Le mythe du "mâle alpha" démenti par celui qui a contribué à le rendre populaire

il y a 16 minutes

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez l'expression "mâle alpha" à propos d'un être humain ?

Un homme qui, grâce à sa noble naissance, à ses traits séduisants ou à son charme naturel, a plus facilement accès au sexe, à la richesse et à l'estime de la société ?

Ou plutôt un homme fort, puissant, qui impose sa volonté sans se soucier des conséquences et sans que personne ne puisse le contester ?

Peut-être même une brute ou un tyran ?

Bien qu'il existe plusieurs définitions, le concept implique généralement un niveau de maîtrise.

Mais selon l'éminent primatologue Frans de Waal, le "mâle alpha" ne se réduit pas à la force et à l'intimidation, comme le stéréotype semble le suggérer.

Il a d'ailleurs tenté de corriger cette interprétation, car il a lui-même contribué, sans le vouloir, au mythe qu'il souhaite démystifier.

Le concept de mâle alpha est depuis longtemps bien établi dans divers domaines du comportement animal, mais il a rarement été appliqué à l'homme.

L'un de ses livres, publié il y a 40 ans, a changé la donne, du moins en partie.

M. De Waal, qui étudie le comportement social des primates depuis cinq décennies, pense que les humains sont fondamentalement similaires aux primates sur le plan émotionnel et social.

Comme eux, nous avons des hiérarchies et nous rivalisons pour être au sommet.

Cependant, ce qu'il faut pour y parvenir n'est pas nécessairement ce que vous pensez, à en juger par les nombreux livres, vidéos et sites web de développement personnel destinés aux hommes.

BBC News Mundo s'est entretenu avec lui pour nous aider à comprendre ce qu'est réellement un homme ou une femme alpha.

D'où vient ce terme ?

Au départ, il était utilisé pour les loups, puis il a été étendu à d'autres animaux, et nous l'utilisons beaucoup en primatologie.

Le mâle alpha est simplement le mâle le plus haut placé et la femelle alpha est la femelle la plus haut placée.

Cela ne signifie rien d'autre.

Dans chaque groupe de primates, il y a un mâle alpha et une femelle alpha, jamais plus d'un, et ils ne s'excluent pas mutuellement ; parfois, ils travaillent ensemble.

Que signifie être un mâle alpha ?

Chez les chimpanzés, par exemple, il peut y avoir 12 mâles, et il y a une grande compétition entre eux pour savoir qui sera dominant.

Il n'est pas nécessaire d'être le plus grand, car ce n'est pas nécessairement une question de capacités physiques, mais un processus politique.

Quand vous dites "politique" à propos des chimpanzés, que voulez-vous dire ?

C'est politique parce qu'ils ont des coalitions : ils ne peuvent pas devenir le mâle alpha sans le soutien de leurs partisans.

C'est presque un processus démocratique dans le sens où les autres ont une influence sur le choix du mâle alpha.

Et si l'alpha ne se comporte pas très bien, s'il est tyrannique ou trop agressif, et que les autres veulent s'en débarrasser, ils attendent que quelqu'un le défie et le soutienne.

Lorsque le mâle alpha se rend compte qu'il ne peut pas tenir sa position, il n'est parfois même pas nécessaire de se battre physiquement pour qu'il abandonne.

En fait, s'il a été vraiment mauvais, il est parfois mis à la porte. On rapporte également qu'ils ont été tués, ce qui arrive aussi, bien sûr, dans la société humaine, lorsque le chef est si impopulaire qu'il est non seulement démis de ses fonctions, mais aussi exécuté.

Quel est donc le profil d'un mâle alpha ?

Très souvent, il s'agit d'un mâle très vigoureux et en bonne santé physique, car s'il perd sa santé, d'autres mâles prendront sa place.

Chez les femelles, c'est très différent, car toutes les femelles sont souvent dominantes, de sorte que les femelles alpha ne sont pas très fortes physiquement, mais elles sont respectées pour leur âge.

Mais l'alpha n'est pas un type de personnalité.

Les gens ont commencé à utiliser le terme pour décrire quelque chose qui n'est pas vraiment comme nous l'utilisons en primatologie.

Mais vous êtes un peu responsable du fait que nous avons cette image de mâle alpha de l'être humain.

Il y a longtemps, j'ai écrit un livre intitulé "La politique des chimpanzés", dans lequel j'ai beaucoup utilisé le terme "mâle alpha".

Puis les hommes politiques à Washington ont commencé à l'utiliser, mais ils voulaient généralement dire autre chose.

Légende image, L'alpha est un individu, bon ou mauvais, mâle ou femelle, qui dirige le groupe.

Quelle est la différence ?

Chez les chimpanzés, par exemple, de nombreux mâles alpha protègent les opprimés, mettent fin aux bagarres, font preuve de beaucoup d'empathie, maintiennent la cohésion du groupe et ont un certain sens des responsabilités ; ils ne sont donc pas dictatoriaux.

Il y a parfois des tyrans, mais la plupart du temps, ce sont de bons leaders.

Mais les politiciens de Washington ont commencé à utiliser le terme pour désigner une sorte d'homme fort.

Avez-vous précisé dans le livre à quoi ressemblaient les alphas dans les sociétés humaines et primates ?

Je n'ai pas fait beaucoup de comparaisons avec la société humaine. Le livre porte principalement sur les chimpanzés. J'ai très peu parlé de l'homme.

Mais en politique, puis dans le monde des affaires aux États-Unis, on a commencé à utiliser ce terme pour désigner un homme qui n'est pas seulement fort et leader, mais aussi un tyran, quelqu'un d'agressivement dominant.

Je n'ai jamais utilisé le terme dans ce sens, mais c'est ce qu'ils en ont fait.

Je ne suis donc pas très heureux parce que j'ai introduit le terme de la manière dont un primatologue l'aurait introduit et qu'il a ensuite été modifié.

Je pense que nous devrions revenir à la signification originale, à savoir le mâle, et très souvent la femelle, de rang supérieur, qui peut être un chef très responsable, quelqu'un qui maintient la cohésion du groupe et maintient la paix.

C'est en fait ce que fait normalement un vrai leader.

Toutes ces absurdités qui consistent à montrer à tout le monde qui est le patron et qui a les filles, et toutes ces absurdités qui circulent actuellement, ne sont pas correctes, à mon avis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le terme a été déformé pour désigner un homme qui, souvent de manière agressive, indique clairement qui est le patron, en politique, au bureau ou dans les relations.

Tout cela s'est-il produit peu après la sortie de votre livre et vous a-t-il bouleversé ?

Non, l'engouement pour le mâle alpha est arrivé bien plus tard.

Le livre est sorti en 1982 et a été adopté à Washington par les Républicains vers 1995.

L'engouement pour les mâles alpha date des deux dernières décennies, c'est donc un phénomène plus récent.

Aujourd'hui, il est utilisé pour des personnes comme Bolsonaro, Trump et Poutine.

C'est pour cela qu'ils l'utilisent : des dirigeants très forts, qui sont souvent très autoritaires, obtus et égoïstes.

Ces interprétations erronées peuvent être dangereuses, car lorsque l'on prétend qu'une chose vient de la nature, il est plus difficile de la réfuter.

Par exemple, dans le passé, on prétendait que l'homosexualité n'était pas naturelle, en affirmant qu'aucun animal n'était homosexuel, ce qui n'était pas vrai.

Mais c'était un argument fort, car non seulement il avait un parfum de science, mais il semblait être une question de fait, et qui peut contester les faits ?

Oui, malheureusement, les mots "naturel" et "contre-nature" sont utilisés comme un jugement moral : le naturel est bon et le contre-nature ne l'est pas.

Et très souvent, il s'agit d'une projection.

Les gens ont une idéologie et veulent la justifier. Ils se tournent donc vers la nature et, dans la nature, on peut trouver presque n'importe quoi, de sorte que l'on peut toujours trouver un appui à sa position.

On dit, par exemple, que la concurrence est naturelle, parce que dans le monde animal, il y a beaucoup de concurrence.

Mais si vous observez la nature, vous voyez une quantité énorme de coopération, un grand nombre d'animaux qui coopèrent : les lions, les éléphants, les insectes sociaux.... La coopération est partout.

Si vous voulez faire une déclaration sur la coopération, vous pouvez donc dire qu'elle est naturelle.

Crédit photo, Catherine Marin Légende image, Le primatologue néerlandais Frans de Waal (Photo de Catherine Marin).

Les gens utilisent la nature pour justifier des idéologies, et c'est une chose dangereuse à faire.

Par exemple, en ce qui concerne l'homosexualité, comme vous l'avez mentionné, il existe de nombreuses preuves de comportements homosexuels dans le règne animal, ce n'est donc pas contre nature.

En fait, il existe une grande diversité de genres.

Lorsque les gens disent "c'est soit naturel, soit contre nature", je pense qu'ils devraient parler à des biologistes, et ils apprendront probablement que c'est beaucoup plus complexe qu'ils ne le pensent.

Je leur dirais :

"Observez plus attentivement le règne animal et vous verrez probablement que pour tout ce que vous trouvez dans la société humaine, vous trouverez une équivalence dans la société animale, en particulier chez des animaux aussi proches de nous que les primates".

Avez-vous déjà vu des mâles alpha au sens propre du terme dans la société humaine ?

Un vrai mâle alpha est généralement très populaire parce qu'il assure la sécurité et l'harmonie au sein du groupe.

Les Allemands, par exemple, ont eu une femelle alpha qui les a gouvernés pendant plus de dix ans.

L'alpha est une position très importante pour maintenir la cohésion du groupe.

Il est vrai qu'il existe parfois des individus violents, y compris chez les primates, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas.

Si l'on considère le pouvoir physique, les mâles sont souvent dominants parce qu'ils sont physiquement plus grands et plus forts.