Ce que nous savons de la détention du soldat américain Travis King par la Corée du Nord

il y a 6 minutes

Cette crise survient à un moment particulièrement tendu avec la Corée du Nord, l'un des États les plus isolés du monde. Les États-Unis déconseillent à leurs citoyens de se rendre dans ce pays.

Que s'est-il passé à la frontière ?

À l'époque, il était escorté vers les États-Unis, pour faire l'objet de mesures disciplinaires selon lusieurs sources, mais il aurait semé son escorte au niveau de la douane de l'aéroport d'Incheon, et n'a pas embarqué sur le vol retour.

Un haut commandant américain a déclaré qu'il n'y a eu aucun contact avec le soldat et que l'incident fait l'objet d'une enquête par les forces américaines en Corée.

Que savons-nous du soldat ?

Il faisait l'objet de mesures disciplinaires après avoir été détenu en Corée du Sud pour agression, selon Associated Press, qui cite des responsables américains.

Le soldat avait-il prévu son coup ?

L'animateur du podcast sur la Corée du Nord, Jacco Zwetsloot, a travaillé en 2012 pour une société de tourisme qui a emmené des soldats américains à la zone démilitarisée. Il affirme qu'il est "impossible que cette personne puisse s'échapper de l'aéroport un jour et s'inscrire pour ce voyage le lendemain".

Il explique qu'il faut généralement trois jours pour obtenir l'autorisation de participer à l'un de ces voyages. Il faut présenter son numéro de passeport et sa carte d'identité militaire au commandement des Nations unies, qui gère la zone.

En outre, depuis la pandémie, il est beaucoup plus difficile de participer à ces visites. Ils n'ont repris que récemment, et ne seraient gérés que par deux entreprises qui proposent ces voyages aux étrangers. Pour faire la réservation, il aurait fallu faire des recherches et planifier.