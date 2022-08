Quelle est la "stratégie du porc-épic" élaborée par Taïwan pour se défendre d'une éventuelle invasion chinoise ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'armée taïwanaise effectue régulièrement des exercices contre une éventuelle invasion chinoise.

il y a une heure

La Chine effectue les plus grands exercices militaires de son histoire au large des côtes de Taïwan, un pays qu'elle considère comme faisant partie de son territoire.

Les manœuvres, lancées par Pékin en réponse à la visite sur l'île de la présidente du Congrès américain Nancy Pelosi, comprennent des tirs de missiles en mer et des incursions dans l'espace aérien taïwanais.

Depuis des décennies, la tension entre la Chine et Taïwan ne cesse de croître, à tel point que la possibilité d'une invasion par la puissante Armée populaire de libération chinoise est une éventualité que peu de gens excluent.

Si la Chine devait envahir Taïwan, une guerre asymétrique serait déclenchée, c'est-à-dire un conflit dans lequel l'une des parties dispose d'une force militaire bien supérieure à celle de son rival.

C'est le type de guerre que nous observons entre la Russie et l'Ukraine, et elle nous a montré que le déséquilibre des forces ne se traduit pas toujours par des résultats sur le terrain.

La situation serait-elle très différente dans le cas d'une invasion chinoise de Taïwan ?

Défendez-vous comme un porc-épic

La Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants contre 24,5 millions pour Taïwan, dispose d'un budget de défense 13 fois supérieur à celui de son voisin, qu'elle dépasse aussi largement en termes de troupes, d'équipements et d'armes.

Conscient de son désavantage dans une guerre asymétrique, Taïwan adopte la "stratégie du porc-épic". Lorsqu'il se sent en danger, le porc-épic déploie ses piquants pour dissuader les prédateurs plus forts. "La douleur de marcher sur les piquants de l'animal devient le principal obstacle à son écrasement", explique le journal Taipei Times dans un éditorial. Et, si le prédateur décide quand même d'attaquer le porc-épic, il subira une punition douloureuse et finira par abandonner.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les piquants du porc-épic produisent des blessures douloureuses, si bien que peu d'animaux osent l'attaquer.

La stratégie de Taipei repose sur ces hypothèses, corroborées dans son Quadrennial Defense Review de 2021. "Résister à l'ennemi sur la rive opposée, l'attaquer en mer, le détruire dans la zone côtière et l'anéantir en tête de pont", voilà ce que propose ce manuel. Pour faire face à la guerre asymétrique, Taiwan ne considère pas l'acquisition de chasseurs et de sous-marins coûteux comme une priorité, mais plutôt le déploiement d'armes défensives mobiles et cachées, telles que des missiles anti-aériens et antinavires.

Trois couches de dents pour la Chine

Zeno Leoni, spécialiste de l'ordre international, de la défense et des relations Chine-Occident au Kings College de Londres, a analysé les trois couches qui composent la stratégie du porc-épic taïwanais. "La couche extérieure est constituée par le renseignement et la reconnaissance afin de s'assurer que les forces de défense sont parfaitement préparées", a-t-il expliqué, dans un article sur la doctrine de défense taïwanaise publié par The Conversation. Depuis des décennies, Taïwan a développé un système d'alerte précoce sophistiqué pour éviter l'effet de surprise d'une éventuelle attaque éclair de la Chine. Ainsi, Pékin "devrait commencer toute invasion par une offensive basée sur des missiles de moyenne portée et des frappes aériennes pour éliminer les installations radar, les pistes d'atterrissage et les batteries de missiles de Taïwan."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des navires et des hélicoptères militaires chinois participent aux exercices dans les eaux au large de la côte de Taïwan.

Pour répondre à une telle attaque, la couche intermédiaire du porc-épic consiste en un déploiement de forces navales pour une guérilla au milieu de la mer avec le soutien d'avions de combat fournis par les États-Unis, selon l'expert. Des bateaux petits et agiles, armés de missiles et assistés par des hélicoptères et des lance-missiles depuis la terre, tenteraient d'empêcher la flotte de l'armée chinoise d'atteindre le territoire taïwanais. Ou, que si elle y parvient, elle paiera un prix élevé en pertes humaines et matérielles. "La géographie et la population constituent l'épine dorsale de la troisième couche défensive", explique Leoni.

Le terrain complexe de Formose, avec des montagnes accidentées, peu de plages propices aux débarquements et une grande partie de son territoire urbanisé, donnerait un avantage aux défenseurs et pourrait multiplier les pertes de l'envahisseur. En outre, bien que la puissante armée chinoise soit jusqu'à 12 fois plus nombreuse en troupes que celle de Taïwan, elle compte plus d'un million et demi de réservistes qui iraient au combat si les troupes chinoises tentaient d'envahir le pays. Des armes mobiles, polyvalentes et facilement dissimulables seraient également cruciales dans la troisième couche, comme l'a démontré l'Ukraine avec les systèmes de missiles portables Javelin et Stinger qui ont été un cauchemar pour les avions et les chars russes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Taïwan dispose également du système de missiles américain Patriot, capable d'abattre des avions et d'intercepter des projectiles.

Que ferait l'Amérique ?

En mai, le président Joe Biden a surpris en déclarant que son pays s'était "engagé" à venir défendre Taïwan, bien qu'il ait rectifié par la suite qu'il n'y avait pas de changement dans "l'ambiguïté stratégique". Cette position vise non seulement à dissuader la Chine d'envahir Taïwan, mais aussi à dissuader Taipei de proclamer son indépendance (Pékin a menacé de l'attaquer si elle le faisait), faute d'obtenir une intervention américaine. Certains membres du Congrès américain ont appelé à un changement de la position du pays en faveur d'une "clarté stratégique" afin de dissuader la Chine, qui accroît sa pression sur Taïwan et sa présence militaire dans la région. Quoi qu'il en soit, rares sont ceux qui pensent que les États-Unis resteraient les bras croisés en cas d'invasion.

"Nous avons vécu comme ça pendant 70 ans".