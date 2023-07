Qui était Jane Birkin, la chanteuse et actrice interprète de la célèbre chanson "Je t'aime...moi non plus" décédée dimanche

Légende image, Née à Londres, Birkin est devenue célèbre avec son compagnon, le musicien français Serge Gainsbourg

Author, BBC News

Role, Mundo

il y a 31 minutes

La chanteuse, actrice et icône de la mode Jane Birkin est décédée ce dimanche à Paris à l'âge de 76 ans.

La star anglo-française entretenait une relation personnelle et artistique étroite avec le compositeur Serge Gainsbourg, avec qui elle a enregistré la célèbre et controversée chanson "Je t'aime...moi non plus".

Cette chanson a également inspiré le célèbre sac Hermès Birkin.

Née à Londres, Birkin s'est fait un nom en chantant en français et s'est installée en France dans les années 1970.

Sa relation avec Gainsbourg l'a rendue internationalement célèbre lorsqu'elle a interprété le tube "Je t'aime... moi non plus", composé par Gainsbourg pour son ex-petite amie Brigitte Bardot.

Le couple a enregistré la chanson en 1968, quelques mois après s'être rencontré sur le tournage du film Slogan.

La chanson a été interdite à la radio dans plusieurs pays et a été condamnée par le Vatican pour ses paroles ouvertement sexuelles.

Malgré cela, elle a permis de rendre le couple populaire auprès d'un nouveau public international.

Le président français Emmanuel Macron a décrit Mme Birkin comme une "icône française" et une "artiste complète" qui "nous lègue des mélodies et des images qui ne nous quitteront jamais".

Le Premier ministre français, Elisabeth Borne, a affirmé à son sujet qu'elle "transcendait les générations".

Birkin et Gainsbourg ont été ensemble pendant 12 ans et sont restés amis après leur séparation. Gainsbourg, qui a 18 ans de plus que Birkin, a continué à lui écrire des chansons des années plus tard.

Le couple a eu une fille, Charlotte Gainsbourg, qui est une actrice et chanteuse célèbre.

Leur relation a souvent été décrite comme "turbulente", Birkin révélant des détails sur la violence entre les deux dans ses journaux intimes de 2020, ainsi que les défis posés par l'alcoolisme de Gainsbourg.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Birkin dans sa jeunesse

Elle a défendu son ancien partenaire, notamment contre les accusations d'une chanteuse qui l'a traité de "harceleur" dans une interview au Times en 2020, et a continué à promouvoir son travail longtemps après sa mort en 1991.

Interrogée l'an dernier par le même journal sur son mode de vie, elle a répondu : "Je ne sais pas si c'était facile pour les enfants d'avoir une mère qui était nue dans les magazines et un père qui brûlait des billets de 500 francs. J'espère que j'ai bien fait les choses. "

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elle a joué dans quelque 70 films au cours d'une carrière d'actrice qui a duré six décennies

Le couple se sépare en 1981, et Birkin poursuit sa carrière d'actrice et de chanteuse, avec deux albums en 1983 et 1990.

Elle est également mannequin et devient une référence en matière de mode, inspirant le sac Birkin de la marque de luxe française Hermès en 1984.

Lors d'une rencontre fortuite sur un vol avec Jean-Louis Dumas, alors PDG d'Hermès, Birkin déverse le contenu de son sac.

Critiquant le manque de grands sacs sur le marché, notamment pour les mères de famille, Dumas "dessine sur le champ un fourreau rectangulaire souple et spacieux, à rabat bruni et couture sellier", selon le site Internet d'Hermès.

C'est ainsi qu'est né le Birkin, l'un des sacs les plus exclusifs dont les versions les plus chères coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars et ont des listes d'attente de plusieurs mois, voire de plusieurs années.

En 2006, l'artiste a déclaré au Guardian : "Je l'adore, mais je le porte sur moi : "Je l'adore, mais je porte tellement de choses que je pense que c'est l'une des raisons de ma tendinite".

Birkin a fait campagne pour de nombreuses causes tout au long de sa vie, notamment en demandant à Hermès de retirer son nom de ses produits en 2015 pour des raisons de protection des animaux.

Avant de s'installer en France et de rencontrer Gainsbourg, Birkin a été mariée au compositeur britannique John Barry jusqu'à la fin des années 1960.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sac Birkin a été conçu en fonction de ses préférences

Sa fille, Kate Barry, était photographe de mode pour le magazine Vogue. Elle est décédée en 2013 à l'âge de 46 ans.

Une autre fille de Birkin est l'artiste musicale, mannequin et actrice Lou Doillon, fruit de sa relation dans les années 1980 avec le réalisateur français Jacques Doillon.

La carrière d'actrice de Mme Birkin comprend des films tels que le classique de 1966 "Blow-Up", "Mort sur le Nil" (1978) et "Mort sous le soleil" (1982).

Elle a publié un album écrit par elle-même en 2002, intitulé "Arabesque", et une collection d'enregistrements en direct en 2009 sous le titre "Jane at the Palace".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Birkin a continué à chanter après les années 1970.

Menna Rawlings, l'ambassadrice britannique en France, lui a rendu hommage sur Twitter, la décrivant comme "la plus française des artistes britanniques".