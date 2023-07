Je suis allergique à l'eau

Crédit photo, Archives personnelles Légende image, L'influenceuse Flávia Leonel Santana présentait des taches rougeâtres sur la peau et de petites cloques

Author, Simone Machado

Role, BBC News Brésil

Reporting from São José do Rio Preto

il y a 40 minutes

Il y a dix ans, à l'âge de 14 ans, l'influenceuse Flávia Leonel Santana a commencé à ressentir des irritations et des démangeaisons sur sa peau chaque fois qu'elle prenait une douche.

Croyant à une allergie au savon ou au shampoing, elle a changé tous les produits cosmétiques qu'elle utilisait pour tenter de mettre fin à cette gêne.

Mais rien n'y fait. Les taches rougeâtres sur sa peau et les petites cloques continuent d'apparaître à chaque fois que la jeune femme s'occupe de son hygiène personnelle.

"J'ai même pris des douches à l'eau et l'allergie s'est poursuivie", se souvient-elle.

Intriguée par la situation, la jeune femme a alors commencé à faire plus attention à son alimentation, pensant qu'elle pouvait être allergique à certains aliments. Mais c'est un jour de pluie qui a mis Flávia en alerte.

"J'étais avec un parapluie et ma jambe, à l'endroit où l'eau éclaboussait, s'est irritée, et ce uniquement dans cette partie du corps. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser que j'avais peut-être une allergie à l'eau", se souvient Flávia.

Sans avoir jamais entendu dire qu'une personne pouvait être allergique à l'eau, l'influenceuse numérique a alors décidé de faire des recherches sur internet à ce sujet et a trouvé plusieurs témoignages de personnes qui présentaient des symptômes similaires aux siens dès qu'elles entraient en contact avec le liquide. Pour obtenir un diagnostic, elle a cherché un dermatologue.

"Je ne savais même pas que ce type d'allergie existait. Lorsque je suis allée chez le médecin, je lui ai fait part de mes soupçons et, après le test d'allergie, il s'est avéré que je souffrais d'urticaire aquagénique. Ce fut une surprise, car jusqu'alors je n'avais jamais eu d'allergie à l'eau et personne dans ma famille n'est atteint de cette maladie", explique-t-elle.

Les médicaments antiallergiques ne résolvent pas le problème

Flávia dit qu'elle boit normalement de l'eau et qu'elle n'a aucun problème à ce sujet. Cependant, à d'autres moments de la journée, l'allergie se manifeste.

"Lorsque je pleure ou que je transpire à la salle de sport, les zones de mon corps qui sont mouillées deviennent rouges et pleines de petites boules, en plus d'être très irritantes et piquantes", explique l'influenceuse. Selon la jeune femme, les zones les plus irritées sont le dos, la poitrine et le cuir chevelu.

Pour traiter les symptômes, Flávia dit avoir testé plusieurs médicaments antiallergiques recommandés par les médecins, mais aucun d'entre eux n'a fonctionné.

Il fallait donc s'habituer à l'inconfort et éviter l'exposition prolongée à l'eau et aux environnements humides."Je ne vais pas à la piscine et rarement à la plage, car le contact prolongé avec l'eau aggrave les symptômes et provoque même des plaies sur la peau. Je me douche également rapidement, environ 10 minutes, et je me sèche toujours très bien. L'allergie commence à s'améliorer et à disparaître de ma peau après environ 30 minutes", dit-elle.

En dehors de ces précautions, l'influenceuse numérique dit mener une vie considérée comme normale. Elle pratique des activités physiques intenses, comme le crossfit, et sort avec des amis.

"J'essaie toujours de sécher la sueur pour éviter les démangeaisons, mais je ne laisse pas l'allergie me limiter", dit-elle.

Toujours selon Flávia, les médecins ont déclaré que l'urticaire aquagénique, tout comme elle est apparue soudainement, peut également disparaître au fil des ans.

"Comme il s'agit d'une allergie que j'ai développée au cours de ma vie et que je ne l'ai pas eue depuis mon enfance, les médecins m'ont expliqué qu'elle pourrait également disparaître à un moment donné de ma vie. Mais cela, je ne le découvrirai qu'avec le temps. Personne dans ma famille n'en est atteint et c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous tous", ajoute-t-elle.

Crédit photo, Archives personnelles Légende image, Santana dit qu'elle ne savait même pas que ce type d'allergie existait

Qu'est-ce que l'urticaire aquagénique ?

L'urticaire aquagénique n'est rien d'autre qu'une réaction allergique qui apparaît sur la peau au contact de l'eau, qu'elle soit froide ou chaude, douce, salée, filtrée ou non.

Comme les autres allergies, elle provoque une rougeur de la peau, un gonflement, des démangeaisons intenses et l'apparition de petites cloques - semblables à des piqûres d'insectes. Ces lésions et symptômes disparaissent généralement 30 à 60 minutes après le séchage de la peau.

Ces lésions apparaissent parce que l'organisme de la personne atteinte identifie l'eau comme une substance étrangère et que, pour se protéger, le système immunitaire produit des anticorps.

Les cellules de la peau libèrent alors des substances chimiques qui provoquent la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne des rougeurs, des démangeaisons et un gonflement de la peau.

"L'urticaire aquagénique est une maladie rare, c'est pourquoi les données et les études à son sujet sont rares. La prévalence est plus élevée chez les femmes, la maladie se déclarant pendant la puberté ou après, en raison de l'immaturité du système immunitaire. Cependant, il n'y a toujours pas d'explication concluante pour expliquer pourquoi elle touche davantage ce public", explique Gabriela Andrade Coelho Dias, membre du département scientifique sur l'urticaire de l'ASBAI (Association brésilienne d'allergologie et d'immunologie).

Dans des situations plus graves, ce type d'allergie peut également provoquer des symptômes tels que l'essoufflement et la fermeture de la gorge.

"Il faut observer si ces lésions évoluent vers un gonflement des lèvres et de la gorge, ce qui peut indiquer un état plus grave de la maladie, et le patient doit alors consulter en urgence", prévient Reinaldo Tovo, Coordinateur du Centre de Dermatologie de l'Hôpital Sírio-Libanês.

Crédit photo, Getty Images

Diagnostic et traitement

Le diagnostic de la maladie est posé par un dermatologue au moyen de tests et d'examens cliniques, dont le plus courant est le test de provocation à l'eau.

Lors de ce test, une compresse imbibée d'eau à 35-37 °C ou d'une solution saline est placée sur le torse du patient. La compresse est retirée après environ 30 minutes. Si le patient signale des démangeaisons ou s'il y a de l'urticaire à cet endroit, le test est considéré comme positif.

Selon les spécialistes entendus par la BBC, la maladie est incurable et le seul traitement de l'urticaire aquagénique consiste en l'utilisation de médicaments antiallergiques ou de corticoïdes. Mais, comme pour Flávia, il est possible que le médicament n'ait pas d'effet. Le facteur varie en fonction de chaque patient.