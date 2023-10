Quand le Chac Mool passionne les archéologues

il y a une heure

Depuis des décennies, les archéologues tentent de répondre à des questions sur cette sculpture de la Mésoamérique découverte en 1875.

L'explorateur Augustus Le Plongeon et son épouse, Alice Dixon, ont été les premiers à mettre à jour des sculptures et d'objets de l'ancienne civilisation. Le Franco-Américain et sa femme étaient en expédition dans les ruines de la civilisation Maya quand ils ont fait une découverte dans le sud-est du Mexique en 1875.

Le Plongeon a baptisé la sculpture "chac mool", qui signifie "tigre rouge" en Maya. Ils ont dressé des cartes, réalisé l'une des premières séries de photographies des temples et documenté les peintures murales qu'ils ont trouvées.

Depuis lors, les découvertes de sculptures chac mool se sont poursuivies non seulement dans la région maya, mais aussi dans de nombreux autres endroits de la Mésoamérique, une région culturelle qui s'étend du centre du Mexique au Costa Rica et qui a été le berceau de grandes civilisations.

Depuis des décennies, les archéologues tentent de répondre à des questions sur cette sculpture : qui y est représenté, quelle est sa fonction, d'où vient l'image et pourquoi ces sculptures apparaissent-elles dans tant d'endroits différents ? Ces questions ont fait l'objet de nombreux débats et études.

"Il y a beaucoup de spéculations, mais nous n'avons pas de données scientifiques", a déclaré l'archéologue José Luis Punzo Díaz à BBC News Mundo.

Il dirige une équipe chargée d'enquêter sur la découverte la plus récente d'une sculpture de ce type dans la ville de Pátzcuaro, dans l'État de Michoacán, au Mexique.

"La découverte de ce Chac mool est la partie émergée de l'iceberg qui nous permettra de vraiment comprendre ces pièces. C'est ce que je trouve extrêmement encourageant dans cette découverte", déclare-t-il.

Il explique qu'ils utilisent des outils technologiques et scientifiques qui n'étaient pas disponibles auparavant.

La figure énigmatique

C’est Le Plongeon qui a trouvé et baptisé la sculpture en 1875, mais cette pièce - qui est la plus connue - n'était qu'une des nombreuses trouvailles datant d'environ 600 avant J.-C. jusqu'à plus de 1500 après J.-C.

Bien qu'il s'agisse d'une sculpture remarquable, retrouvée à plusieurs endroits dans les palais et les villes préhispaniques, le Chac Mool n'a jamais été représenté ou expliqué dans les documents historiques des Toltèques, des Aztèques, des Mayas, des Purépechas ou d'autres grandes cultures mésoaméricaines.

Cela a conduit les archéologues à formuler des théories sur divers aspects, selon les chercheurs Alfredo López Austin et Leonardo López Luján dans une vaste compilation documentaire des études sur ces sculptures publiée dans les années 2000.

Quant à leur origine, les archéologues affirment que la question de savoir s'ils correspondent aux cultures du Mexique central, de la région maya ou du nord de la Méso-Amérique a été débattue tout comme sur la question de savoir s'ils sont nés à des périodes telles que le Classique ou le Post-Classique.

Sur la fonction de l'image, les experts sont partagés. "Nous nous demandons si cette figure excentrique était utilisée comme table d'offrande, comme récipient pour les cœurs ou comme pierre de sacrifice", déclarent-ils.

Les experts ne s'accordent pas non plus sur la question de savoir si le personnage qu'elle représente était une victime sacrificielle, un soldat, un prêtre, un personnage historique, un "homme-dieu", un messager divin ou une divinité.

Il y a même eu des débats archéologiques sur l'apparence des différentes pièces trouvées : la tête tournée vers la gauche ou la droite, le visage qu'elles incarnent, leurs ornements, la position de l'abdomen, les jambes et même la variété des bases qu'elles possèdent.

"La forme et la signification du chac mool changent en fonction de sa situation géographique, chronologique et culturelle", soulignent López Austin et López Lujan.

Le fait qu'il s'agisse d'une pièce que l'on retrouve dans différentes cultures, avec des rituels et des visions du monde différents, ne fait qu'ajouter à la problématique.

Le parcours du chac mool

Le consensus autour des différentes études offre quelques indices sur le chac mool.

Le fait que l'une des pièces les plus anciennes (entre 600 et 900 après J.-C.) ait été documentée dans une région du nord de la Mésoamérique appelée Chalchihuites pourrait être une indication du "voyage" du chac mool au cours des siècles à travers différentes cultures et territoires.

Dans la culture des Toltèques, à Tula, un grand nombre de sculptures de ce type ont été trouvées. Cette ville a joué un rôle déterminant dans l'influence d'autres cultures dominantes, telles que les Mexicains et les Mayas. "Ces sculptures de Tula sont extrêmement importantes.

Elles se trouvent dans des contextes tels que des portes de palais ou des places, et pas seulement dans des pyramides, comme on le pense souvent", explique Punzo Díaz. "Le fait est que les migrations ont été la force motrice de beaucoup de ces choses en Méso-Amérique. Il semble que des migrations du nord vers le centre et l'ouest amènent ce type de sculptures", poursuit l'archéologue.

Les Toltèques se sont installés à des centaines de kilomètres du Yucatán, mais on sait aujourd'hui qu'ils ont influencé les Mayas dans des endroits comme Chichén Itzá, qui ont à leur tour influencé la péninsule et ce qui est aujourd'hui l'Amérique centrale. "Tout le monde associe le chac mool aux Mayas, mais il s'agit en réalité d'une influence qui vient du centre du Mexique", explique Punzo Díaz.

Un autre consensus veut que le chac mool soit un personnage intermédiaire ou un messager "entre le monde des hommes et celui des dieux".

"Il s'agit d'une pièce destinée à contenir des offrandes", explique l'archéologue, en raison de l'évidence de l'autel ou de la surface plane (parfois en forme de récipient) sur lequel ces figurines ont été trouvées.

López Austin et López Lujan précisent que des recherches menées au siècle dernier ont suggéré qu'elles auraient pu être utilisées pour placer des offrandes et des sacrifices. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que la technologie et la science disponibles permettent d'avoir plus de certitudes.

"Il y a des hypothèses qui se répètent et deviennent des vérités, mais il n'y a pas de données scientifiques permettant de parler des fonctions. C'est ce que nous étudions avec une équipe d'archéologues, de restaurateurs, de chimistes, de volcanologues et d'informaticiens. Nous progressons", déclare Punzo Díaz.

Et si le nom de chac mool donné arbitrairement par l'explorateur Le Plongeon a été consacré par la littérature scientifique, les connaissances actuelles pourraient également lui donner un nouveau nom.

"Waxanuti", qui signifie "celui qui est assis dans une cour" dans la langue du peuple Purépecha qui dominait l'État mexicain du Michoacán, est une alternative pour la pièce trouvée à Pátzcuaro.

Une étude passionnante

Comme c'est souvent le cas, la découverte du chac mool dans la ville de Pátzcuaro le mois dernier s'est faite par hasard, lors de fouilles pour un chantier de construction.

Il s'agit de la première sculpture de ce type trouvée dans le contexte de la culture Purépecha qui y vivait, bien que d'autres pièces aient déjà été trouvées dans l'État du Michoacán au cours du siècle dernier.

Pour Punzo Díaz et son équipe, l'état de cette pièce et la découverte d'éléments vraisemblablement très anciens, comme le charbon de bois, permettront de tirer de meilleures conclusions sur les questions qui entourent ces sculptures.

"La découverte de ce chac mool est la partie émergée de l'iceberg qui nous permettra de vraiment comprendre ces pièces. C'est ce que je trouve extrêmement excitant dans cette découverte", déclare l'archéologue.