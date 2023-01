La Russie s'inquiète du plafonnement des prix du pétrole - Financial Times

il y a une heure

Anastasia Stogny du journal Financial Times a écrit un article intitulé "Le Kremlin s'inquiète du plafonnement des prix du pétrole et du faible coût du brut".

L'année dernière, la Russie a échappé à l'impact des sanctions énergétiques et des réductions des exportations de gaz vers l'Europe. Cependant, selon l'article, l'année 2023 sera plus difficile, avec la baisse des prix de l'énergie et la fixation du prix du brut russe, ce qui commence à inquiéter les économistes du Kremlin.

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a qualifié le plafond et la fixation des prix du pétrole de "stupides", n'a vu aucune raison de "s'inquiéter du budget" et s'est vanté de sa capacité "illimitée" à financer l'invasion de l'Ukraine.

Les revenus du pétrole et du gaz, qui s'élevaient à 168 milliards de dollars, ont atteint l'année dernière leur plus haut niveau depuis 2011, en raison de la hausse des prix et de la réorientation des exportations de brut vers l'Asie, en particulier l'Inde et la Chine.

Mais avec les bas prix du pétrole et les coûts de la guerre qui ont creusé le déficit de la Russie l'année dernière à 2,3 % du PIB, Poutine et ses responsables voient des risques budgétaires à venir.

Poutine a déclaré aux responsables la semaine dernière, après qu'Alexander Novak, le vice-Premier ministre, a également admis que les coupes et les tentatives de plafonnement du prix du pétrole brut étaient le "principal danger".

Et puisque les revenus du pétrole et du gaz représentent 40% du budget fédéral, le plus grand défi pour les plans de la Russie est de combiner la réduction et l'élargissement des contrôles des prix avec une baisse des prix mondiaux de l'énergie.

Les acheteurs de pétrole russes réclament des rabais accrus sur le Brent. Les remises ont privé Moscou d'environ 50 milliards de dollars, selon la Kyiv School of Economics, soit l'équivalent de 12 % de ses revenus prévus. Et à 35 $ à 40 $, la différence de prix entre le Brent et l'Oural, le principal mélange russe, est environ 10 fois supérieure à ce qu'elle était avant l'invasion de février dernier .

Le budget de la Russie pour 2023 prévoit une baisse de 23% de tous les revenus pétroliers et gaziers par rapport à 2022, tandis que la Kyiv School of Economics s'attend à ce que la baisse soit deux fois plus importante.

La Russie a également admis la semaine dernière qu'il existait un "risque" d'exportations de gaz inférieures aux attentes, même si le gaz ne fournit qu'une fraction des revenus pétroliers. Malgré les sombres perspectives, la baisse des revenus ne limitera pas nécessairement la capacité de Poutine à faire la guerre.

La Turquie ratifiera-t-elle l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ?

Du journal The Independent, nous avons lu un rapport préparé par Matthew Lee intitulé "Les États-Unis disent qu'il est temps que la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN".

L'administration Biden a déclaré jeudi que le moment était venu pour la Turquie de ratifier les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, et a explicitement déclaré que les membres de l'alliance qui refusaient devaient rapidement accepter leur adhésion.

Le département d'État américain a déclaré que le secrétaire Antony Blinken avait réaffirmé son ferme soutien à la Finlande et à la Suède lors d'appels téléphoniques avec leurs ministres des Affaires étrangères, et a déclaré que les États-Unis attachaient une grande importance à "une certification rapide de l'adhésion par les alliés restants".

Dans des déclarations identiques sur les deux appels, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré que Blinken "a une fois de plus exprimé notre ferme conviction que la Finlande et la Suède sont prêtes à rejoindre la coalition, ajoutant que les États-Unis exhortent les alliés restants à ratifier rapidement leur adhésion. "

Les déclarations ne mentionnaient pas la Turquie par son nom, mais les appels ne sont intervenus qu'un jour après que Blinken a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, qui est le pays le plus opposé à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'alliance.

Seuls deux - la Hongrie et la Turquie - des 30 membres de l'OTAN n'ont pas ratifié leur demande d'adhésion l'année dernière, alarmés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bien que l'approbation hongroise soit considérée comme une formalité et soit attendue prochainement.

Pendant ce temps, la Turquie a soulevé des objections majeures à l'adhésion des pays nordiques à la coalition, citant leur soutien aux groupes kurdes qu'Ankara considère comme des menaces terroristes. La Turquie, en particulier, a appelé la Suède à faire davantage pour contenir ces groupes kurdes avant d'accepter de rejoindre l'OTAN.

Dans le Guardian, il y a un rapport rédigé par le rédacteur en chef diplomatique, Patrick Wintour, intitulé "Les membres du Parlement européen appellent à l'inscription du CGRI sur la liste noire".

Le Parlement européen a demandé que le CGRI soit mis sur liste noire en Europe, une décision que certains politiciens occidentaux craignent d'inciter l'Iran à se retirer des pourparlers pour relancer l'accord nucléaire de 2015.

Bien que le Parlement européen n'ait qu'un rôle consultatif, les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent se réunir lundi pour discuter de nouvelles sanctions et pourraient faire de l'interdiction des Gardiens de la révolution iraniens leur principale demande.

Dans sa réponse initiale, l'Iran a déclaré qu'il déclarerait les militaires de l'UE comme des organisations terroristes si le CGRI était interdit.

Certains politiciens iraniens ont déclaré qu'une telle décision - qui a déjà été menée par Donald Trump aux États-Unis - pourrait entraîner une rupture des pourparlers sur la relance du Plan d'action global conjoint, le terme technique pour l'accord de 2015.

La Garde supervise la force paramilitaire volontaire Basij, qui s'est déployée contre les manifestations depuis la mi-septembre, qui ont éclaté après le meurtre de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour avoir prétendument violé le code vestimentaire iranien pour les femmes.

Les gardiens de la révolution sont responsables devant le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, et disposent de leurs propres forces terrestres, maritimes et aériennes.

De nombreux députés qui soutiennent l'interdiction du CGRI soutiennent également la fin des pourparlers sur l'accord nucléaire de 2015.