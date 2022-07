L'histoire de la sourde-aveugle Helen Keeler que les présidents américains écoutent depuis plus de 60 ans

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler avec l'ancien président américain Eisenhower.

il y a 56 minutes

Le mois de juillet est le mois de la fierté des personnes ayant des besoins spéciaux, et il tourne autour de la reconnaissance du sens du handicap et de la célébration de ce que cela signifie.

Au cours des 32 dernières années, juillet a été un mois important pour la communauté des personnes vivant avec un handicap depuis l'adoption de la loi américaine sur ces dernières le 26 juillet 1990.

Cette année-là, Boston est devenue la première ville à célébrer la DPR avec un grand défilé.

Depuis lors, de nombreuses villes à travers les États-Unis ont emboîté le pas avec des défilés, des processions et des défilés.

En 2015, le maire de New York, Bill de Blasio, a officiellement déclaré le Mois de la fierté du handicap de juillet à New York. Cette décision a gagné le soutien du monde entier.

L'Organisation mondiale de la santé estime que plus d'un milliard de personnes, soit environ 15 % de la population mondiale, souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap.

Ce nombre devrait augmenter en raison du vieillissement de la population.

Bien qu'il existe un lien entre handicap et privation, toutes les personnes vivant avec un handicap n'ont pas le même niveau de privation.

Cela dépend principalement du contexte dans lequel vivent ces personnes et de la mesure dans laquelle elles ont un accès égal aux services de santé et d'éducation et aux emplois, entre autres, selon l'Organisation mondiale de la santé.

À cette époque, le monde se souvient d'Helen Keeler, considérée comme l'une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle, la femme aveugle et sourde que les présidents américains ont écoutée et consultée pendant plus de 60 ans.

Qui est Helen Keeler ?

Helen Adams Keeler est née le 27 juin 1880 à Tuscumbia, Alabama, États-Unis, et décédée le 1er juin 1968 à Westport, Connecticut, aux États-Unis.

Helen Keeler au début du XXe siècle était l'une des femmes les plus célèbres au monde.

Elle était écrivain, un film sur sa vie a remporté deux Oscars et les présidents américains l'ont consultée et écoutée pendant plus de 60 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler à sept ans en 1887.

À l'âge de 19 mois, Keeler est tombée malade (peut-être la scarlatine) et a perdu l'ouïe et la vue.

Lorsque l'inventeur Alexander Graham Bell, un ami de ses parents, l'a examinée à l'âge de six ans, il lui a envoyé une enseignante de 20 ans nommée Ann Sullivan (Macy) du Perkins Institute for the Blind à Boston, que le beau-frère de Bell a aimé.

Sullivan, une merveilleuse enseignante, est restée avec Keeler de mars 1887 jusqu'à sa mort en octobre 1936.

La première chose qu'Anne Sullivan a faite avec la petite Helen a été de l'emmener à une pompe à eau et quand l'eau a éclaboussé mes petites mains, elle a écrit le mot eau dans sa main, et ce jour-là, Helen Keller a appris 30 mots.

En quelques mois, Keeler a appris à ressentir et à associer des choses avec des gestes du doigt sur la paume de sa main, à lire des phrases en recherchant des mots sur du carton et à créer les siennes en disposant les mots dans un cadre.

De 1888 à 1890, elle passa l'hiver à Perkins à apprendre le braille, puis commença le lent processus d'apprentissage de la parole sous la supervision de Sarah Fuller de la Horace Mann School for the Deaf, également à Boston.

Elle a également appris à lire sur les lèvres en plaçant ses doigts sur les lèvres et la gorge de l'orateur pendant que les mots lui étaient épelés en même temps.

À l'âge de quatorze ans, elle a fréquenté la Wright-Homason School for the Deaf à New York, et à l'âge de seize ans, elle a rejoint la Cambridge School for Young Women dans le Massachusetts et a été acceptée au Radcliffe College en 1900 où elle a obtenu son diplôme en 1904 en tant que premier diplômé sourd et aveugle du Radcliffe College (aujourd'hui l'Université de Harvard).

Helen Keller a continué à apprendre non seulement l'anglais, mais aussi le français, l'allemand, le grec et le latin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler à 12 ans en 1892 avec son professeur, Anne Sullivan

Après avoir développé des compétences qu'aucune personne avec handicap n'aurait jamais approché, Keeler a commencé à écrire sur la cécité, un sujet qui était tabou dans les magazines féminins parce que de nombreuses conditions étaient liées aux maladies vénériennes.

Edward W. Booke a accepté ses articles dans Leeds Home Journal, et d'autres grands magazines tels que The Century, Atlantic Monthly et d'autres ont emboîté le pas.

En 1913, elle a commencé à donner des conférences (avec l'aide d'un interprète), principalement pour le compte de la Fondation américaine pour les aveugles, qui l'a emmenée en tournée à travers le monde.

Et quand elle a parcouru le monde, ce n'était pas seulement pour sa propre cause, mais pour tout le monde.

Helen Keeler est devenue active dans la campagne pour les droits des personnes avec handicap et elle a persuadé le Congrès de modifier la loi afin que les livres en braille soient disponibles dans les librairies.

Ses efforts pour améliorer le traitement des personnes sourdes et aveugles ont eu un impact sur le retrait des handicapés des asiles, et elle a encouragé l'organisation de comités pour les aveugles dans 30 États en 1937.

Elle a écrit sur sa vie dans de nombreux livres, dont Story of My Life (1903), Optimism (1903), The World I Live In (1908), Light in My Darkness and My Religion (1927), Helen Keeler's Journal (1938) , et La porte ouverte (1957).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler avec l'inventeur Alexander Graham Bell.

Elle a également écrit de nombreux livres sur des questions sociales telles que l'apartheid, le droit de vote des femmes, le capitalisme et la lutte des classes, des livres qui ont été publiés dans le monde entier.

Lorsque les nazis ont brûlé des livres, ses livres ont été jugés suffisamment dangereux pour être brûlés.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait campagne pour l'admission de tous les fascismes en fuite en Amérique.

Elle a passé la Seconde Guerre mondiale à visiter les hôpitaux de l'armée pour soulager la douleur des blessés.

Les droits de chacun

Elle voulait se battre pour les droits de tous et a cofondé l'American Civil Liberties Union avec le militant américain des droits civiques Roger Nash Baldwin et d'autres en 1920.

L'ACLU protège toujours les droits des travailleurs à ce jour.

Helen Keeler était une opposante aux lynchages et a très tôt soutenu l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, ainsi que le contrôle des naissances.

Sacha Cohen, qui enseigne les études américaines à l'Université Brandeis, a écrit un article du magazine Time de 2015 intitulé "The Forgotten Radical Helen Keeler", affirmant que l'implication de Keeler dans la défense des droits des travailleurs peut aider les étudiants à comprendre les racines des droits du travail et les problèmes d'inégalité qui font passe pas inaperçu, il existe encore aujourd'hui.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler dans sa bibliothèque.

"C'était une période d'industrialisation rapide, et donc de ces nouvelles conditions dans lesquelles les travailleurs étaient exposés à des inégalités croissantes et même à des risques physiques, alors Keeler a noté que souvent les gens deviennent aveugles à cause d'accidents dans les magasins", déclare Cohen dans son article.

"Ce qui constitue un véritable déséquilibre de pouvoir entre les travailleurs d'une part, et ce que nous pourrions appeler l'élite 1% ou très peu de propriétaires et de gestionnaires au sommet qui exploitaient les travailleurs d'autre part".

Ce que nous ne savons pas d'elle

Dans un rapport pour le magazine US Time en 2020, les chercheurs sur le handicap notent que lorsque les étudiants découvrent Helen Keeler, ils apprennent souvent ses efforts pour communiquer en tant qu'enfant, plutôt que le travail qu'elle a fait à l'âge adulte.

Cette éducation limitée a des implications sur la façon dont les élèves perçoivent les personnes ayant des besoins spéciaux.

Certaines des raisons pour lesquelles les écoles n'enseignent pas grand-chose sur la vie adulte de Keeler sont sa participation à des groupes qui ont été considérés comme trop radicaux tout au long de l'histoire américaine.

De plus, Marx, ses associations avec tous ces groupes d'extrême gauche l'ont mise sur le radar du FBI , qui la surveillait pour ses liens avec le Parti communiste.

Cependant, pour certains militants noirs des droits des personnes handicapées comme Anita Cameron, Keeler n'est pas du tout radicale, et Cameron dit d'elle "qu'elle est juste une personne blanche distincte malgré ses handicaps", un autre exemple d'histoire qui raconte l'histoire d'Américains blancs privilégiés.

Les critiques d'Helen Keeler citent ses écrits qui reflètent la popularité des théories eugéniques et son amitié avec l'un des partisans du mouvement, Alexander Graham Bell.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler lisant ses œuvres à des enfants aveugles.

Mais Helen Selsdon, qui est en charge des archives de la Fondation américaine pour les aveugles, dit que Keeler "a pris ses distances avec cette position".

En septembre 2018, le Texas Board of Education a approuvé un projet de modification des normes d'études sociales de l'État, qui comprenait la suppression de certaines personnalités historiques telles qu'Helen Keeler.

Peu de temps après que le conseil a ouvert le projet pour commentaires publics, l'avocat des personnes handicapées noires Haben Germa était parmi ceux qui ont parlé de l'importance d'enseigner la vie d'Helen Keeler.

Girma a fait valoir que si la vie de Keeler n'était pas enseignée, les étudiants pourraient ne pas reconnaître les créateurs d'histoire handicapés.

Deux mois plus tard, le Texas Board of Education a approuvé un projet révisé avec le nom de Keeler renvoyé.

Girma souligne qu'il faut faire davantage pour enseigner toute la vie et la carrière d'Helen Keeler, et encourage les élèves à lire davantage de ses écrits pour en savoir plus sur son personnage.

Elle a écrit 14 livres et plus de 475 lettres et articles.

Crédit photo, Getty Images

"Puisque la société ne décrit Helen Keeler que comme une jeune fille, de nombreuses personnes apprennent inconsciemment à faire des adultes handicapés des enfants, traités comme des enfants, ce qui rend difficile d'obtenir un emploi, d'être traité avec respect, d'avoir une bonne éducation et soins de santé à l'âge adulte", dit Girma.

Ou regardez simplement ce que Keeler elle-même a expliqué dans ses mémoires de 1926 La clé de ma vie sur l'impact de l'éducation universelle : "le résultat le plus élevé de l'éducation est la tolérance".

L'héritage d'Helen Keeler

Elle était une écrivaine sourde et aveugle, journaliste, activiste et ambassadrice... La vie d'Helen Keeler a illustré ce qu'elle pouvait faire.

Elle a appris à lire et à écrire même si elle n'avait jamais entendu ou vu un mot.

La maladie a laissé Keeler sourde et aveugle dans son enfance avant qu'elle ne puisse comprendre les mots ou ce qu'ils décrivent, mais grâce au travail de pionnier de l'enseignante Anne Sullivan, non seulement Keeler a appris à lire et à écrire, mais elle a continué à étudier jusqu'à l'obtention de son diplôme de collège.

Elle était une source d'inspiration pour un monde dont elle était isolée

Keeler a écrit une autobiographie à succès, contribué à des journaux, prononcé des discours et parcouru le monde pour discuter de tout, des droits des femmes à l'énergie atomique, a été ambassadrice de bonne volonté des États-Unis au Japon en 1948 et a rencontré et inspiré des personnalités notables telles que l'auteur Mark Twain Alexander Graham. Bell, inventeur du téléphone, et Winston Churchill.

Elle était active

Les écrits et l'activisme de Keeler ont grandement contribué à sensibiliser le monde au handicap.

À une époque où l'absence de droits et la maltraitance des personnes avec handicap sont courantes, la façon dont elle a vécu sa vie a aidé ces personnes dans le monde entier.

L'enfance de Keeler avec Sullivan a été introduite dans la pièce de 1959 de William Gibson, The Merkel Worker, qui a remporté un prix Pulitzer en 1960 et a ensuite été transformée en film en 1962 qui a remporté deux Oscars.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Helen Keeler, invitée de l'ancien président américain Herbert Hoover à la Maison Blanche.

Lorsque Keeler est décédée à l'âge de 87 ans le 1er juin 1968, sa nécrologie disait: "elle pouvait voir et entendre avec une acuité exceptionnelle."

Helen Keeler a indiqué: "je pense rarement à mes limites et elles ne me rendent jamais triste, il peut y avoir parfois une touche de nostalgie, mais c'est mystérieux, comme une brise parmi les fleurs, le vent passe, les fleurs sont satisfaites."

L'institution qui porte son nom depuis 1915 continue de fournir des soins pour les maladies qui causent la cécité et la déficience visuelle.

En 1964, le président Lyndon Johnson a remis à Keeler la Médaille présidentielle de la liberté en son honneur comme exemple de courage et de détermination.

Keeler est devenue un symbole universel permettant aux enfants de surmonter n'importe quel obstacle.