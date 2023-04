"Je ne veux pas que ma fille soit la prochaine victime d'une mine antipersonnel"

Crédit photo, MAG Légende image, Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler dans le domaine du déminage en Angola, l'un des pays les plus touchés par les mines terrestres.

Author, Fernando Duarte

Role, Le service mondial de la BBC



il y a 9 minutes

La guerre civile en Angola, un conflit qui a duré 27 ans et fait des centaines de milliers de victimes, a officiellement pris fin en 2002. Mais elle a laissé un dangereux héritage de champs de mines et de bombes non explosées qui font encore des victimes nées longtemps après la fin des combats. À l'approche de la Journée internationale de sensibilisation aux mines, le 4 avril, la BBC s'est entretenue avec quelques-unes des femmes, de plus en plus nombreuses, qui s'efforcent de débarrasser le pays africain de ce fléau.

Le sourire d'Helena Kasongo s'élargit lorsqu'elle parle de sa fille de trois ans. L'enfant est encore trop jeune pour comprendre ce que fait sa mère dans son travail, à savoir risquer sa vie chaque jour au "bureau".

Helena est néanmoins convaincue que sa fille comprendra un jour ce qui a poussé sa mère à devenir "sapadora", le terme désignant les personnes chargées du déminage en Angola.

"Je ne veux pas que ma fille ou un autre enfant soit la prochaine victime d'une mine antipersonnel", déclare Helena, 25 ans, à la BBC lors d'un appel vidéo.

La guerre est terminée, mais elle continue de tuer

Il s'agit d'une préoccupation commune dans ce pays africain : la guerre civile sanglante de trois décennies qui s'est achevée en 2002 a laissé des millions de mines terrestres et de munitions non explosées disséminées dans tout le pays.

Le seul recensement national effectué par le gouvernement angolais (en 2014) a révélé qu'environ 88 000 personnes vivaient avec des blessures causées par des mines terrestres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes ayant subi des blessures dues à des mines terrestres et à des munitions non explosées représentent 70 % de l'ensemble des Angolais vivant avec un handicap.

Des organisations telles que la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel affirment que le bilan réel pourrait être encore plus élevé, étant donné que le gouvernement angolais ne procède à aucun suivi officiel des victimes.

Les enfants sont souvent les victimes. Le 9 janvier dernier, une fillette de six ans a été tuée et six autres personnes ont été blessées lors d'une explosion dans la province de Moxico. Selon les médias locaux, les enfants jouaient avec une bombe non explosée qu'ils avaient trouvée dans un champ, sans être conscients des risques.

"C'est une histoire que nous connaissons tous trop bien", ajoute Helena.

"Il n'y a personne en Angola qui ne connaisse pas quelqu'un qui a été blessé. Nous devons mettre fin à ce cycle pour le bien de notre peuple et de notre nation".

Helena travaille pour le Mines Advisory Group (MAG), une ONG qui, depuis 1989, supervise la destruction des mines terrestres et autres munitions non explosées dans 70 pays, dont l'Angola, où le MAG estime qu'une zone de 7 300 hectares, soit l'équivalent de plus de 10 000 terrains de football, doit encore être déminée.

Crédit photo, MAG Légende image, "Il n'y a personne en Angola qui ne connaisse pas quelqu'un qui a été blessé", dit Helena

Les explosifs représentent plus qu'un risque : ils limitent les activités de base dans les zones touchées, notamment l'agriculture et la construction civile. Plus de la moitié des Angolais vivent en dessous du seuil international de pauvreté de la Banque mondiale (ils gagnent l'équivalent de moins de 2 dollars par jour), malgré l'émergence d'une industrie pétrolière en plein essor dans le pays depuis la guerre civile.

"Les mines terrestres coûtent des vies et des membres, mais elles entravent également le développement et empêchent les personnes déplacées de rentrer chez elles après un conflit", a déclaré Darren Cormack, PDG de MAG, dans un communiqué.

"Elles enferment les communautés non seulement dans la peur, mais aussi dans la pauvreté.

Cela explique aussi pourquoi de plus en plus de femmes comme Helena deviennent des "sapadoras". Le travail offre de bons salaires (de 440 à 600 dollars par mois) et un travail régulier, compte tenu de la quantité de terres qui restent à défricher.

Les femmes représentent déjà près de 40 % du personnel de déminage de MAG en Angola et le HALO Trust, une autre organisation de déminage opérant dans le pays, a célébré le recrutement de sa 100e "sapadora" en 2021.

Crédit photo, MAG Légende image, Les "Sapadoras" comme Joaquina jouent un rôle crucial dans les efforts visant à débarrasser l'Angola de l'héritage meurtrier de la guerre civile de 1975-2002.

"L'action humanitaire contre les mines est traditionnellement un secteur dominé par les hommes, en partie à cause de la spécialisation en neutralisation des explosifs et munitions et de la formation militaire de nombreux membres du personnel", explique M. Cormack.

"Nous cherchons activement à recruter et à former des démineuses dans tous nos programmes, dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à remédier au déséquilibre entre les sexes.

"La peur est un compagnon de tous les instants"

Helena et ses collègues passent en moyenne six heures par jour, six jours par semaine, à ratisser des zones à la recherche de mines terrestres ou d'explosifs.

Ils sont équipés d'un détecteur de métaux et d'un équipement de protection lourd. Elles défient également les stéréotypes sexistes et la pression de leurs pairs.

Ma mère et mes frères ne voulaient pas du tout que je devienne "sapadora". Ils disaient que ce n'était pas quelque chose qu'une femme devait faire", raconte Joaquina Barbosa, 27 ans, une autre démineuse travaillant pour MAG.

"Mais j'étais au chômage depuis cinq ans et je voulais faire quelque chose qui me satisfasse. Heureusement, je n'avais pas de partenaire pour m'en empêcher. [À l'avenir, tout homme devra supporter que je fasse un travail dangereux", ajoute-t-elle dans un grand éclat de rire.

Aussi courageuses soient-elles, les "sapadoras" ne sont pas à l'abri de la peur. Ngoie Graca Mulunda, 35 ans, qui travaille depuis près de cinq ans, admet qu'elle est toujours consciente du danger de son travail.

Crédit photo, MAG Légende image, "La peur est un compagnon constant, mais c'est aussi ce qui vous fait prêter attention", explique Ngoie

"Aujourd'hui encore, je ne me détends qu'après avoir posé mon matériel. La peur est un compagnon constant, mais c'est aussi ce qui vous pousse à faire attention pour éviter les erreurs", explique M. Ngoie.

"Dans ce métier, la première erreur peut être la dernière.

Les accidents sont rares, mais pas inexistants. Selon MAG, il n'y a eu que deux blessés et aucun mort parmi les démineurs depuis 2012.

Mais l'Angola a encore un long chemin à parcourir pour se débarrasser des mines. Le pays est membre de la Convention sur les mines antipersonnel depuis 1997 - l'année même où la princesse Diana a effectué une visite bien connue dans le pays pour sensibiliser le public au problème des mines terrestres.

Selon les termes du traité, le gouvernement angolais est tenu de s'engager à un déminage total, mais l'échéance initiale de décembre 2013 a depuis été repoussée et ne devrait actuellement s'achever qu'en 2028.

L'une des raisons, selon MAG, est le manque de financement des donateurs de la communauté internationale, qui est la source de la grande majorité du financement des activités de déminage dans le monde.

L'ampleur du problème est immense : au moins 5 544 personnes ont été tuées ou blessées par des mines dans le monde en 2021, selon la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel. La plupart des victimes étaient des civils, dont la moitié étaient des enfants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La princesse Diana, aujourd'hui décédée, a mené une campagne de sensibilisation aux dangers des mines terrestres en Angola lors d'une visite dans ce pays en 1997.

Cependant, les "sapadoras" rêvent déjà de mettre leur expertise au service d'autres pays, une fois leur travail à la maison terminé.

"J'aimerais vraiment aider d'autres pays à se débarrasser de leurs mines terrestres et éviter que d'autres personnes ne soient blessées ou ne meurent", déclare Helena.