La civilisation ibérique disparue

Le mystère et le mythe entourent la société antique de Tartessos - elle a même été liée à l'Atlantide à un moment donné. Mais les fouilles et la technologie jettent une nouvelle lumière sur cette culture.

Après avoir parcouru un chemin de gravier, entouré de plaines brûlées par le soleil, je suis enfin arrivé au site archéologique de Cancho Roano.

Ici, dans la vallée de Guadiana, dans la région de l'Estrémadure, au sud-ouest de l'Espagne, j'ai imaginé à quel point cette plaine poussiéreuse et aride devait être différente il y a 2 500 ans, lorsqu'elle était une plaque tournante du commerce et du culte des Tartessos, une mystérieuse société ibérique qui a prospéré entre le IXe et le Ve siècle avant notre ère, avant de disparaître brusquement.

Aujourd'hui, les recherches en cours et les nouvelles technologies permettent d'en savoir plus sur cette civilisation perdue et sur le rôle qu'elle a joué dans l'histoire d'Iberia.

Depuis des millénaires, Tartessos est mentionnée dans les textes grecs et romains, mais en raison de descriptions contradictoires - et, pendant longtemps, d'un manque de preuves archéologiques concluantes - il n'a pas été facile pour les historiens et archéologues modernes de déterminer ce qu'était Tartessos - une ville, un royaume, un fleuve ?

Hérodote, historien grec du Ve siècle avant J.-C., a parlé d'une ville portuaire au-delà des piliers d'Hercule (l'actuel détroit de Gibraltar), ce qui a conduit certains chercheurs à penser que Tartessos était une étendue d'eau et d'autres à penser qu'il s'agissait d'un port (peut-être situé autour de l'actuelle Huelva, sur la côte sud de l'Espagne).

Il y a même eu des théories, inspirées par les écrits d'Aristote, selon lesquelles Tartessos était la mythique Atlantide, bien que cette hypothèse ait été largement rejetée par la communauté scientifique.

On considère généralement aujourd'hui que Tartessos est une civilisation issue d'un mélange de populations autochtones et de colonisateurs grecs et phéniciens dans la péninsule ibérique.

Elle était également riche, grâce à de riches ressources en métaux et à une économie commerciale prospère.

Les premières découvertes avaient conduit les historiens à penser que la civilisation était concentrée autour de la vallée du Guadalquivir en Andalousie, mais des découvertes plus récentes dans la vallée du Guadiana - plus à l'ouest, près de la frontière espagnole avec le Portugal - ont amené les archéologues à repenser l'étendue de Tartessos.

Au total, plus de 20 sites de Tartessos ont été identifiés en Espagne, et trois ont été fouillés dans la vallée de Guadiana : Cancho Roano, Casas de Turuñuelo et La Mata.

Légende image, "La découverte du Cancho Roano a été une révolution dans l'archéologie de la péninsule ibérique", explique Sebastián Celestino Pérez.

En 1978, les archéologues ont découvert le Cancho Roano, qui a révélé une autre partie de l'histoire.

Le site contient les vestiges de trois temples tartessiens qui ont été construits successivement, chacun sur les ruines du précédent, tous orientés vers le lever du soleil.

Un centre d'interprétation explique ce que l'on sait de l'histoire des temples et des objets trouvés à l'intérieur.

Les murs en adobe du temple le plus récent (construit vers la fin du VIe siècle avant J.-C.) délimitent 11 pièces et s'étendent sur une superficie d'environ 500 m2. Mais pour des raisons que les archéologues n'ont pas encore déchiffrées, à la fin du Ve siècle avant J.-C., les habitants de ce lieu ont mené un rituel au cours duquel ils ont mangé des animaux, jeté les restes dans une fosse centrale, mis le feu au temple, l'ont scellé avec de l'argile et ont ensuite tout abandonné - laissant une foule d'objets brûler à l'intérieur, comme des outils en fer et des bijoux en or.

"La découverte de Cancho Roano a été une révolution dans l'archéologie de la péninsule ibérique", affirme Sebastián Celestino Pérez, qui a été directeur pendant les 23 années de fouilles et qui est aujourd'hui chercheur scientifique à l'Institut d'archéologie de Mérida.

Il explique que non seulement les murs, l'autel, les douves et les artefacts du site (tels que des bijoux, des verres et une stèle de guerrier) étaient bien conservés malgré l'incendie, mais que de nombreux scientifiques ne pensaient pas qu'un tel endroit pouvait être trouvé en dehors de l'Andalousie, où toutes les preuves précédentes avaient été mises au jour.

Crédit photo, Andrew Lofthouse Légende image, Les murs, l'autel (photo), les douves et les objets de Cancho Roano ont été bien conservés malgré l'incendie

Casas de Turuñuelo, qui n'a été étudié que ces dernières années (il a été découvert en 2015), est le bâtiment protohistorique le mieux conservé de la Méditerranée occidentale et le site du plus grand sacrifice d'animaux de la région - plus de 50 animaux - ce qui aide les scientifiques à mieux comprendre la culture tartessienne.

"Turuñuelo [était] un sanctuaire où l'on pratiquait également un sacrifice d'animaux qui étaient ensuite jetés dans la fosse", souligne Celestino Perez, notant que ce site a également été brûlé et scellé avec de l'argile de la même manière que Cancho Roano.

"Mais Turuñuelo a une autre fonctionnalité, plus ostentatoire - il est comme un symbole de pouvoir. Il est contemporain de Cancho Roano, mais néanmoins les techniques de construction utilisées à Turuñuelo sont beaucoup plus avancées et les matériaux d'une plus grande richesse et apportés de nombreux points de la Méditerranée."

Grâce à une nouvelle technologie appelée photogrammétrie, les archéologues prennent des photographies des ruines de Turuñuelo, puis utilisent un logiciel pour les fusionner et créer des images en 3D qui reconstituent virtuellement les bâtiments.

Ce processus les aide à comprendre les types et les techniques de construction ainsi que les matières premières utilisées. Ainsi, les ruines de Turuñuelo sont désormais connues pour être tartessiennes, et non romaines comme on le pensait auparavant.

Crédit photo, Alamy Légende image, Casas de Turuñuelo est le lieu du plus grand sacrifice d'animaux de la région - plus de 50 animaux

Le site de La Mata a été découvert beaucoup plus tôt que les deux autres (en 1930), mais il présente des similitudes frappantes - et l'approche utilisée actuellement à Turuñuelo pourrait permettre de percer davantage de secrets.

"Le plus surprenant pour moi est l'habitude très particulière [des Tartessos] de détruire leurs maisons, c'est-à-dire que dans tous les sites découverts, le même comportement a été suivi : vider tous les récipients et amphores, brûler le bâtiment et l'enterrer", indique Ana Belén Gallardo Delgado, historienne et guide à La Mata.

"Avec les nouvelles technologies, j'espère que l'on pourra en savoir beaucoup plus sur l'origine de cette civilisation et pénétrer un peu plus dans son mode de vie".

La présence tartessienne dans la région d'Estrémadure est de plus en plus importante grâce aux nouvelles avancées de l'archéologie.

Par ailleurs, on pense que huit autres tumulus découverts dans la région de Badajoz pourraient être des constructions tartessiennes comme celles qui ont déjà été fouillées", dit-elle.

Crédit photo, Andrew Lofthouse Légende image, Une maquette de Cancho Roano montre les vestiges du temple le plus récent du site, construit vers la fin du VIe siècle avant notre ère

Tandis que les recherches se poursuivent sur les sites d'Estrémadure (Cancho Roano et La Mata sont ouverts au public), les amateurs d'histoire peuvent également admirer des outils tartessiens, des statuettes de chevaux et des ivoires décorés au musée archéologique de Badajoz.

Il est situé à l'intérieur de l'Alcazaba, une citadelle maure du XIIe siècle perchée au sommet d'une colline et entourée de jardins bien entretenus, près de la frontière portugaise.

Alors que je parcourais une galerie consacrée à la période protohistorique espagnole, Celia Lozano Soto, préposée au musée, m'a montré une stèle gravée d'inscriptions tartessiennes, premier exemple d'écriture dans la péninsule ibérique.

"La langue est encore étudiée et traduite à l'heure actuelle, dit-elle, c'est un mélange de différentes choses qui la rendent unique à cet égard."

Curieuse écriture palindromique datant d'environ le 8e siècle avant notre ère, cette écriture est issue de l'alphabet phénicien.

Elle peut être lue de droite à gauche ou vice versa, bien que les sons représentés par chaque symbole soient encore incertains.

Outre la langue, les sacrifices de masse et les feux, l'autre grande énigme de Tartessos est de savoir pourquoi elle a brusquement disparu il y a environ 2 500 ans.

Crédit photo, Andrew Lofthouse Légende image, Les inscriptions tartessiennes, comme sur cette stèle, sont considérées comme le premier exemple d'écriture dans la péninsule ibérique

Eduardo Ferrer-Albelda, professeur d'archéologie à l'université de Séville, a souligné que la société tartessienne étant riche en métaux, tout ralentissement du commerce aurait pu faire monter les tensions. "Une crise de l'exploitation minière est également documentée, mais la violence a dû jouer un rôle important", explique-t-il.

"La collusion entre l'aristocratie phénicienne et l'aristocratie indigène a pu prendre fin brusquement, de sorte que l'on peut supposer un mouvement antiphénicien et anti-aristocratique parmi les populations de la zone tartessienne."

Celestino Perez a épousé une autre théorie. "La plus actuelle est qu'il semble qu'il ait pu y avoir un tremblement de terre au milieu du VIe siècle avant notre ère, suivi d'un tsunami qui aurait pu toucher les principaux ports tartessiens, et qui serait la cause de la chute rapide de Tartessos", dit-il.

S'il est important de comprendre pourquoi la civilisation a disparu, l'impact social et culturel de la Tartessos est au centre des recherches actuelles.