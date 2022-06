Poutine veut toujours s'emparer de la majeure partie de l'Ukraine, selon les États-Unis

il y a une heure

Par Leo Sands et Ben Tobias BBC News

En mars, Moscou a recentré ses efforts sur la prise de la région ukrainienne de Donbas après avoir échoué à prendre Kiev et d'autres villes.

Selon Mme Haines, la plus haute responsable du renseignement américain, M. Poutine a toujours les mêmes objectifs qu'au début du conflit : prendre la majeure partie de l'Ukraine.

"Nous percevons une déconnexion entre les objectifs militaires à court terme de Poutine dans cette région et les capacités de son armée, une sorte de décalage entre ses ambitions et ce que l'armée est capable d'accomplir", dit-elle lors d'une conférence du ministère américain du commerce.

Les forces russes y ont progressé, prenant récemment le contrôle de la ville de Severodonetsk, mais les progrès sont lents et les forces ukrainiennes opposent une forte résistance.

Une guerre de longue durée

Dans ses premiers commentaires publics depuis mai sur l'évaluation de la guerre par les services de renseignement américains, Mme Haines a laissé entendre que l'invasion russe se poursuivrait "pendant une période prolongée" et que "le tableau reste assez sombre".

Elle a indiqué que les services de renseignement envisagent trois scénarios pour le déroulement de la guerre, le plus probable étant un conflit à évolution lente, la Russie réalisant "des gains progressifs, sans percée".

Cela pourrait signifier que Moscou devient plus dépendante des "outils asymétriques" pour cibler ses ennemis, y compris les cyberattaques, les efforts pour contrôler les ressources énergétiques et même les armes nucléaires.

Les commentaires de Mme Haines sont intervenus mercredi après que les dirigeants de l'OTAN se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, en renforçant leur présence militaire en Europe et en invitant la Finlande et la Suède à rejoindre le groupe.

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié cet événement de plus grande refonte de l'alliance depuis la guerre froide. Le président américain Joe Biden a promis que l'OTAN serait "renforcée dans toutes les directions et dans tous les domaines - terre, air et mer".