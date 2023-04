Que sait-on des mystérieuses tâches sur la peau de pêcheurs guinéens ?

Plus de 115 pecheurs sont touchés par cette maladie mystérieuse.

En Guinée, de nombreux pêcheurs se sont rendus dans des services sanitaires se plaignant d’éruptions cutanées et de brûlures.

Que sait-on ?

On dénombre, selon les médecins de ce service, environ 88 malades enregistrés. Dimanche 16 avril, d’autres pêcheurs se sont présentés à ce service. Ils sont affiliés aux ports de pêche de Bonfi et de Gbessia, deux des grands ports de Conakry.

Des recherches et des campagnes de sensibilisation sont en cours afin qu’ils prennent conscience que leur vie est potentiellement en danger.

Selon le Dr Karamba Kaba, le chef du service chirurgie plastique et des grands brûlés dans lequel les malades sont pris en charge, les pêcheurs sont victimes de brûlures du deuxième et du troisième degré. Ces brûlures et éruptions cutanées sont causées selon lui par des substances inconnues pour le moment mais il écarte pour le moment les sources bactériennes.