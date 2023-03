L'importance de la ville de Bakhmut pour la Russie et l'Ukraine

Depuis plus de sept mois, cette petite ville industrielle située à l'Est de l'Ukraine est assiégée par les forces militaires russes.

Pourtant, la Russie déploie d'énormes ressources militaires pour prendre la ville. Les responsables occidentaux estiment qu'il y a environ 20 000 et 30 000 soldats russes ont été tués ou blessés à Bakhmut et dans ses environs.

Les commandants russes veulent également prendre Bakhmut pour des raisons militaires. Ils espèrent qu'elle leur servira de tremplin pour mettre la main sur d’autres territoires. Comme l'a noté le ministère britannique de la défense en décembre, la prise de la ville "permettrait potentiellement à la Russie de gagner les zones urbaines les plus vastes que Kramatorsk et Sloviansk".

À l'instar de la Russie, l'Ukraine a également donné à Bakhmout une importance politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait de la ville un symbole de la résistance. Lors de sa visite à Washington en décembre, il l'a qualifiée de "forteresse moral" et a offert un drapeau de Bakhmout au Congrès américain. "La lutte pour la conservation de Bakhmout changera l’objectif de la pour notre indépendance et notre liberté", a-t-il déclaré.

Et si Bakhmut tombe ? La Russie va s’empresser de revendiquer une victoire. Une bonne nouvelle qui pourrait booster le moral des troupes. Et dans ce cas, l'Ukraine subirait une perte politique et symbolique. Les Ukrainiens ne pourraient plus scander "Bakhmut résiste!" via les réseaux sociaux.