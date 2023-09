10 symptômes du cancer qui peuvent passer inaperçus

Selon une étude réalisée par l'organisation Cancer Research UK, plus de la moitié des Britanniques ont souffert à un moment donné de l'un des symptômes pouvant indiquer la présence d'un cancer, mais seulement 2% pensaient pouvoir souffrir de la maladie et plus d'un tiers a complètement ignoré les alarmes et n’est pas allé chez le médecin.