Ces défis auxquels le nouveau Premier ministre du Tchad, Saleh Kebzabo, devra faire face

il y a 54 minutes

"Le Tchad est signataire et a ratifié la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance et la situation du Tchad entre bel et bien dans les quatre cas de figures des changements anticonstitutionnels tels que définis dans cette charte-là, donc, le Tchad ne va pas échapper à des sanctions, et de l’Union africaine", rappelle Gilbert Muandunodji.