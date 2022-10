Les Ukrainiens sont priés de "tout recharger" alors que le réseau électrique est touché par la Russie

il y a une heure

En prévision des coupures de courant, Ukrenergo a appelé les Ukrainiens à faire des réserves d'eau et à s'assurer qu'ils ont "des chaussettes chaudes, des couvertures et des câlins pour leur famille et leurs amis".

Des dégâts importants ont été signalés dans les centrales électriques de Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine, et de Burshtyn, dans l'ouest. Ukrenergo a déclaré qu'il y avait eu plus d'attaques au cours des dix derniers jours que pendant toute la période précédente, depuis l'invasion de la Russie le 24 février.

Ukrenergo souligne qu'elle appliquera des "restrictions de consommation contrôlées et calculées" et prévient que des coupures d'électricité pourront survenir dans toute l'Ukraine de 07h00 à 22h00. Il conseille aux citoyens de consulter les sites Web des opérateurs de réseau régionaux pour savoir comment ils seront concernés.

Loi martiale

La Russie applique actuellement la loi martiale dans les régions d'Ukraine qu'elle a récemment annexées, à savoir Kherson et Zaporizhzhia au sud et Donetsk et Luhansk à l'est.