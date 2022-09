Les 5 principaux avantages des tomates pour la santé

Qu'est-ce qu'une tomate ?

Bien qu'elle soit souvent considérée comme un légume, la tomate est en fait un fruit qui appartient à la famille des morelles, avec les aubergines, les poivrons et les pommes de terre.

Elle existe en plusieurs tailles et variétés, de la petite cerise au cœur de bœuf, une grosse tomate dont la forme rappelle celle d'un cœur de bovin.

Traditionnellement de couleur rouge, les tomates peuvent également être jaunes, vertes, violettes, orange et panachées.

Bénéfices nutritionnels

Une portion de 80g de tomates (crues) apporte :

11 Kcal / 49 KJ 0,4 g de protéines 0,1 g de lipides 2,4 g Glucides 0.8g Fibres 178mg Potassium 279mcg Carotène 18 mg de vitamine C Une portion de 80 g est considérée comme l'un des cinq repas quotidiens, soit environ une tomate ou 7 tomates cerises.

Les 5 principaux avantages pour la santé :

1. Peut garder votre cœur en bonne santé

Une portion de 80 g de tomates fournit environ 5 % des besoins quotidiens en potassium d'un adulte.

La consommation d'aliments riches en potassium est associée à un taux plus faible d'accidents vasculaires cérébraux et pourrait être associée à un taux plus faible de maladies cardiaques. Les tomates contiennent également un composé appelé lycopène, qui leur donne leur couleur rouge.

De plus en plus de recherches sont menées sur le lycopène et ses propriétés pour la santé, notamment son potentiel pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

2. Peut protéger les yeux

Les tomates contiennent un groupe de composés phytochimiques appelés caroténoïdes, dont le lycopène, la lutéine et le bêta-carotène.

Ces composés sont importants pour maintenir la santé des yeux et peuvent protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et d'autres maladies oculaires.

3. Peut favoriser une peau saine

Les caroténoïdes présents dans les plantes, y compris les tomates, peuvent contribuer à prévenir les dommages causés par les UV chez l'homme.

Une étude réalisée en 2006 a révélé qu'après 10 à 12 semaines, l'augmentation des caroténoïdes alimentaires entraînait une diminution de la sensibilité. Cependant, cela ne veut pas dire que vous ne brûlerez pas si vous mangez beaucoup de tomates - il est toujours important de suivre les recommandations et d'être prudent au soleil pour éviter les dommages causés par les UV. L'étude suggère que la transformation et la cuisson des tomates peuvent augmenter leur valeur nutritionnelle, en particulier leurs propriétés antioxydantes et notre capacité à accéder à leurs composés de lycopène.

Manger des tomates avec une source de graisse, comme une vinaigrette à l'huile d'olive, nous aide à absorber ces caroténoïdes protecteurs. Il convient également de garder à l'esprit qu'une grande partie des caroténoïdes se trouvent dans la peau du fruit et qu'il est donc préférable de les consommer entiers.

4. Peut favoriser la coagulation du sang et la cicatrisation des plaies

Les tomates sont une bonne source de vitamine K, nécessaire à la coagulation du sang et à la cicatrisation des plaies.

De plus en plus d'éléments indiquent que la vitamine K peut également être bénéfique pour la santé osseuse et cardiovasculaire.

5. Peut contribuer à réduire les symptômes de la ménopause

Une étude menée en 2015 par le Nutrition Journal a révélé que la consommation de jus de tomate semblait contribuer à atténuer certains symptômes de la ménopause tels que l'anxiété, la dépense énergétique au repos et la fréquence cardiaque.

Cette étude a été menée sur 95 femmes âgées de 40 à 60 ans qui ont consommé 200ml de jus de tomate non salé, deux fois par jour, pendant huit semaines.

Bien qu'il s'agisse d'un petit essai, les résultats sont encourageants et justifient des recherches supplémentaires.

Les tomates sont-elles sans danger pour tout le monde ?