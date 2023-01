Qui est le vrai "Rocky" qui a envoyé au sol la légende de la boxe Muhammad Ali ?

Author, Ben White

Role, Correspondant BBC Sport

Reporting from New Jersey

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Wepner est devenu le quatrième homme à envoyer Muhammad Ali au sol au cours de sa carrière professionnelle.

Chuck Wepner, 83 ans, mesure 1 mètre 80, a de larges épaules et des mains fortes. Ses poings rappellent une vie qu'il a passée à boxer.

Son métier de boxeur a laissé des cicatrices sur d'autres parties de son corps qui lui rappellent également la vie qu'il a passée à boxer.

"Je saignais tellement, j'ai eu 328 points de suture dans ma carrière, je me suis cassé le nez 9 fois en 16 ans, et ça ne m'a jamais dérangé, tu sais ?", a déclaré Wepner à BBC Sport en haussant les épaules.

En fait, il était si susceptible de se blesser au visage sur le ring qu'il a finalement adopté le surnom dérisoire de Bayonne Blader (Bleeding Bayonne). Bayonne est une ville du New Jersey que Wepner appelle toujours sa maison.

Il a eu un combat très excitant. Alors peut-être que le match le plus célèbre de sa carrière pourrait être qualifié de match sanglant. "Tony Perez était l'arbitre de mon combat avec Muhammad Ali", se souvient Wepner de leur rencontre en 1975.

Et il a poursuivi en disant: "Après que je sois tombé au sol, Tony m'a dit: Chuck, tu saignes abondamment, j'ai dit .. Pas question, donne-moi ce round, laisse-moi finir le combat, je vais bien .. Tony a dit .. Eh bien Chuck, combien de doigts vois-tu ? J'ai regardé sa main et j'ai dit, "Combien de chances ai-je de deviner combien de doigts sont levés ?"

Malgré les protestations de Wepner et la consternation de la foule déchaînée de 15 000 personnes à l'intérieur du Richfield Coliseum, Ohio, l'arbitre a arrêté le combat avec seulement 19 secondes à faire au 15e round.

Chuck avait besoin de 23 points de suture après le match. Il a fallu 15 rounds à Muhammad Ali, mais, comme pour tant de choses dans la vie de Wepner, l'accent était mis sur ses blessures et la grandeur de ses réalisations.

Les chances qu'il batte Muhammad Ali ne dépassaient pas dix pour cent, en tant que boxeur non professionnel de 36 ans qui est soudainement venu du New Jersey, et il ne s'était pas entraîné auparavant sous la supervision d'un entraîneur spécialisé, mais il a confondu les attentes avec Sa performance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une photo de Chuck Wepner dans sa ville natale de Bayonne en 2006.

Non seulement Wepner a approché le niveau de champion du monde et l'une des plus grandes personnes à avoir jamais porté de gants, mais il est également devenu la quatrième personne de l'histoire à faire tomber Ali au sol, qui a écrasé George Foreman seulement 10 mois plus tôt.

Un spectateur - par vidéoconférence dans une salle de cinéma de Los Angeles - a été tellement captivé par la détermination de Wepner et son KO au neuvième round d'Ali qu'il s'est précipité chez lui pour dessiner un personnage dans un nouveau scénario qu'il avait en tête.

Avec tous ses autres scripts abandonnés et avec une dernière chance de présenter une nouvelle idée, l'écrivain est retourné à son brouillon, créant une histoire épique sur un boxeur qui a pris 3 jours et demi de créativité frénétique.

Le film basé sur ce scénario est devenu le scénario le plus rentable de 1976, a remporté trois Oscars en 1977, une rampe de lancement de carrière pour le créateur Sylvester Stallone et l'une des histoires les plus populaires de l'ère moderne.

Et pour Wepner, l'homme dont le sang et le courage ont inspiré Rocky Balboa, ce n'était que le début du chapitre suivant.

Au Dennis P. Collins Park, une aire de jeux herbeuse sur les rives de la baie de Newark en face de New York, le shérif local s'est adressé à une foule nombreuse : "Il y a des Jerseyans célèbres que nous connaissons par un seul mot de leur nom : il y a Frank, il y a Bruce et il y a Chuck."

Lorsque ce dernier nom a été mentionné aux côtés de Sinatra et Springsteen, les quelque 400 spectateurs ont applaudi et applaudi pour le héros local parmi eux.

Wepner, vêtu d'un survêtement et d'une casquette jaune, secoue la tête et sourit à sa place parmi les grands de la boxe comme Larry Holmes et Jerry Cooney, qui sont également venus honorer leur ami lors de son grand jour.

Alors qu'un vent rapide soufflait sur l'eau, le tissu noir recouvrant la statue bientôt dévoilée du jeune Wepner de bronze sous lui flottait.

"Eh bien, je suis en fait né à New York, et j'ai déménagé à Jersey quand j'avais un an et demi après la séparation de ma mère et de mon père, et ma mère nous a élevés ici", admet Wepner.

Et c'est dans les rues de Bayonne, à deux pas de Collins Park, où se mêlent dockers, gangsters et raffineurs de pétrole, que Wepner commence à apprendre son métier.

"Là où j'ai grandi, il y avait toujours deux ou trois gangs, et d'une manière ou d'une autre, il fallait intervenir et battre le gars le plus fort pour survivre, ce que j'ai fait. Je me suis battu presque chaque semaine", dit-il.

Et Wepner n'était pas seulement musclé. Il était également un athlète prometteur car il jouait dans l'équipe de basket-ball du lycée dans les tournois locaux, cependant, lorsqu'il a découvert que "plus d'argent pouvait être gagné en battant les gens", il s'est engagé dans la boxe.

Son passage de 3 ans dans le Corps des Marines a entravé sa progression pendant un certain temps. Wepner s'est inscrit illégalement à 15 ans après avoir regardé le film Battle Cry et persuadé sa mère d'ajouter sa signature à ses "faux papiers", mais lorsqu'il a participé au concours New York Amateur Golden Gloves à l'âge de 18 ans, il l'a trouvé à son goût.

"Je me suis frayé un chemin parmi ces gars très facilement, dit-il. Ils n'ont jamais rien vu de tel que mon style auparavant."

Au Madison Square Garden, Wepner a cassé le nez du talent local "Bob the Pistol" et a battu le champion du département de police de Staten Island, James Sullivan, en route vers le titre de 1964.

Il est devenu professionnel immédiatement après cela, puisqu'il a commencé une carrière de 52 matchs, au cours desquels il a remporté 36 matchs et combattu des stars telles que Buster Mathis, George Foreman, Joe Bugner, Ernie Terrell et Muhammad Ali.

Mais Wepner a estimé que son combat à mi-carrière contre Sonny Liston, en 1970, serait son billet pour le grand combat.

"Je pensais que je prenais un raccourci, eh bien ce n'était pas le cas", dit Wepner.

"Sonny était si grand et si fort, il m'a cassé le nez, m'a fait 71 points de suture et m'a cassé la mâchoire du côté gauche. J'étais toujours prêt à le combattre au 10e round lorsque le médecin a arrêté le combat parce que je saignais si fort."

Mis à part les os cassés, chaque coup qu'il a reçu dans sa carrière était un processus glacial. Il ajoute : "C'était douloureux, mais je me suis motivé pour endurer. Presque à chaque match, je savais que j'allais me blesser et huit ou 10 points de suture ? Ce n'étaient que des égratignures."

Être prêt à mourir sur le ring, admet Wepner, était un autre élément de base de son arsenal. "Absolument, dit-il. J'irais là-bas prêt à mourir. En fait, après le combat de Liston, je suis entré dans un semi-coma et en état de choc, et mon médecin a dit à ma mère que j'étais très désorienté. J'ai vraiment réfléchi à la question de savoir si je voulais continuer, mais ensuite j'ai pensé : "Je dois essayer". "Je dois réessayer, je dois réessayer."

Crédit photo, Rex Features Légende image, Wepner (à gauche) a poursuivi une carrière de boxeur professionnel après avoir servi 3 ans dans le US Marine Corps.

Il est revenu, et après deux victoires et trois défaites, Wepner a remporté 8 combats consécutifs entre 1972 et 1974 et a attiré l'attention de Don King. King a décrit le combat entre Wepner et Ali, au Richfield Coliseum, comme un combat pour "donner une chance à l'homme blanc".

À l'âge d'or de la boxe poids lourds dominée par les hommes noirs, King a estimé qu'il pourrait attirer une plus grande foule si Ali affrontait un adversaire américain blanc pour défendre son titre.

Mais les espoirs de King pour un combat alimenté par les rancunes, une bataille entre les races, sont anéantis par l'admiration de Wepner pour son adversaire. "Vous savez, j'étais si heureux et fier d'être sur le ring avec Muhammad Ali", dit Wepner.

"L'homme le plus célèbre de tous les temps, j'étais si fier." Il a poursuivi en disant : "La veille du match, le propriétaire du Colisée nous a invités Ali et moi dans sa suite privée pour le dîner. Je me suis assis juste à côté d'Ali à une grande table. Nous nous sommes assis ensemble pendant deux heures à parler, et il fait des tours de magie. Je l'aimais... J'aimais Ali, et nous sommes devenus de grands amis."

Le lendemain, après que James Brown ait mal orthographié l'hymne national, oublié plusieurs mots et changé la fin de l'hymne en un appel et une réponse avec la foule, Wepner a mis de côté son amitié de jeunesse avec Ali et s'est mis à mettre en œuvre un plan pour gagner.

"Ma stratégie était de mettre la pression sur lui, de l'épuiser, au moins pendant les quatre ou cinq premiers tours, et peut-être de l'achever dans les tours suivants", explique Wepner.

Avant d'ajouter : "Alors je l'ai pressé et mes coups de poing ont plu sur lui. J'aurais dû gagner trois ou quatre de ces rounds. Mais devant les arbitres, j'ai dû mettre Ali au sol pour faire ça."

La foule, anticipant sa défaite, a commencé à répondre à la ruse inattendue de Wepner. Au lieu de chanter "Ali, Ali", ils ont commencé à se tenir derrière l'outsider, avec des cris de "Chuck, Chuck" résonnant dans l'arène.

Armé d'une garde, Wepner a découvert un trou dans la défense d'Ali, qu'il a exploité au neuvième round. Wepner recula et délivra un puissant coup de poing droit qui stupéfia Ali.

L'équipe d'Ali a soutenu plus tard que Wepner avait tenté de faire glisser Muhammad Ali et mais Wepner avait refusé. "Je l'ai envoyé au sol avec ce coup de poing et vous pouvez le voir en rediffusion, dit-il. C'était un coup de poing très fort. Il était déséquilibré et je l'ai envoyé au tapis et il le sait."

En regardant Ali se lever de sa position de coin, Wepner a remarqué un changement. "Je pouvais voir ses yeux et je me suis dit : "Je l'ai vraiment énervé maintenant", quand il a commencé à me frapper et à m'insulter", raconte-t-il.

Irrité par sa chance, Ali s'est déchaîné sur Wepner sans relâche, et la foule a encouragé l'outsider à tenir le coup. La punition d'Ali a raccourci le quinzième round de 19 secondes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le combat de Muhammad contre Wepner est survenu après avoir battu Joe Frazier et George Foreman lors de ses deux confrontations précédentes.

La renommée qui est venue de sa défaite épique devant Ali et de son association avec le film Rocky a mis la vie de Wepner sur une nouvelle voie. Dans un effort pour gagner de l'argent, le roi Loebner s'est arrangé pour "combattre" la légende de la lutte André René Roussimoff - mieux connu sous le nom d'"André le Géant" - au Shea Arena de New York.

Bien que Wepner ait eu un combat inhabituel, il a perdu contre l'adversaire le plus inhabituel. Plus tard dans sa carrière, Wepner a affronté à deux reprises un ours nommé Victor lors de combats de lutte dans les bars du New Jersey.

Wepner est tombé à l'extérieur du ring après avoir enragé l'animal avec des coups de poing répétés à la tête. Il a fait d'autres travaux que la boxe. Pour poursuivre son travail en tant que vendeur Allied Liqueur, il a également "résolu les problèmes" de ceux qui devaient de l'argent à l'entreprise.

"J'ai rendu service à mes amis, vous savez, j'avais l'habitude de demander poliment aux gens combien d'argent ils devaient, et ensuite je devrais probablement les gifler ou quelque chose comme ça", dit Wepner.

Mais après avoir pris sa retraite de la boxe en 1979, Wepner a fréquenté des bars et consommé beaucoup de cocaïne, ce qui l'a conduit à échouer à une audition dans Rocky II aux côtés de la superstar Stallone.

En 1985, il a été reconnu coupable de possession de drogue et condamné à 10 ans de prison, peine qui l'a envoyé à la prison de Newark North. La prison était une lutte pour la survie pour beaucoup d'hommes, mais pas pour Wepner.

"La prison m'a donné une pause, c'était bien", dit-il. "Partout où j'allais, les gars scandaient 'champion, champion', en disant: 'Comment vas-tu, Chuck?'"

"Vous savez, j'étais avec les bonnes personnes en prison, on peut dire que je me suis retrouvé avec des mecs du quartier, je les connaissais, ils me connaissaient", a-t-il ajouté.

Après s'être porté volontaire pour gérer l'équipe de boxe de la prison, un projet qui a échoué en raison d'un "manque de talent", Wepner a été libéré sur parole après 3 ans. Puis vint le procès contre Stallone.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Wepner (à droite) a révélé son procès contre Stallone lors d'une conférence de presse en 2003.

Wepner a intenté une action en dommages-intérêts pour son rôle dans l'inspiration de la série de films Rocky. L'affaire a été réglée pour un montant non divulgué en 2006.

La loi a donné à Wepner le droit de dire officiellement qu'il était l'homme sur lequel le film était basé et la possibilité de faire un film sur sa vie sans représailles légales. En effet, un film a été réalisé sur sa vie en 2016.

L'acteur Liev Schreiber, qui jouait Wepner dans Chuck, a déclaré: "La chose la plus intéressante dans l'histoire de Chuck n'est pas la partie sur Rocky, c'est la façon dont il a géré tout ce qui se présentait à lui. Sa persévérance et son cœur."

Il a poursuivi en disant: "Chaque fois qu'Ali le frappait à la bouche avec cet incroyable coup de poing, il semblait devenir plus heureux. Vous ne pouvez pas tuer un homme comme ça. C'était l'esprit indomptable de Chuck. C'était l'histoire que j'aimais, et c'est pour ça que j'ai voulu faire son film."

"Il a fallu beaucoup plus de temps pour immortaliser Wepner en bronze. Son vieil ami Bruce Dillin, propriétaire du garage Bayonne Delin Tyres, a transformé une salle d'attente bondée en un musée non officiel de Chuck Wepner. Sous les images "Bleeding from Bayonne" se trouvent des coupures de journaux et un short de boxe que Dylan admet que Wepner n'a probablement jamais porté.

Le garagiste révèle l'idée que la sculpture a été initialement commencée comme une blague. "Chuck me remettait un prix communautaire devant tous ces dignitaires locaux, dit-il. Je savais qu'il allait faire une blague sur moi, alors je me suis moqué de lui et j'ai dit : 'Bayon a annoncé aujourd'hui une statue de Chuck Wepner. devant l'hôtel de ville pour reconnaître le vrai rôle de Rocky.'"

Il a poursuivi en disant : "Alors les gens se sont levés et ont commencé à applaudir. Puis tout le monde est venu demander : Est-ce vrai à propos de la statue, est-ce vrai ?"

Crédit photo, BEN WYATT Légende image, Chuck Wepner, coiffé d'un chapeau jaune, pose avec une statue érigée en son honneur dans le New Jersey.

Delin a été choqué à ce moment que non seulement une statue de l'immortalité de son ami ait reçu un large soutien, mais qu'elle était également attendue depuis longtemps. Une statue de Sylvester Stallone occupe une place de choix sur les marches supérieures du Philadelphia Museum of Art depuis 1980.

Après plus de deux décennies et d'innombrables collectes de fonds, une statue du vrai Rocky en tant que personnage fictif a finalement été érigée. Non pas que Wepner soit amer.