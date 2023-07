Le paracétamol : le médicament qui est devenu la principale cause d'insuffisance hépatique

Le paracétamol est l'un des médicaments en vente libre les plus vendus dans plusieurs pays

Disponible en pharmacie sans ordonnance, le paracétamol est l'un des médicaments les plus consommés dans le monde.

À titre indicatif, certaines estimations évaluent les ventes de paracétamol à 49 000 tonnes par an aux États-Unis, soit 298 comprimés par Américain tous les 12 mois. Au Royaume-Uni, la moyenne est de 70 unités de ce médicament par personne au cours de la même période.

Et le plus curieux dans cette histoire, c'est que, bien que connu depuis plus d'un siècle, le paracétamol reste entouré de mystères : son mécanisme d'action n'a pas encore été complètement élucidé par les scientifiques.

Les preuves de l'efficacité de ce médicament pour divers désagréments varient également : dans certains cas, comme les douleurs lombaires, les effets du comprimé ou des gouttes ne sont pas supérieurs à ceux du placebo, une substance qui n'a pas d'effet thérapeutique du tout.

Une chose est claire pour les experts, cependant, c'est le risque d'overdose : ce médicament est la principale cause d'insuffisance hépatique dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni (voir les données ci-dessous), ce qui a suscité des mises en garde de la part de diverses organisations de santé au cours des dernières années.

Ce scénario s'explique par la grande disponibilité des comprimés et l'absence d'indications sur les limites de consommation, comme vous le comprendrez tout au long de ce rapport.

Après la publication du rapport, Kenvue (la société issue de Johnson & Johnson et responsable du Tylenol) a envoyé une déclaration à BBC News Brazil dans laquelle elle affirme que "la santé et la sécurité des personnes sont les principales priorités".

"Le Tylenol, dont l'ingrédient actif est le paracétamol, bénéficie de plus de 60 ans d'histoire clinique pour étayer sa sécurité et son efficacité. La notice contient des instructions d'utilisation importantes, y compris des limites de dosage, des précautions et des avertissements pour des situations spécifiques. Comme pour tout médicament, il convient de lire attentivement la notice du Tylenol, de s'y conformer et de consulter son médecin si l'on a des questions", dit le texte.

"Tylenol est l'un des médicaments les plus utilisés et les plus étudiés au monde, et sa sécurité et son efficacité sont prouvées par des centaines d'études cliniques publiées dans des revues scientifiques de plusieurs pays. Au Brésil, le paracétamol fait partie de la liste nationale des médicaments essentiels, car son principe actif est l'une des options les plus appropriées pour soulager la douleur de manière sûre et efficace", conclut l'entreprise.

L'Association Brésilienne de l'Industrie des Produits d'Auto-Soins de Santé (Acessa) a envoyé une note après la publication, indiquant qu'elle défendait "l'utilisation des MIP [médicaments sans ordonnance] et des produits de santé de manière responsable et la connaissance de la santé, qui est la recherche de sources d'information fiables afin qu'une personne puisse prendre de meilleures décisions au sujet de sa santé".

"Pour une utilisation sûre d'un médicament en vente libre, il est toujours nécessaire de consulter en premier lieu les informations figurant sur la notice et l'étiquette du produit. En plus de figurer sur l'emballage des MIP, ces informations sont également disponibles sur le site web du fabricant du médicament et sur le bulletin électronique d'Anvisa. Et il est toujours utile de rappeler qu'en cas de doute, il convient de consulter le médecin et le pharmacien, qui sont des alliés importants dans la promotion de l'utilisation rationnelle des MIP ", a ajouté le service de presse de l'association.

L'Association Brésilienne des Réseaux de Pharmacies et de Drogueries (Abrafarma) et l'Association de l'Industrie de la Recherche Pharmaceutique (Interfarma) ont déclaré qu'en raison de directives internes, elles ne commentent pas les questions relatives à des molécules/médicaments spécifiques.

De l'ostracisme au succès commercial

Le paracétamol a été synthétisé à la fin du 19ème siècle. Les premières études sur cette molécule ont été publiées par le chimiste allemand Joseph von Mering en 1893.

Mais la substance est restée cantonnée à la recherche pendant les six décennies suivantes. Ce n'est que dans les années 1950 qu'elle fait son entrée dans les pharmacies des États-Unis et de l'Australie, sous le nom commercial qui la rendra mondialement célèbre : Tylenol.

Aux États-Unis, ce principe actif est connu sous un autre nom : l'acétaminophène.

Au Brésil, il est disponible depuis les années 1970.

Et même plus de soixante ans après son lancement, le mécanisme d'action du médicament - en d'autres termes, la manière dont il agit dans l'organisme pour réduire la douleur ou faire baisser la fièvre - est toujours inconnu.

"Le mécanisme d'action du paracétamol n'est pas encore complètement compris", déclare le Dr Philip Conaghan, professeur de Médecine Musculo-Squelettique à l'Université de Leeds au Royaume-Uni.

Il est probable qu'il ait un effet sur la façon dont notre corps "comprend" la douleur dans le système nerveux central et le cerveau, et qu'il agisse probablement dans les régions périphériques où il y a une inflammation", ajoute-t-il.

On pense que le paracétamol interfère avec les actions des enzymes connues sous le nom de cyclooxygénase, ou COX, qui sont liées aux sensations douloureuses et à l'augmentation de la température corporelle. Certaines études ont également observé une action du médicament sur les neurotransmetteurs et les voies cérébrales, ce qui aurait un effet analgésique.

Cependant, à ce jour, il n'existe pas de consensus parmi les experts sur les effets exacts de ce médicament sur l'organisme pour obtenir les résultats d'amélioration de la douleur ou de réduction de la température corporelle.

Comme indiqué au début de l'article, le paracétamol est en vente libre dans les pharmacies et peut être acheté directement par le consommateur, sans ordonnance.

Il apparaît à la fois sous des noms commerciaux - Tylenol, par exemple - et dans des génériques, en plus d'être ajouté à la composition de plusieurs médicaments avec d'autres ingrédients actifs.

La Food and Drug Administration (FDA), l'agence de réglementation américaine, estime que le paracétamol entre dans la composition de plus de 600 produits pharmaceutiques différents.

Au Brésil, le paracétamol figure toujours en tête de liste des médicaments en vente libre les plus vendus, que ce soit sous forme de molécule unique ou conjuguée à d'autres médicaments.

Une liste publiée périodiquement par l'Agence Nationale de Surveillance Sanitaire (Anvisa) avec les 263 médicaments en vente libre les plus commercialisés dans le pays révèle que le paracétamol apparaît dans 23 des options pharmacologiques les plus populaires.

Le Tylenol est disponible dans les pharmacies de certains pays depuis les années 1950

Ce que disent les preuves

Mais après tout, avec un tel succès commercial, le paracétamol tient-il vraiment ses promesses : réduire la fièvre et la douleur ?

La FDA indique sur son site officiel que le paracétamol est une option pour le traitement de ces deux malaises d'intensité légère à modérée.

Mais les preuves disponibles à ce jour varient considérablement, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les différentes affections qui touchent l'organisme.

L'Institut Cochrane, qui se consacre à l'examen des données disponibles sur divers traitements, a publié plusieurs articles sur l'efficacité du paracétamol.

L'analyse des experts, qui prend en compte les études publiées à ce jour, a révélé que ce médicament n'est pas supérieur au placebo (substance sans effet thérapeutique) pour traiter les douleurs lombaires.

Les résultats ne sont pas non plus positifs pour les cas d'inconfort physique liés au traitement du cancer.

Pour l'arthrite du genou ou de la hanche, l'effet positif a été considéré comme "faible" par les auteurs des articles.

Le paracétamol a également montré un certain bénéfice, bien que minime, dans le soulagement des migraines aiguës et des douleurs post-partum et post-chirurgicales.

M. Conaghan, qui a publié quelques études sur l'utilisation du paracétamol dans le traitement de l'arthrose, estime que les preuves sont "faibles" et "pas très bonnes". Mais il dit comprendre pourquoi le paracétamol reste populaire à ce jour.

"Tout d'abord, il existe un historique d'utilisation, ce qui fait que les gens se sentent à l'aise pour prendre ces comprimés. Deuxièmement, les indications des traitements au paracétamol sont très variées, allant des douleurs musculo-squelettiques aux crampes menstruelles", précise-t-il.

"Troisièmement, il s'agit d'une option bon marché largement accessible au consommateur. Et quatrièmement, il n'y a pas beaucoup d'autres options pour traiter ces symptômes", ajoute-t-il.

Avec des résultats aussi variés, le principal conseil est de toujours demander l'avis d'un professionnel de la santé, surtout si la douleur ne disparaît pas ou s'aggrave après deux ou trois jours.

Après l'évaluation et le diagnostic, il est essentiel de suivre le traitement prescrit pour se débarrasser de la gêne.

Des études montrent que le paracétamol n'est pas efficace contre la lombalgie

Risque d'événements indésirables

Mais qu'en est-il de la sécurité ? Le paracétamol peut-il entraîner des effets secondaires plus graves ?

Le problème réside dans le dosage : les agences sanitaires prévoient une limite de 4 grammes (ou 4 000 milligrammes) par jour pour les adultes. Pour les enfants de 2 à 11 ans, la dose de paracétamol dépend de leur poids (55 à 75 mg par kilo et par jour). En dessous de 2 ans, il est toujours nécessaire de consulter un médecin avant d'administrer le médicament.

Comme les comprimés contiennent généralement 500 milligrammes ou 1 gramme de ce principe actif, cela signifie qu'un adulte ne peut pas dépasser quatre ou huit unités (selon le dosage) par 24 heures.

Mais l'histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît, car de nombreux médicaments contiennent du paracétamol ainsi que d'autres substances. Ainsi, une personne qui a un rhume ou une grippe, par exemple, finit par prendre plusieurs médicaments pour traiter les symptômes (douleur, fièvre, nez bouché...) et peut, sans le vouloir, dépasser cette limite.

Le problème principal se situe au niveau du foie, qui est chargé de métaboliser le médicament. Environ 5 % du médicament est transformé en quinoneimine, une substance toxique pour l'organisme.

En petites quantités (inférieures à la limite de 4 grammes de paracétamol), le foie est en mesure de neutraliser le danger. Toutefois, en cas d'excès de quinonéimine, l'organe s'emballe et cesse de fonctionner comme prévu.

Cela conduit à une insuffisance hépatique aiguë, qui nécessite souvent une hospitalisation et une transplantation, et qui est liée à un risque accru de décès.

Selon la FDA, les surdoses de paracétamol ont été la principale cause d'insuffisance hépatique aiguë aux États-Unis entre 1998 et 2003. Dans 48 % des cas, l'overdose était accidentelle, les victimes ne sachant même pas qu'elles avaient dépassé la limite journalière.

Une étude réalisée en 2007 par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies estime que les surdoses de ce médicament entraînent 56 000 visites aux urgences, 26 000 hospitalisations et 458 décès par an.

D'autres études montrent que le paracétamol est à l'origine d'une insuffisance hépatique dans 45 % des cas aux États-Unis et dans 60 % des cas au Royaume-Uni. Il n'existe pas d'étude similaire pour le Brésil.

Tous ces chiffres ont nécessité des changements dans la réglementation du paracétamol. Depuis 2011, la FDA a limité le dosage du médicament à 325 mg par comprimé, ce qui a permis de réduire le nombre d'hospitalisations au cours des années suivantes, selon une étude de l'Université de l'Alabama (États-Unis) publiée en 2023.

Au Brésil, l'Anvisa a déjà publié plusieurs avertissements concernant la consommation inconsidérée de paracétamol et ses effets sur la santé.

"L'utilisation du médicament doit se faire avec prudence, en respectant toujours la dose journalière maximale et l'intervalle entre les doses, conformément aux recommandations contenues dans la notice, pour chaque groupe d'âge", conseille l'agence dans une déclaration datant de 2021.

L'insuffisance hépatique est l'une des principales conséquences de l'abus de paracétamol.

Effets sur la société

Il est également curieux de constater que le paracétamol, avec plus d'un siècle d'histoire et quelques mystères persistants, est toujours capable de surprendre les scientifiques.

En témoignent les travaux du psychologue Dominik Mischkowski de l'Université de l'Ohio aux États-Unis.

Dans une étude réalisée en 2019, il a divisé des volontaires en deux groupes. Le premier a pris du paracétamol, le second a avalé des comprimés sans effet thérapeutique. Ensuite, une histoire inspirante leur a été lue et ils ont dû y réagir.

Les participants ayant pris du paracétamol avaient une capacité réduite à faire preuve d'empathie, c'est-à-dire à se mettre à la place du personnage de l'histoire. Cela pourrait avoir des conséquences sur la manière dont les gens interagissent dans différents contextes sociaux, souligne le scientifique.

"Si j'interfère avec certains circuits neuronaux avec un médicament comme le paracétamol, par exemple, je peux finir par affecter d'autres aspects que nous appelons émotions sociales ou comportements sociaux, auxquels nous n'avions pas pensé au départ. Et qui sait, cela pourrait être une sorte d'effet secondaire social de ces médicaments", explique Mischkowski.

Le psychologue lui-même estime que les résultats, bien qu'intéressants, sont expérimentaux et ne reflètent pas la réalité, qui est beaucoup plus complexe et pleine de variables qu'une expérience contrôlée en laboratoire.

"Lorsque les gens prennent des analgésiques, il y a beaucoup de processus complexes impliqués que nous ne comprenons pas. Je tiens donc à être très prudent quant à nos conclusions, car nous ne connaissons pas encore tous les détails des effets de la consommation de [paracétamol] sur la société", explique-t-il.

"Si vous souffrez et que vous avez besoin d'un traitement, vous devez toujours continuer à prendre vos médicaments, comme le paracétamol, parce que c'est important. La douleur est l'une des affections les plus lourdes de conséquences aujourd'hui", ajoute M. Mischkowski.

Pour M. Conaghan, l'utilisation massive d'analgésiques tels que le paracétamol aide à comprendre comment notre société a changé au cours des dernières décennies.

"Je pense que notre confiance dans les médicaments est née après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les antibiotiques se sont avérés si efficaces. Avant cela, je pense que mes grands-parents n'avaient pas tellement confiance dans les comprimés", explique-t-il.

"Et les interventions pour traiter la douleur peuvent prendre du temps et des efforts pour fonctionner. Les douleurs au genou, par exemple : nous savons que les étirements musculaires sont très efficaces, mais il faut au moins deux ou trois semaines d'exercices quotidiens avant d'en ressentir les effets bénéfiques.