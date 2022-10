Un moment historique avec le retour de Lula à la présidence au Brésil

il y a 54 minutes

Par Katy Watson Correspondante BBC en Amérique du Sud, São Paulo

Crédit photo, Reuters Légende image, Lula s'adresse à ses partisans à São Paulo après sa victoire électorale.

Lorsque la nouvelle de la victoire de Lula s'est répandue, une mer de rouge - les couleurs de son Parti des travailleurs - s'est massée sur la rue principale de São Paulo, l'avenue Paulista, impatiente d'apercevoir le président élu.

"Lula est de retour", a scandé la foule, qui a laissé échapper de la fumée rouge en signe de célébration.

"Ce fut une campagne très dure", a reconnu Luiz Inácio Lula da Silva devant la foule quelques heures plus tard. "Ce n'était pas Lula contre Bolsonaro, c'était une campagne de démocratie contre la barbarie".

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le fait que Lula, autrefois l'homme politique le plus populaire du Brésil, revienne à la tête du pays est un moment historique.

"Je me sens libre, soulagée non seulement pour le peuple brésilien mais aussi pour la planète entière - pour l'Amazonie, pour la démocratie, pour les droits de l'homme", a indiqué Viridiana Aleixo, 47 ans, tout en admettant que le Brésil restait très divisé. "Nous devons être très patients, et nous devons laisser la colère et la haine derrière nous".

Il y a 20 ans, Lula est arrivé au pouvoir en promettant un énorme changement - mais une chute ultérieure de la grâce sur des scandales de corruption l'a disqualifié pour se présenter en 2018. Il a fait un séjour en prison, avant que ses accusations ne soient annulées. Cela a été un sacré voyage pour Lula, mais il est revenu avec une vengeance.

"Je suis passé par une résurrection politique, parce qu'ils ont essayé de m'enterrer vivant", a affirmé Lula. "A partir du premier janvier, il n'y aura plus deux Brésils, nous ne faisons qu'un - nous ne voulons plus nous battre, il est temps de déposer nos armes qui n'auraient jamais dû être levées en premier lieu."

Mais l'unification du Brésil sera le plus grand défi de Lula.

Dimanche, Felipe Fonte, 24 ans, est allé voter vêtu du maillot de football du Brésil, une couleur qui est devenue associée à l'extrême droite brésilienne.

"Je pense que [le président Jair] Bolsonaro a beaucoup de défauts, mais c'est un homme de Dieu", dit Felipe. "Il a les bons principes, et il n'est pas le plus grand voleur qui ait jamais existé au Brésil. Donc, pour moi, c'est la plus grande chose".

Bien que Lula prenne officiellement ses fonctions l'année prochaine, son travail commence dès maintenant : il doit essayer de convaincre des gens comme Felipe.

Légende image, Lula remercie les Brésiliens de sa victoire électorale (entre applaudissements et larmes).

"Dès ce soir, il faut s'attacher à entamer un dialogue avec ceux qui n'ont pas voté pour le président", estime Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas de São Paulo. "Il doit être le président de tous les Brésiliens".

Au lendemain de la victoire de Lula, le silence s'est installé dans le camp de Bolsonaro. La rumeur disait qu'il était allé se coucher. Un mauvais perdant peut-être, mais il y a une réelle inquiétude quant à l'acceptation du vote par Bolsonaro et ses partisans les plus radicaux.

"Je pense que nous sommes confrontés à quelques jours et semaines potentiellement tendus", déclare M. Stuenkel. Mais tandis que le monde attend de savoir si Bolsonaro acceptera le résultat ou le contestera, comme il a souvent menacé de le faire, une chose est sûre : c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, affirme Stuenkel.

"Au cours des quatre dernières années, Bolsonaro avait cherché à saper les contrôles et les équilibres et à exercer une pression croissante sur le système judiciaire et la société civile", dit-il.

"En ce sens, et notamment pour les autres démocraties du monde, sa victoire est sans ambiguïté une bonne nouvelle, surtout en cette période de régression démocratique."

Lula est peut-être le même homme politique, mais il dirigera un Brésil très différent - et beaucoup plus divisé - que celui dont il a pris le contrôle il y a 20 ans. Et cela se produit à une époque de profondes difficultés économiques.

De plus, alors que Bolsonaro se retire - on l'espère - son héritage restera au Congrès et dans la politique régionale. Lula devra faire face à des législateurs conservateurs dans tout ce qu'il voudra faire.

Lula sera-t-il à nouveau le sauveur du Brésil que nombre de ses partisans considèrent encore comme tel ? Dimanche soir, sur l'Avenida Paulista, ils étaient pleins d'espoir.