La Tunisie a-t-elle changé après qu'une femme ait dirigé son gouvernement ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Najla Bouden est devenue un modèle pour les filles et les femmes.

il y a 57 minutes

La Tunisie a connu un changement remarquable dans les attitudes à l'égard des femmes occupant des postes politiques élevés depuis que Najla Bouden est devenue la première femme Premier ministre du pays et de l'ensemble du monde arabe. Cependant, cela ne signifie pas que la vie des femmes tunisiennes s'est considérablement améliorée, écrit Jessie James de BBC News Arabic.

Bouchra Belhadj Hamida a passé sa vie à se battre pour l'égalité des femmes et la démocratie en Tunisie, affirmant que "l'un ne va pas sans l'autre".

À la suite de la révolution de 2011 en Tunisie - au cours de laquelle Bouchra Belhadj Hamida a participé aux manifestations de masse qui se sont terminées par le renversement du président du pays et dirigeant absolu Zine El Abidine Ben Ali - le pays a adopté une loi garantissant l'égalité des chances pour les hommes et les femmes.

La loi exige que les partis politiques placent un nombre égal d'hommes et de femmes sur leurs listes de candidats au parlement.

C'est à cette époque que Bouchra a rejoint l'un des partis politiques, Nidaa Tounes.

Mais être une femme en politique en Tunisie - et une femme qui lutte pour l'égalité des droits - n'est pas facile.

"J'ai été victime de harcèlement, de campagnes de diffamation, de dénigrement, de menaces de mort et d'appels à m'assassiner", déclare Bouchra.

Elle ajoute que l'État lui a alloué une protection de sécurité depuis 2012.

Mais la Tunisie subit actuellement un changement majeur d'attitude envers les femmes occupant des postes de pouvoir, plus que tout autre pays du monde arabe.

Un nouveau sondage réalisé par le Baromètre arabe pour BBC News Arabe montre que la Tunisie a connu la plus forte baisse du nombre de personnes qui disent que les hommes sont meilleurs que les femmes en tant que dirigeants politiques.

Depuis 2018, il y a eu une diminution de 16 % - de 56 à 40 % - de la proportion de ceux qui sont d'accord avec l'affirmation "En général, les hommes sont meilleurs au leadership politique que les femmes".

Le scrutin a été réalisé au moment où une femme est devenue Premier ministre pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, l'ingénieure spécialisée en géologie, Najla Bouden, qui a été nommée par le président Kaïs Saïed à ce poste en octobre 2021.

Amani Jamal, cofondatrice du Baromètre arabe et doyenne de la Princeton School of Public and International Affairs aux États-Unis, affirme que cela démontre la grande influence des modèles pour les autres.

"Nous n'avons pas vu de changement majeur dans l'opinion publique envers les droits des femmes avant sa nomination", dit-elle, ajoutant que la nomination de Bouden "a fait dire aux gens : 'regardez, les femmes peuvent faire leurs preuves en tant que leaders politiques comme leurs homologues masculins'".

Mais Belhadj Hamida décrit la nomination de Bouden comme une "épée à double tranchant".

Légende image, Bouchra Belhadj Hamida a passé la majeure partie de sa vie à revendiquer l'égalité des femmes et des hommes.

Elle dit qu'il était symboliquement important de mettre fin à ce "privilège privé des hommes", mais que "l'absence totale de son engagement en faveur des droits des femmes et de l'égalité avec les hommes peut être considérée comme un échec des femmes dans les affaires publiques".

Kenza Ben Azzouz, chercheuse à Human Rights Watch, affirme que les militantes tunisiennes des droits des femmes à qui elle a parlé ne pensaient pas que la nomination de Bouden avait conduit à une "réalisation tangible".

Elle poursuit en disant: "il n'y a eu absolument aucun ajout aux droits que les femmes ont acquis."

Le gouvernement tunisien n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC.

Il convient de noter que M. Saïed a nommé un nombre sans précédent de 10 femmes - dont Najla Bouden - dans son cabinet de 24 membres.

Les militantes des droits des femmes craignent que le président n'utilise l'autonomisation des femmes comme une façade afin d'atténuer ses actions autoritaires, notamment la dissolution du parlement et le gouvernement par décret.

On sait que M. Saïed a des opinions conservatrices sur les droits des femmes, car il s'oppose toujours à l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'héritage, et la loi tunisienne a toujours considéré l'homme comme le chef de famille.

Les lois sur l'héritage en Tunisie sont basées sur la loi islamique, qui stipule qu'un fils hérite deux fois plus qu'une fille.

M. Saïed a suscité l'indignation le mois dernier lorsqu'il a limogé 57 juges après leur avoir porté une longue liste d'accusations incluant "corruption financière et morale".

Parmi eux se trouve une femme juge dont les détails sur sa vie personnelle ont été divulgués sur Internet - y compris des allégations d'adultère, qui est criminalisé par la loi tunisienne, et qui a été soumise à un test de virginité par la police tunisienne.

Rawda Al-Qarafi, présidente honoraire de l'Association des juges tunisiens, a condamné la campagne de diffamation contre la juge, et lui a été attribuée de demander : "qui peut restaurer la réputation de cette femme si le plus haut niveau de l'État a insulté sa dignité ?"

L'enquête a également révélé que la Tunisie a le pourcentage le plus élevé de personnes - 61% - qui pensent que la violence à l'égard des femmes a augmenté au cours de l'année écoulée malgré la législation adoptée en 2017 pour la combattre.

Signe du danger auquel les femmes tunisiennes peuvent être confrontées, le chef du Parti constitutionnel libre, Abir Moussa, a été giflé et frappé à coups de pied lors d'une session parlementaire par deux députés.

Tous deux ont été interdits de parole lors de trois sessions parlementaires consécutives.

Ben Azzouz considère les résultats de l'enquête comme un "signe très positif" d'une prise de conscience généralisée de la violence à l'égard des femmes, qui, selon elle, est due en partie au mouvement #EnaZeda - l'équivalent tunisien du mouvement #MeToo qui lutte contre les agressions sexuelles et le harcèlement contre les femmes.

Le mouvement est apparu en réaction à la prise de photos du député actuellement emprisonné, Zuhair Makhlouf, se masturbant dans sa voiture devant un lycéen.

La militante des droits des femmes et antiraciste Khawla Ksiksi a participé aux manifestations et est devenue administratrice de la page Facebook du mouvement #EnaZeda, qui dit recevoir plus de 20 témoignages par jour sur des actes de violences sexuelles.

Le parlement tunisien, aujourd'hui dissous, avait adopté en 2017 une législation sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Suite à sa promulgation, cette législation, connue sous le nom de loi n° 58, a été saluée comme un précédent historique dans lequel la Tunisie a précédé nombre de ses voisins dans ce domaine.

Bien qu'il y ait eu quelques succès - y compris la création d'unités de police spéciales pour faire face à la violence contre les femmes - certains voient des faiblesses majeures en ce qui concerne l'application de la loi.

Ils en donnent un exemple dans le cas de Rebekah Al-Sharni, 26 ans, qui aurait été tuée par son mari, un officier de la Garde nationale, en mai 2021, deux jours seulement après qu'elle se soit rendue à la police pour signaler des violences. contre elle.

Le mari a été arrêté mais n'a pas encore été jugé et n'a fait aucun commentaire.

Son cas a fait l'objet d'une attention considérable, car il reflète "l'échec de tout le système": de la part de la police qui a servi d'intermédiaire entre Charni et son mari, même si c'était interdit - il aurait profité de cette occasion pour menacer sa femme, l'incitant à retirer sa plainte contre lui le lendemain - au procureur non ordonné de prendre toutes mesures pour la protéger, à l'hôpital qui a délivré un certificat médical prouvant qu'elle a été agressée.

"Si elle avait obtenu le certificat médical plus tôt, elle aurait peut-être porté plainte et ne serait pas décédée", explique Ben Azzouz.

L'enquête a montré une baisse de 11% - de 54 à 43% - depuis 2018 du nombre de citoyens qui disent que les hommes devraient avoir le dessus dans les décisions familiales.

Mais comme l'homme reste le chef de famille selon la loi tunisienne, l'aide sociale va aux hommes, tandis que les femmes qui ont survécu à la violence domestique ne reçoivent pas d'allocations financières.

La stigmatisation liée au fait d'aller dans des refuges pour victimes de violences domestiques, combinée au manque d'un nombre suffisant de tels refuges - il n'y en a que cinq en Tunisie, dont quatre dans la capitale - signifie que toute victime de violence conjugale, en particulier les pauvres , sont obligés de rester avec leurs agresseurs.

Malgré ce tableau inquiétant, Ben Azzouz dit qu'elle a "de grands espoirs" compte tenu du travail des groupes de défense des droits des femmes et de l'innovation croissante de ces groupes.