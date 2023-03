Comment le Sénégal compte généraliser l'introduction des langues nationales à l'école élémentaire

Crédit photo, BSIP/Universal Images Group via Getty Images

il y a une heure

Au Sénégal, la prochaine rentrée scolaire d'octobre pourrait marquer une avancée majeure dans l'éducation nationale : la mise à l’échelle de l’introduction des langues nationales dans le système éducatif formel.

L'éducation est un élément clé dans le développement d'un pays, mais il est souvent difficile de trouver le juste équilibre entre l'utilisation des langues nationales et celle des langues étrangères dans les systèmes éducatifs en Afrique.

Sur le continent, de nombreux systèmes éducatifs utilisent des langues étrangères, telles que l'anglais, le français, le portugais ou l'espagnol, comme langue d'enseignement, ce qui peut rendre difficile pour les élèves de comprendre les concepts et de communiquer avec leurs enseignants ; ce qui déteint négativement sur la qualité de l’éducation.

« Le Sénégal a fait des expérimentations, plus d'une dizaine, qui ont permis d'utiliser les six premières langues codifiées dans le système éducatif » nous rappelle le Pr Mbacké Diagne, Inspecteur général de l’éducation et de la formation en charge des langues nationales au ministère de l’Education nationale.

Sur les 25 langues maternelles officiellement reconnues dans le pays, 22 sont codifiées. Cela veut dire qu’elles disposent d'un ensemble de règles officielles pour l’écriture, la grammaire, l’orthographe, la prononciation, la syntaxe et le lexique.

Actuellement, le processus d’introduction des langues nationales à l’école élémentaire est en phase de transition vers une mise à l’échelle qui pourrait débuter dès la rentrée scolaire prochaine.

Un modèle d'enseignement bilingue harmonisé

Selon le ministre sénégalais de l’éducation, le Dr Cheikh Oumar Anne," nous travaillons pour que toutes les langues soient enseignées dans nos programmes d'ici à 2028".

Une déclaration qu’il a faite lors de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle le 21 février dernier à Kaffrine, une région située au centre du pays.

Cependant, pour que toutes les langues maternelles soient bien prises en compte dans la prochaine réforme curriculaire, il faut des préalables.

L’Etat a capitalisé les bonnes pratiques sur des expériences d’introduction des langues nationales à l’école élémentaire pour élaborer un modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal.

« Le modèle a été vraiment conçu par des Sénégalais, des universitaires sénégalais, des techniciens de l'éducation, des ingénieurs de la formation, des inspecteurs de l'éducation, des enseignants », renseigne l’inspecteur Mbacké Diagne.

Ce modèle préconise pour les deux premières années d’apprentissage, 80% du temps dédié à la langue nationale et 20% seulement au Français.

Pour les étapes suivantes, au CE1 et au CE2, les deux langues vont avoir le même temps d’enseignement. « Mais toutes les deux vont être moyens d'enseignement et objets d'enseignement. Donc les matières se font d'abord dans la langue nationale et ensuite en français afin de permettre à l'enfant de ne pas perdre tous les acquis qu'il a eus avant de venir à l'école », précise l’inspecteur Diagne, « et ça permet aussi d'ouvrir l'école au milieu, et de ne pas couper l'école du milieu de l'enfant. »

Crédit photo, SEYLLOU/AFP via Getty Images

L'importance des langues nationales dans l'apprentissage

La communication est la clé de tout enseignement. Lorsqu'un enseignant et un élève ne parlent pas la même langue, cela peut entraver la compréhension et la communication.

En utilisant les langues nationales dans l'enseignement, les parents et la communauté peuvent mieux comprendre les besoins éducatifs de leurs enfants et participer plus activement à leur éducation.

« Si l'école parle la même langue que le milieu de l'enfant, que sa famille, ça facilite la relation école-famille, école-parents et même les parents peuvent être mis à contribution pour la continuation des apprentissages à la maison », déclare le professeur Mbacké Diagne

En utilisant ces langues dans l'enseignement, les élèves sont en mesure de mieux comprendre les concepts enseignés, car ils sont présentés dans un contexte familier. Cela peut améliorer la qualité de l'apprentissage et aider les élèves à mieux réussir dans leurs études.

Crédit photo, SEYLLOU/AFP via Getty Images

D’autre part, les langues nationales sont un élément important de la culture et de la tradition africaines, et leur utilisation dans l'enseignement peut aider à les préserver et à les transmettre aux générations futures.

Lorsque les élèves apprennent dans leur langue maternelle, ils sont également exposés à la culture et aux traditions associées à cette langue, ce qui peut renforcer leur identité culturelle.

Enfin, l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement peut aider à réduire le taux d'abandon scolaire, selon un document de la Banque mondiale. De nombreux élèves abandonnent l'école parce qu'ils ont du mal à comprendre les concepts enseignés en raison de la barrière linguistique.

En somme, la généralisation de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel est une réponse pertinente à la problématique de l'apprentissage.

Toutefois, il est important de souligner que l'introduction des langues nationales dans l'enseignement formel ne doit pas conduire à une marginalisation des langues étrangères.

La maîtrise de langues étrangères est devenue indispensable dans un monde de plus en plus globalisé, où les échanges internationaux sont nombreux et les compétences linguistiques sont valorisées.