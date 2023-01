Pourquoi le contenu misogyne est-il si populaire sur Internet ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Andrew Tate a été arrêté avec son frère Tristan (derrière) après une perquisition à son domicile de Bucarest, le 29 décembre

il y a 37 minutes

Andrew Tate, un influenceur anglo-américain controversé qui a été arrêté en Roumanie pour trafic d'êtres humains, crime organisé et viol, se décrit comme "totalement misogyne", ajoutant qu'"il n'y a aucun moyen d'appartenir à la réalité sans être sexiste".

Mais l'ancien kickboxeur de 36 ans, qui a acquis une renommée mondiale via Internet, n'est certainement pas le seul à exprimer des opinions misogynes sur les plateformes de médias sociaux.

Mais contrairement à beaucoup d'autres, Tate compte des millions de fans virtuels sur ces plateformes. Il fait partie d'un groupe d'influenceurs qui ont gagné en popularité, ou plutôt en notoriété généralisée, en prônant la réduction de l'existence des femmes à une simple subordination aux hommes. Les vidéos avec le hashtag #AndrewTate, rien que sur TikTok, ont recueilli plus de 12,7 milliards de vues, y compris des vidéos réalisées par des personnes critiquant Andrew Tate en utilisant le même hashtag.

Impolitesse attrayante

Le langage utilisé dans ce type de vidéo peut être brutal, voire vulgaire, mais ces idées semblent gagner du terrain parmi une génération d'adolescents et de jeunes hommes.

Cela demande plus que de simplement critiquer sévèrement certaines des déclarations de Tate, car la question est allée au-delà de cela, pour devenir une véritable préoccupation pour les parents, les enseignants et les militants des droits de l'homme en même temps.

"Je trouve très inquiétant que tant de jeunes soient attirés par ce type de personnages", a déclaré l'auteure et féministe Natasha Walter à l'émission Real Story de BBC World Service.

"Une chose très inquiétante est que certaines enquêtes récentes ont montré que les hommes plus jeunes ont des attitudes plus sexistes envers les femmes que les hommes plus âgés dans tous les domaines", ajoute-t-elle. Richard Reeves de la Brookings Institution pense que la popularité de Tate réside également dans l'exploitation intelligente des algorithmes des nombreuses plateformes sur lesquelles ses vidéos ont été publiées. Reeves est également l'auteur de Of Boys and Men: Why the Modern Man Is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It can be done. » Plusieurs sociétés de médias sociaux, dont Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, ont interdit Andrew Tate, et TikTok a déclaré que "la misogynie est une idéologie odieuse qui ne peut être tolérée". Tate s'est également vu interdire d'utiliser son compte Twitter pour un tweet dans lequel il a déclaré que les femmes devraient "assumer la responsabilité" d'avoir été agressées sexuellement. Mais le site a par la suite restauré son compte. "Tate a astucieusement réalisé qu'être détesté en ligne est tout aussi important qu'être aimé", déclare Reeves. "Les ennemis attirent les followers, et vice versa."

Crédit photo, Getty Images

Et Reeves estime qu '"il y a une différence entre le public et les abonnés. La grande majorité des personnes qui découvrent son contenu (d'Andrew Tate) sur Internet considéreront une partie de ce qu'ils considèrent comme fou." "Ceux qui m'inquiètent sont ceux qui croient réellement ce qu'il dit", a-t-il ajouté. Des échos de la tendance représentée par la Tate sont apparus dans les écoles de plusieurs pays. Au Royaume-Uni, par exemple, les enseignants sont confrontés à un nombre croissant d'élèves qui admirent Tate. Cela met les enseignants dans une position où ils doivent trouver la réponse et les réponses appropriées, y compris discuter des stéréotypes, de ce qu'ils sont et d'où ils viennent.

Propagation de la misogynie

En plus de créer un culte, Tate s'est fait la voix d'un nombre croissant de personnes en ligne, qui semblent enhardies par ses opinions. La journaliste et auteure Sophia Smith-Galler, qui étudie le sexisme dans les communautés en ligne, affirme que Tate n'est certainement pas le seul fournisseur de ce type de contenu.

"Il existe une abondance de tels contenus, et nous savons que les contenus misogynes sur Internet ont considérablement augmenté depuis la pandémie de Corona, mais en fait, ils se poursuivent depuis que nous avons commencé à utiliser Internet", explique-t-elle. "Il y a beaucoup de gars d'Andrew Tate là-bas, et ils existent depuis des années", explique Smith-Galler. La question qui se pose ici est la suivante : pourquoi cela se produit-il ? Frank Furedi, professeur émérite de sociologie à l'Université britannique du Kent, a déclaré à la BBC que le contenu en ligne ne peut être séparé du contexte réel. "L'expérience en ligne d'une personne est étroitement liée à son expérience hors ligne, et bon nombre des choses et des problèmes dont nous discutons en ligne existaient maintenant avant que les médias sociaux n'existent." "Beaucoup de ces choses se passent dans le monde réel", souligne Furedi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts pensent que la misogynie sur Internet reflète la prévalence d'idées similaires dans la vie réelle

Le professeur Furedi pense que de telles opinions proviennent principalement de "l'aspiration des gens à avoir une voix, leur désir d'attention". Pour le professeur Furedi, le besoin d'attention et de reconnaissance passe par Internet. "Je pense que ces plateformes de médias sociaux offrent des espaces où les gens peuvent attirer l'attention, et ils pensent qu'ils sont remarqués ou valorisés en faisant des déclarations obscènes ou choquantes", dit-il.

Lutter contre le sexisme dans le monde réel

L'universitaire Furedi estime qu'un manque de maîtrise de soi en ligne est le symptôme d'un "problème qui existe en dehors d'Internet". "Nous devons en quelque sorte prendre soin du monde réel des jeunes, des hommes en particulier", explique-t-il. Pour Natasha Walter, il y a un risque que l'attention se déplace vers une affaire où les hommes semblent être des victimes. Bien plus important, selon elle, est de s'attaquer à ce qu'elle considère comme des stéréotypes de genre qui "nuisent à la fois aux femmes et aux hommes".

"Les hommes et les femmes doivent pouvoir travailler ensemble pour briser les liens entre masculinité et violence, ou entre féminité et travail non rémunéré, ou entre féminité et attirance sexuelle", dit-elle. Cependant, Richard Reeves de la Brookings Institution insiste sur le fait qu'il est important de comprendre ce qui motive l'augmentation de la demande de contenu numérique misogyne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre la misogynie