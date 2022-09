La mystérieuse ville souterraine longtemps cachée en Turquie

Geena Truman BBC Travel *

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Vallée de l'Amour en Cappadoce, Turquie.

De violentes rafales ont fouetté la terre meuble dans les airs alors que je marchais dans la vallée de l'amour en Cappadoce.

Des collines roses et jaunes coloraient le paysage vallonné marqué par des canyons d'un rouge profond, et des formations rocheuses en forme de cheminée se profilaient au loin.

C'était aride, chaud, venteux et d'une beauté dévastatrice.

Il y a des millénaires, cet environnement volcanique volatile a naturellement sculpté les tours qui m'entourent pour leur donner leur forme conique de champignon, qui attire aujourd'hui des millions de visiteurs en randonnée ou en montgolfière dans le centre de la Turquie.

Mais sous la surface croulante de la Cappadoce, une merveille aux proportions tout aussi gigantesques est restée cachée pendant des siècles : une ville souterraine capable de dissimuler les allées et venues de 20 000 habitants pendant des mois.

85 mètres sous terre

L'ancienne cité d'Elengubu, connue aujourd'hui sous le nom de Derinkuyu, se trouve à plus de 85 mètres sous la surface de la terre et s'étend sur 18 niveaux de tunnels.

C'est la plus grande ville souterraine fouillée au monde et elle a été utilisée presque constamment pendant des milliers d'années, passant des mains des Phrygiens à celles des Perses et des chrétiens de l'ère byzantine.

Il a finalement été abandonné dans les années 1920 par les Grecs de Cappadoce lorsqu'ils ont été confrontés à la défaite pendant la guerre gréco-turque et ont fui en masse vers la Grèce.

Crédit photo, Getty Images

Une civilisation cachée

Les fouilles ont commencé immédiatement, révélant un réseau enchevêtré d'habitations souterraines, d'entrepôts de nourriture sèche, d'étables, d'écoles, de caves et même d'une chapelle.

C'était une civilisation entière cachée en toute sécurité sous terre.

La cité troglodyte a rapidement été visitée par des milliers de touristes turcs moins claustrophobes et, en 1985, la région a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Derinkuyu se compose de 18 niveaux de tunnels.

La date exacte de la construction de la ville reste contestée, mais l'"Anabasis", écrit par Xénophon d'Athènes vers 370 avant J.-C., est le plus ancien ouvrage écrit qui semble faire référence à Derinkuyu.

Dans le livre, il mentionne les peuples d'Anatolie, dans ou près de la région de Cappadoce, vivant sous terre dans des maisons creusées plutôt que dans les grottes plus populaires creusées dans les falaises, également bien connues dans la région.

Adaptée

Selon Andrea De Giorgi, professeur associé d'études classiques à l'université d'État de Floride, la Cappadoce est particulièrement adaptée à ce type de construction souterraine en raison de l'absence d'eau dans le sol et de sa roche malléable et facilement modelable.

"La géomorphologie de la région favorise l'excavation d'espaces souterrains", a-t-il signalé, expliquant que le tuf local aurait été assez facile à sculpter avec des outils simples comme des pelles et des pioches.

Ce même matériau pyroclastique a été naturellement forgé pour former les cheminées de contes de fées et les aiguilles phalliques qui dépassent de la terre au-dessus du sol.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La nature a sculpté la surface, l'homme a sculpté le sous-sol.

Mais à qui attribuer la création de Derinkuyu reste un mystère partiel.

L'origine du vaste réseau de grottes souterraines est souvent attribuée aux Hittites, "qui ont peut-être creusé les premiers niveaux dans la roche lorsqu'ils ont été attaqués par les Phrygiens vers 1200 avant J.-C.", selon A. Bertini, spécialiste des habitations troglodytes méditerranéennes, dans son essai sur l'architecture troglodytique régionale.

Ajoutant du poids à cette hypothèse, des artefacts hittites ont été trouvés à l'intérieur de Derinkuyu.

Cependant, la majeure partie de la ville a probablement été construite par les Phrygiens, des architectes hautement qualifiés de l'âge du fer qui avaient les moyens de construire des installations souterraines élaborées.

"Les Phrygiens étaient l'un des premiers empires les plus importants d'Anatolie", explique M. De Giorgi.

"Ils se sont développés en Anatolie occidentale vers la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ et avaient un penchant pour la monumentalisation des formations rocheuses et la création de remarquables façades taillées dans la roche. Bien qu'insaisissable, leur royaume s'est étendu pour inclure la plupart de l'Anatolie occidentale et centrale, y compris la région de Derinkuyu."

Cachette

À l'origine, Derinkuyu était probablement utilisé pour le stockage de marchandises, mais son objectif principal était de servir de refuge temporaire contre les envahisseurs étrangers, la Cappadoce ayant connu un flux constant d'empires dominants au cours des siècles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des rochers d'une demi-tonne fermaient les tunnels en cas d'invasion.

"La succession des empires et leur impact sur les paysages d'Anatolie expliquent l'utilisation d'abris souterrains tels que Derinkuyu", explique De Giorgi.

"C'est toutefois au moment des incursions islamiques [au VIIe siècle, dans l'Empire byzantin majoritairement chrétien] que ces habitations ont été utilisées dans toute leur ampleur.

Si les Phrygiens, les Perses et les Seldjoukides, entre autres, ont habité la région et se sont développés au-dessus de la ville souterraine au cours des siècles suivants, la population de Derinkuyu a atteint son apogée à l'époque byzantine, avec près de 20 000 résidents vivant sous terre.

Aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience de la réalité déchirante de la vie sous terre pour seulement 60 livres turques (environ 1 976 FCFA).

L'ingéniosité de la claustrophobie

Au fur et à mesure que je descendais dans les tunnels étroits et moisis, aux murs noircis par la suie de siècles d'éclairage aux flambeaux, un étrange sentiment de claustrophobie commençait à s'installer.

Cependant, l'ingéniosité des différents empires qui se sont répandus sur le Derinkuyu est vite apparue.

Les couloirs courts et intentionnellement étroits forçaient les visiteurs à naviguer dans le dédale de couloirs et d'habitations en se courbant et en file indienne, une position évidemment malvenue pour les intrus.

Faiblement éclairés par des lampes, des blocs circulaires d'une demi-tonne bloquaient les portes entre chacun des 18 niveaux et ne pouvaient être déplacés que de l'intérieur.

Crédit photo, Getty Images

De petits trous parfaitement ronds au centre de ces portes solides auraient permis aux résidents d'attaquer les envahisseurs tout en maintenant un périmètre sécurisé.

"La vie sous terre était probablement très difficile", a ajouté mon guide Suleman.

"Les habitants faisaient leurs besoins dans des pots de terre scellés, vivaient à la lumière des torches et se débarrassaient des cadavres dans des zones désignées".

Des mois sous terre

Chaque niveau de la ville a été soigneusement conçu pour des usages spécifiques.

Le bétail était gardé dans les étables les plus proches de la surface pour réduire les odeurs et les gaz toxiques produits par le bétail, ainsi que pour fournir une couche chaude d'isolation vivante pour les mois froids.

Les couches internes de la ville contenaient des habitations, des sous-sols, des écoles et des espaces de réunion.

Reconnaissable à ses plafonds voûtés en berceau, une école missionnaire byzantine traditionnelle, avec des salles d'étude adjacentes, se trouve au premier étage.

Selon De Giorgi, "les preuves de la fabrication du vin sont basées sur la présence de caves, de cuves pour presser le raisin et d'amphores [jarres hautes, à col étroit et à deux anses]".

Ces pièces spécialisées indiquent que les habitants de Derinkuyu étaient prêts à passer des mois sous la surface.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Derinkuyu avait de nombreuses entrées, dont plus de 600 à l'intérieur de maisons privées.

Mais le plus impressionnant est un système de ventilation complexe et un puits protégé qui aurait alimenté la ville entière en air frais et en eau propre.

En fait, on pense que les premières constructions de Derinkuyu étaient axées sur ces deux éléments essentiels.

Plus de 50 puits de ventilation, qui permettaient à l'air naturel de circuler entre les nombreux logements et couloirs de la ville, ont été répartis dans la ville afin d'éviter une attaque potentiellement fatale de son approvisionnement en air.

Le puits était creusé à plus de 55 mètres de profondeur et les habitants de la ville pouvaient y accéder facilement par le bas.

D'autres secrets à découvrir

Si la construction de Derinkuyu était effectivement ingénieuse, ce n'est pas la seule ville souterraine de Cappadoce.

Avec ses 445 kilomètres carrés, elle est tout simplement la plus grande des 200 villes souterraines au moins qui se trouvent sous les plaines d'Anatolie.

Plus de 40 de ces petites villes se trouvent à trois niveaux ou plus sous la surface.

Beaucoup sont reliés à Derinkuyu par des tunnels soigneusement creusés, dont certains s'étendent sur 9 km.

Ils sont tous équipés de voies d'évacuation d'urgence au cas où un retour immédiat à la surface serait nécessaire.

Mais tous les secrets souterrains de la Cappadoce n'ont pas été fouillés.

En 2014, une nouvelle ville souterraine, potentiellement encore plus grande, a été découverte sous la région de Nevsehir.

L'histoire vivante de Derinkuyu a pris fin en 1923 lorsque les Grecs de Cappadoce ont été évacués.

Plus de 2 000 ans après la création probable de la ville, Derinkuyu a été abandonnée pour la dernière fois.