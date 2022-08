Pourquoi manger des pastèques pouvait être mortel il y a 6 000 ans

il y a une heure

Rouge, doux, hydratant

La pastèque était déjà consommée il y a plus de 4 300 ans en Égypte, selon des iconographies retrouvées dans des papyrus de cette époque.

Mais les plus anciennes graines connues de cette plante ont été trouvées dans un autre pays d'Afrique du Nord, la Libye, et datent de 6 000 ans.

Un groupe international de scientifiques a analysé l'ADN de ces graines anciennes et a découvert qu'elles correspondaient à une pastèque très différente de celle vendue sur les marchés aujourd'hui.

La pulpe de pastèque vieille de 6 000 ans était amère et blanche, et sa consommation pouvait même causer la mort.

Un travail de détective

Cette iconographie des Papyrus de Kamara, documents datant d'il y a 3 000 ans, montre la consommation de pastèque (dans le cercle rouge) dans l'Égypte ancienne. (Renner et al., doi : 10.1073/pnas.2101486118).

L'archéo-génomique est une "machine à remonter le temps" et un "travail de détective", selon le chercheur colombien Óscar Alejandro Pérez-Escobar, auteur principal de la nouvelle étude et expert en analyse de l'ADN ancien et des orchidées au London Botanic Gardens, Kew Gardens.