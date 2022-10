Qu'est-ce que la sclérodermie ? Violet partage son expérience

Violet dit qu'elle n'est pas née comme ça et qu'elle n'a pas eu de déformation en grandissant. Enfant, elle aimait la femme qu'elle allait devenir en grandissant.

C'est peut-être pour cela que Violet était en état de choc et d'incrédulité lorsque sa vie a soudainement basculé lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie incurable.

La sclérodermie est une maladie également connue sous le nom de sclérose systémique. Elle fait partie d'un groupe de maladies rares qui implique le durcissement et le resserrement de la peau. Elle touche davantage les femmes que les hommes.

Elle est incurable, mais il existe des traitements pour atténuer les symptômes, ralentir la progression et améliorer la qualité de vie.

La jeune femme raconte qu'elle venait de terminer son programme de diplôme national à l'école polyethnique de l'État du Delta et qu'elle réfléchissait à l'endroit où elle allait faire son stage lorsque la vie lui a porté un coup.

Elle était loin de se douter que cette tâche n'était que le début d'une maladie qui, comme elle l'a appris plus tard, est incurable.

La maladie s'est répandue sur tout son corps, tout comme son apparence physique. Elle a changé radicalement et le vit très mal. "Je me sens déprimée", dit-elle.

"Parfois, j'ai tellement peur de me regarder dans le miroir. Je craignais qu'une jolie fille comme moi ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Mais avec le temps, j'ai fini par m'accepter et m'aimer telle que je suis maintenant," a ajouté. la jeune femme de 27 ans.