L'ancien champion olympique Cissé a les yeux rivés sur Paris 2024

Crédit photo, Getty Images Légende image, La vie de Cheick Cissé a changé le 19 août 2016 lorsqu'il est devenu le premier athlète ivoirien à remporter une médaille d'or olympique.

Author, Victoire Eyoum

Role, BBC Africa Sport

il y a une heure

Cheick Sallah Cissé est en mission : essayer de remporter une nouvelle médaille olympique aux prochains Jeux de Paris 2024.

« Le plus important c'est d'abord la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris » explique Cissé.

« Et ensuite se concentrer pour essayer encore de récidiver la médaille olympique pour l'Afrique et mon pays. »

Et l’année a très bien commencé pour l’athlète ivoirien. Il a remporté les trois compétitions auxquelles il a participé.

« En tant qu'athlète, il faut dire que ça fait vraiment plaisir de faire des médailles enchaînées comme ça, parce que ça permet d'avoir la confiance pour les autres compétitions. »

Mais le vrai test seront les championnats du monde de Baku en Azerbaïdjan où je jeune homme de 29 ans va pouvoir se mesurer aux meilleurs mondiaux et essayer d’engranger un maximum de points décisifs dans le classement mondial et dans la qualification pour les JO l’an prochain.

« C’est super important, » ajoute-t-il. « Je vais me donner les moyens pour faire une médaille là-bas et rester constant toute l'année parce qu'il ne faudrait pas seulement faire une médaille une fois. »

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cheick Cissé (à gauche) a battu le Britannique Lutalo Muhammad au buzzer pour remporter l'or olympique.

Une vie change en une seconde

Comme l’aime se rappeler Cissé, sa vie a changé en une seconde, le 19 aout 2016. Il battait le Britannique Lutalo Muhammad qui menait pourtant leur combat jusqu’à la dernière seconde, et remportait une médaille d’or olympique à Rio.

Sept ans ont beau avoir déjà passés depuis ce jour mémorable, le souvenir de cet exploit reste encore frais dans la mémoire de l’ancien champion olympique.

« Ce sont des moments qu'on n'oublie pas », explique-t-il à BBC Sport Afrique. « Ce sont des moments qui marquent à vie. Ça fait toujours plaisir. »

« C'est ce genre de moments qui nous donnent aussi la force de pouvoir continuer, continuer à cette allure-là, parce que comme le dit le proverbe, le plus important n’est pas d'être champion, mais de demeurer champion. Et quand je pense à ces moments, j'ai encore envie de les vivre. »

Il n’y a pas que la vie de Cissé qui a été impactée par ce titre olympique, mais également toute une génération d’Ivoiriens et d’Africains qui ont pu s’identifier à lui, et croire que tout est possible.

« Les jeunes Ivoiriens se sont reconnus en moi. Je suis passé de l'athlète lambda à une icône et un exemple. »

L’engouement suscité autour de sa médaille et le soutien que Cissé a reçu du peuple ivoirien et des Africains a motivé le taekwondoïste à persévérer quand les choses étaient plus difficiles comme lors des Jeux de Tokyo 2021.

« J'ai vu l'engouement que cette médaille a suscité au sein de cette jeunesse africaine, cette jeunesse ivoirienne. Et j'ai vraiment envie de continuer à faire rêver ces jeunes-là. »

« Ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait comme travail permet aussi de faire rêver ces jeunes Africains et leur permet d'être excellents dans leur domaine. C’est un peu ça ma force et mon objectif. »

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le titre olympique de Cheick Cissé a été célébré en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique.

Un homme nouveau… et un peu plus lourd

Beaucoup de choses ont changé pour Cissé depuis qu’il a remporté sa médaille d’or olympique.

Il a changé de catégorie pour passer des -80kg aux +80kg et depuis 2022, il combat avec les +87kg.

« J'ai changé de catégorie pour passer avec les poids lourds parce que je fais 1.92m et j'avais commencé chez les -80kg en 2013. Et au fur et à mesure que le temps avance, on prend des muscles, on prend de l'âge, on prend de la masse musculaire » explique-t-il.

« Mon corps demandait que je change de catégorie parce que parfois de devais faire des régimes et perdre près de 10 kilos avant certaines compétitions. Et ça peut jouer sur le corps et même favoriser des maladies. »

« Donc mon entraîneur (Juan Antonio Ramos) et moi, nous avons travaillé sur des nouvelles stratégies de combat et j’ai dû prendre rapidement mes marques et me suis réadapté. »

« Je peux aussi remercier toute l'équipe qui m'entoure, notamment le champion gabonais Anthony Obame, qui combattait déjà avec les poids-lourds et Ruth Gbagbi, et tous mes coéquipiers qui m'ont aidé à pouvoir bien m'adapter à cette nouvelle catégorie. »

Et il n’y a pas que sur le plan sportif que les choses ont changé pour Cheick Cissé, mais aussi sur le plan personnel. En décembre 2022, il a épousé sa femme, Dominique.

« C'est important d’avoir une personne aussi douce à ses côtés. En tant qu'athlète, on est constamment sous pression par rapport aux compétitions, au classement mondial, à la qualification. »

« Il faut une personne qui puisse nous comprendre, qui puisse nous soutenir, qui puisse nous donner certains conseils et aussi beaucoup d’amour » ajoute Cissé.