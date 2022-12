Comment les plantes sous-marines pourraient aider à lutter contre le changement climatique

Les herbiers marins, les mangroves, les marais et les marécages présentent de multiples avantages pour la préservation de l’environnement.

Deux remises en état de terrains près de chez lui ont déjà perturbé les herbiers marins qui servent de barrière à la montée du niveau des océans et aux conditions extrêmes.

"Cette remise en état s’effectuait auparavant, pendant la mousson. Cela signifie que beaucoup plus de sable arrive d'un côté, et nous constatons que les vagues sont beaucoup plus hautes.