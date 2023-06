Le génial inventeur qui fut l'un des premiers à entendre l'appel de détresse du Titanic (et qui contribua plus tard à la découverte de l'épave)

Bien que ce passionné de radio n'ait rien pu faire pour aider les personnes à bord du Titanic, il a développé une forme précoce de technologie sonar qui a permis de découvrir, des décennies plus tard, l'endroit où reposait le navire.

Inventeur né

"Artie", comme l'appelaient les habitants de la région, était déjà connu pour son équipement radio un an avant le naufrage du Titanic.

Nés en 1887, Artie et son frère ont repris l'exploitation d'un moulin de leur père et ont été des pionniers et des entrepreneurs.