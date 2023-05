Iran : deux journalistes en prison depuis plus de 200 jours, après avoir annoncé la mort de Mahsa Amini

Niloufar Hamedi et Elaheh Mohammadi sont détenues en Iran depuis plus de 200 jours.

il y a 22 minutes

Le nom de Mahsa Amini a fait la une des journaux du monde entier juste après son assassinat, en septembre 2022. Cette affaire a déclenché des vagues de protestations en Iran. Mais peu de gens ont entendu parler de Niloufar Hamedi et Elaheh Mohammadi.

Il s'agit de deux journalistes qui ont joué un rôle majeur dans la divulgation de l'histoire de la mort de Mahsa. Depuis, elles sont détenues dans l'une des prisons les plus tristement célèbres d'Iran.

La Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, vise à attirer l'attention sur l'Iran et d'autres pays où les journalistes peuvent être persécutés, emprisonnés, voire tués, pour leur travail.

Cette photo du père et de la grand-mère de Mahsa est rapidement devenue virale.

Mahsa est décédée en garde à vue, après avoir été détenue pour n'avoir pas porté son foulard "correctement". À l'hôpital, lorsqu'ils ont appris la mort de la jeune femme de 22 ans, le père et la grand-mère de Mahsa se sont effondrés.

Niloufar Hamedi, journaliste au journal Shargh, a pris une photo de ce moment de deuil et l'a publiée sur son compte Twitter. À côté de la photo, Niloufar Hamedi a écrit : "La robe noire du deuil est devenue notre drapeau national".

Deux jours plus tard, Elaha Mohammadi, journaliste au journal Hammihan, a publié un reportage sur les funérailles de Mahsa dans sa ville natale de Saqez, dans la province du Kurdistan.

Un pays en deuil

L'article de Madame Mohammadi décrit l’enterrement de la jeune fille. Près d'un millier d'hommes et de femmes se sont rassemblés au cimetière pour les funérailles.

Sur la tombe de Mahsa, on pouvait lire : "Tu ne mourras pas : "Tu ne mourras pas. Ton nom deviendra un symbole".

Une succession d’événements qui allaient secouer le pays dans les jours et les mois à venir.

Au même moment, les forces de sécurité ont fait une descente au domicile de Mohammadi et ont saisi ses appareils électroniques. Une semaine plus tard, elle a également été arrêtée.

Hamedi et Mohammadi sont devenues célèbres grâce à leurs reportages percutants qui abordent des questions relatives aux droits de l'homme.

Les deux journalistes ont récemment reçu le prix Louis M Lyons de l'université de Harvard, qui récompense la conscience et l'intégrité dans le journalisme.

"Hamedi et Mohammadi ont mis en jeu leurs moyens de subsistance et leurs vies, et ont perdu leur liberté en faisant leur travail", ont déclaré les boursiers qui ont voté pour le prix.