 1900, Alzheimer "était obsédé par l'idée que les maladies psychiatriques étaient des maladies comme les autres", explique à la BBC Conrad Maurer, professeur émérite de psychiatrie à l'université Goethe de Francfort.

Il pensait que "tout comme il y avait des maladies du corps, il y avait aussi des maladies du cerveau".Selon Maurer, le psychiatre était déterminé à trouver un cas pour le prouver.C'est alors qu'il rencontre Auguste Deter qui, à partir de 1901, perd la mémoire, se met à délirer et à crier ou pleurer pendant des heures au milieu de la nuit.En la voyant, Alzheimer s'est dit "c'est mon cas", raconte Maurer.Le médecin a conservé un dossier médical détaillé sur Deter qui a été retrouvé dans les années 1990 par l'équipe de Maurer, directeur de l'hôpital psychiatrique où travaillait Alzheimer.Le psychiatre avait écrit à la main toutes ses questions et observations sur l'état de son patient."Je lui montre un crayon, un stylo, un sac à main, des clés, un journal intime et une cigarette, et elle les identifie correctement", a-t-il déclaré."Lorsqu'elle doit écrire Mme Auguste D., elle écrit Mme et nous devons ensuite répéter les autres mots parce qu'elle les oublie."La patiente n'arrive pas à progresser dans son écriture et répète 'je me suis perdue'".

Reconnaissance

Auguste Deter a fini par vivre cinq ans de plus à l'hôpital. Elle meurt le 8 avril 1906.

Selon Maurer, immédiatement après sa mort, son cerveau a été analysé en profondeur par le psychiatre.La maladie d'Alzheimer a produit de nombreuses plaques que l'on peut encore examiner aujourd'hui au microscope.L'élément le plus important que le psychiatre a trouvé dans le cerveau de Auguste est que le cortex cérébral était plus étroit que la normale (atrophique). Il a également découvert l'accumulation de plaques et de neurofilaments, ce qui explique sa maladie.Aujourd'hui encore, "nous pensons que c'est la raison de la maladie", déclare Maurer.Environ six mois après la mort de Auguste, Alzheimer a fait une présentation clé du cas lors de la 37e conférence psychiatrique d'Allemagne du Sud, décrivant l'évolution de son déclin cognitif, ses symptômes neurologiques, ainsi que ses délires, ses hallucinations et son incompétence psychosociale progressive.Lors de cet exposé, le psychiatre a décrit pour la première fois un type de démence qui, à la suggestion d'un autre spécialiste, a été rebaptisé maladie d'Alzheimer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alois Alzheimer est mort en 1915, à l'âge de 51 ans.